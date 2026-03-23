Les Petits champions de la lecture passent aux finales régionales

Les finales régionales des Petits champions de la lecture débutent le 8 avril 2026. Pendant plus d’un mois, les lauréats départementaux s’affrontent dans 15 rendez-vous organisés en France et à l’étranger pour décrocher leur place en finale nationale, prévue le 24 juin au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Ce concours de lecture à voix haute, destiné aux élèves de CM1 et CM2, rassemble cette année plus de 205.000 participants.
Le 23/03/2026 à 16:57 par Dépêche
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23/03/2026 à 16:57
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Place aux finales régionales. Après les sélections organisées dans les écoles puis à l’échelle départementale, le concours entre dans une nouvelle phase. Du 8 avril au 20 mai, les lauréats départementaux participent à 15 finales régionales dont 13 en métropole, une en Outre-mer et une à l’échelle internationale, avec pour objectif de représenter leur territoire lors de la finale nationale à Paris.
Chaque rencontre permet de départager les candidats retenus à l’issue des étapes précédentes. À ce stade, un seul élève par région, ainsi qu’un finaliste Outre-mer et un finaliste « Monde » sera sélectionné pour la dernière étape du concours. La finale nationale se tiendra le 24 juin 2026 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, dans le cadre de la programmation hors-les-murs de la Comédie-Française.
Lors de ces épreuves, les élèves disposent de trois minutes pour lire à voix haute un extrait de leur choix. La prestation est évaluée selon plusieurs critères, notamment la capacité à transmettre des émotions, la maîtrise du rythme et de l’intonation, ou encore l’appropriation du texte.
Les finales régionales se tiennent dans différents lieux culturels ou événements, entre avril et mai. À Lamotte-Beuvron, Angers, Toulouse ou encore Strasbourg, les candidats sont amenés à se produire devant un jury dans des salles de spectacles, des médiathèques ou des bibliothèques. Certaines finales, notamment en Corse, en Outre-mer et pour la sélection internationale, sont organisées en vidéo.
Le calendrier prévoit notamment une ouverture le 8 avril en Centre-Val de Loire, suivie de plusieurs rendez-vous dans les semaines suivantes, jusqu’à la dernière finale organisée le 20 mai au Havre. Ce maillage territorial s’inscrit dans l’organisation globale du concours, qui prévoit plus de 380 finales départementales avant cette étape.
L’événement concerne cette année 7946 classes et 205.634 élèves, avec une augmentation de 37 % des inscriptions. Parmi eux, 13 % sont issus de réseaux d’éducation prioritaire, et 702 classes participent depuis l’étranger, réparties dans 75 pays.
À l’issue des finales régionales, 15 élèves accèderont à la finale nationale. Chacun se voit attribuer un ouvrage issu d’une sélection de 15 titres contemporains, dont un extrait sera présenté lors de l’ultime épreuve.
Les auteurs de ces ouvrages rencontreront les élèves dans leur classe au cours du mois de juin, avant de les accompagner lors de la finale à Paris. Cette rencontre constitue une étape supplémentaire dans le parcours du concours, centré sur la lecture à voix haute et le rapport au texte.
Crédits illustration : Petits champions de la lecture
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Dans le cadre de son engagement en faveur de l’excellence académique et culturelle, Sorbonne Université remettra, le 25 mars prochain, le titre de Docteur Honoris Causa à huit personnalités internationales des sciences et des arts. Parmi elles, deux écrivaines : Chimamanda Ngozi Adichie et Olga Tokarczuk.
21/03/2025, 11:54
Alors que la pratique de la lecture semble reculer au sein d'une partie de la jeunesse française et que cette dernière est parfois pointée du doigt par les générations précédentes en raison d'un supposé désintérêt pour l'activité, un baromètre du moral des adolescents apporte un nouvel éclairage. Il révèle que la moitié des jeunes interrogés déclare avoir eu du mal à se concentrer pour lire un livre, dans un contexte de dépression ou de trouble anxieux généralisé.
14/03/2025, 12:38
Depuis sa création en 2021, L'Alliance pour la lecture s'efforce de défendre cette activité et tous ses bienfaits, mais aussi son statut de droit fondamental. Elle réunit près de 70 organisations, associations, fédérations, qui échangent et travaillent « pour trouver ensemble des chemins d’accès à la lecture ». Des Ateliers Fresque de L’Alliance pour la lecture se déploient, en prélude aux 3es Rencontres nationales pour le développement de la lecture, le 30 septembre 2025, à Lyon.
07/03/2025, 09:42
Le Paris-Francfort Fellowship 2025, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet, est un programme de formation internationale co-organisé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, le BIEF et la Foire du livre de Francfort. destiné aux jeunes professionnels du livre de France et d'Allemagne, y compris les libraires, éditeurs, responsables de droits ou marketing, scouts littéraires, agents littéraires et bibliothécaires, qu'ils soient déjà en poste, en stage ou en recherche d'emploi.
25/02/2025, 16:28
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