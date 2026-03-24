Un meurtre à Pigalle ravive les secrets de la collaboration

L’intrigue débute en 1945, alors que Max Weber, inspecteur de la Brigade criminelle, mène une existence sans relief après plusieurs années éprouvantes dans une unité d’élite. Le meurtre d’un petit malfrat retrouvé dans un hôtel de Pigalle vient rompre cette inertie. Rapidement, un suspect est identifié : Mendel Jankovic, survivant juif des camps, qui affirme avoir tué un ancien membre de la Carlingue, cette organisation criminelle liée à la Gestapo française.

L’affaire, en apparence simple, se complique lorsqu’une jeune avocate commise d’office prend la défense de Jankovic, tandis que Weber s’enfonce dans une enquête qui le confronte à des vérités dérangeantes.

Le récit se déploie sur fond d’une période encore peu explorée par le roman policier : les années qui suivent immédiatement la Libération. Alors que la société aspire à refermer le chapitre de l’Occupation, certaines trajectoires individuelles révèlent la persistance des compromissions et des violences. En s’inspirant notamment de faits liés à la Gestapo de la rue Lauriston, l’auteur installe une toile historique marquée par les trafics, les règlements de comptes et une justice parfois vacillante.

La narration alterne les points de vue et fait progressivement basculer l’enquête vers un thriller psychologique, où se croisent anciens collaborateurs, rescapés et figures liées à l’Épuration. À mesure que l’intrigue avance, les certitudes se fissurent, jusqu’à un dénouement qui rebat les cartes et interroge la notion même de culpabilité.

Les éditions City vous proposent un extrait en avant-première :

Gabriel Katz est un écrivain et scénariste français qui s’est illustré à la fois dans les littératures de l’imaginaire et dans le roman noir. Avant de publier sous son nom, il a longtemps travaillé comme écrivain-fantôme, participant à de nombreux projets éditoriaux. Il s’est fait connaître du grand public avec la trilogie de fantasy Le Puits des mémoires, avant de développer plusieurs séries et romans dans ce registre.

Parallèlement, il a construit une œuvre policière, notamment autour du personnage de Benjamin Varenne, et exploré des formes plus sombres du récit. Son parcours témoigne d’une pratique variée de l’écriture, entre fiction populaire, polar et projets narratifs liés à l’audiovisuel.

Par Clotilde Martin

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