Agatha Christie à l’italienne : un crime à l’église et des suspects trop parfaits

Après Nuages baroques, ce second volet, traduit de l’italien par Sophie Bajard, confirme l’installation d’un duo d’auteurs génois qui s’amuse des codes du polar classique pour mieux les détourner.

Paolo Nigra n’est génois que d’adoption. Venu de Turin, adepte de tai-chi, il compose avec une assistante romaine au franc-parler affirmé, Marta Santamaria. Sa vie personnelle, elle aussi, échappe aux convenances locales : son compagnon, Rocco, napolitain, est acteur de séries télé… dans lesquelles il joue un commissaire de police. Une situation qui complique sérieusement la discrétion de leur relation.

Tout commence un dimanche matin, pendant la messe : un vieil homme s’effondre, victime d’une hostie au cyanure. Très vite, l’affaire prend une tournure singulière. Les fidèles présents ce jour-là forment un petit cercle de passionnés de romans policiers. Le crime semble presque répondre à leurs obsessions.

« D’inquiétants petits vieux, des hosties empoisonnées et un meurtre de toute évidence rituel » : l’enquête bascule dans un univers où la fiction semble contaminer le réel. Nigra lui-même se retrouve face à une évidence troublante : le meurtrier agit comme un lecteur de polars, nourri d’un imaginaire très codifié.

Les autorités exigent des résultats, mais l’affaire se révèle d’une complexité déroutante. Derrière les façades policées, les rancœurs et les secrets s’accumulent. Tous les suspects semblent plausibles, tous paraissent dissimuler quelque chose.

L’atmosphère évoque irrésistiblement une intrigue à la Agatha Christie déplacée sous le soleil italien, où la rigueur britannique cède la place à une forme de nonchalance méridionale. Nigra en vient à endosser, non sans ironie, le rôle d’un Poirot parmi les habitués de la paroisse, jusqu’à envisager un dénouement théâtral, avec suspects réunis et explication finale à la clé.

Mais l’enquête piétine, se trouble, s’égare. Et c’est peut-être là que réside l’un des plaisirs du roman : dans cette plongée au cœur d’une société génoise observée avec un mélange d’acuité et de malice. Les auteurs égratignent au passage les hypocrisies sociales, l’emprise mafieuse, l’homophobie ou encore le racisme, sans jamais alourdir le récit.

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Le tout avance sur un ton léger, porté par un humour constant, comme une comédie humaine à la fois grinçante et savoureuse. Une intrigue qui, à l’image d’une pâtisserie génoise, mêle douceur et amertume, et se déguste avec un plaisir certain.

Par Bruno Ménétrier

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