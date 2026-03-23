Avec Les Ailes de la forêt, Jamy Gourmaud signe bien plus qu'un exotique roman d’aventures

Émile Le Guillou entre dans le récit avec la rigueur d’un ingénieur et la fébrilité d’un homme acculé. Il croit encore à la méthode, à l’organisation, à la possibilité de maîtriser un territoire par la science et la volonté. Le texte le pose d’emblée dans cette tension : « Un programme méthodique, rigoureux, presque rassurant. Pourtant, au fond, il le savait, rien ne serait simple. » Cette lucidité contrariée devient la ligne de force du roman. Elle interdit toute lecture naïve de l’expédition.

Car ce que poursuit Émile ne relève jamais du simple émerveillement. Le morpho, dans sa beauté presque métallique, concentre à lui seul la logique du livre : fascination, capture, mise en circulation. « C’était là, dans une salle faiblement éclairée, au son du parquet qui craquait sous ses pas, qu’il avait vu pour la première fois un morpho. Ses ailes grandes ouvertes semblaient être en acier et jetaient une lumière bleue presque douloureuse à regarder. » Cette douleur n’est pas une image. Elle dit déjà le prix de ce qui va suivre.

La Guyane que traverse le roman n’a rien d’un espace d’évasion. Elle impose ses rythmes, ses odeurs, ses hiérarchies, ses violences diffuses. Gourmaud ne cherche pas à en faire un décor spectaculaire ; il en restitue la matérialité insistante. « Le fleuve sentait la vase et le bois pourri. Plus loin, des hommes déchargeaient des caisses sous la pluie fine. » Cette densité sensorielle neutralise toute tentation d’exotisme. Le paysage ne se contemple pas, il pèse.

C’est dans cette pesanteur que le récit bascule. La disparition d’Auguste, ancien bagnard devenu guide, ne constitue pas seulement un ressort narratif. Elle dévoile la structure profonde du roman : un monde où les savoirs circulent avec les corps contraints, où la connaissance du territoire devient une monnaie, où la fidélité se paie. À partir de là, la chasse cesse d’être un geste scientifique. Elle rejoint les logiques d’appropriation qui traversent la colonie.

Florine s’inscrit dans ce déplacement. Elle n’est ni un simple contrepoint affectif ni une figure d’initiation. Sa présence transforme le regard porté sur la forêt et sur la chasse elle-même. En entrant dans le geste — observer, suivre, comprendre — elle déplace la focalisation du récit. Le roman cesse alors d’être entièrement gouverné par le désir d’Émile. Il s’ouvre à une autre manière d’habiter le monde, moins prédatrice, sans jamais devenir idéaliste.

La force du livre tient à cette tension constante entre admiration et destruction. Pour voir, il faut capturer ; pour comprendre, il faut arracher. Cette contradiction n’est jamais explicitée, mais elle innerve chaque scène. Elle affleure dans les moments de rupture, lorsque la narration se resserre et que la violence devient irréversible : « Le docteur Étienne ne répondit pas. Il se contenta de poser une main sur l’épaule d’Émile. » Puis : « Il a tenu bon. Mais il n’en a plus pour longtemps. » Le roman quitte alors toute illusion de maîtrise.

Même les passages les plus atmosphériques participent de cette inquiétude. « Le ciel s’assombrissait, comme si la lumière était absorbée par la forêt. Un courant d’air fit claquer la porte. » Rien ici de spectaculaire : seulement une absorption progressive, une disparition des repères. La forêt n’est pas hostile, elle est indifférente — et c’est cette indifférence qui fait vaciller les certitudes d’Émile.

Le dernier mouvement du récit élargit encore le dispositif en faisant entrer cette matière brute dans les circuits de reconnaissance et de valeur. Ce qui a été traqué, capturé, transporté, devient objet d’exposition, de prestige, de récit. Le roman gagne alors en ironie, sans jamais rompre avec sa logique initiale : ce qui fascine se transforme, circule, s’échange.

Quelques faiblesses subsistent. Certains dialogues explicatifs alourdissent ponctuellement la narration. Et les personnages secondaires demeurent fonctionnels, au service du mouvement plutôt que porteurs d’une véritable opacité. Mais ces limites n’entament malgré tout pas le plaisir.

Les Ailes de la forêt s’impose par sa capacité à tenir ensemble plusieurs régimes : le roman d’aventure, la chronique coloniale, le récit scientifique, le drame humain. Surtout, il formule sans la surligner une idée centrale : la beauté ne protège de rien. Elle attire, elle expose, elle engage. Et, sous les ailes bleues des morphos, ce n’est jamais seulement le vivant qui se joue, mais la manière dont les hommes décident de le posséder.

Le battement d'ailes se fera sentir le 1er avril.

Par Victor De Sepausy

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