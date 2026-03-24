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Les 10 livres qui m’ont appris le métier” : Jean Esch, l’atelier d’une vie de traducteur

PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.

Le 24/03/2026 à 16:33 par Nicolas Gary

| 3 Partages

Publié le :

24/03/2026 à 16:33

Nicolas Gary

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ActuaLitté

Un jour, une éditrice lui lança : « Si tu veux, tu fais le prochain Stephen King. » L’offre avait tout de la consécration, mais Jean Esch n’a pas débuté ainsi : son parcours ne part ni d’un grand nom ni d’un sommet de prestige. Il remonte à un Harlequin de 1989, La nuit du jaguar. Un choix qui raconte déjà le métier : non comme une suite de trophées. Plutôt un apprentissage, livre après livre, qui retrace moins une carrière qu’une formation. Car traduire ne relève pas d’un geste inspiré. C’est une méthode qui s’acquiert, se corrige, se déplace, au contact des textes, autant que personnes.

Dix livres… la proposition sonne comme un défi invraisemblable. Mais au fil des échanges, le projet s’affine et quand débute l’entretien, le traducteur a abordé son aventure « chronologiquement : pour moi ça se développe comme ça ». Ni bibliothèque idéale ni palmarès personnel : par ces romans, il raconte comment se fabrique un traducteur

Harlequin, école exigeante

Le point de départ sera La nuit du jaguar. « Il fallait un Harlequin », dit-il, comme pour rétablir une vérité trop souvent laissée de côté. « C’est là où j’ai appris mon métier. » Et, chez lui, cette formule n’a rien de vague. « J’y ai appris à traduire, c’est-à-dire faire des liaisons entre les paragraphes, m’éloigner un peu du texte. […] Sincèrement, tout a commencé là-bas. » La couture d’une phrase à l’autre, la fluidité, la liberté mesurée qu’impose une bonne traduction.

Ce qu’il raconte de Harlequin vaut d’ailleurs comme un démenti à bien des idées reçues. La maison n’a rien du sas alimentaire dont il aurait fallu s’échapper : elle tient plus de l’école. « On te reprenait, ligne à ligne », dit-il. « Le directeur de collection ou la directrice de collection prenait ta traduction et te disait : “Ça, c’est pas bien, j’aurais écrit comme ça.”. » Scolairement ? Esch acquiesce.

Et le mot n’a rien de dépréciatif : « Ce fut une formation serrée, presque artisanale, où le texte passe par des reprises, des commentaires, des allers-retours, des exigences de collection. » L’apprentissage ne se résume pas à une technique : il passe d’emblée par une relation. Ce que le jeune traducteur retient, il le puise dans le travail du texte, mais aussi dans le face-à-face avec des responsables éditoriaux qui relisent, reprennent, orientent. Harlequin n’est pas un détour ; c’est une matrice, et cette matrice est autant éditoriale que stylistique.

Une marche, puis d’autres : la liste glisse vers le noir avec Un nommé Peter Karras, de George P. Pelecanos, puis Le casse ultime, de Don Winslow. Avec eux, Jean Esch sort de l’école pour entrer dans une autre discipline : la tension, la coupe, l’économie. Ces livres obligent à écrire au plus près du nerf du récit, sans graisse, sans ralentissement, avec le souci constant de l’impact.

Le polar et la discipline

Après la fluidité acquise chez Harlequin, ils apportent une autre respiration. Mais ils disent aussi autre chose : une carrière s’installe quand un traducteur n’est plus seulement formé, mais retrouvé, rappelé, associé à certains univers, à certaines maisons, à certaines façons de travailler.

Puis arrive Donald E. Westlake et, avec lui, une difficulté d’une tout autre nature : le rire. Aztèques dansants est l’un des moments les plus vifs de l’entretien, parce qu’on y entend Jean Esch parler à la fois en lecteur et en artisan. Il distingue d’abord Westlake de Richard Stark, autrement dit la veine comique de la veine dure : « Les Stark, c’est que les Parker, c’est que la veine dure » ; « là, toute la veine comique, c’est Donald Westlake ». Puis il tranche : « C’est sûrement le livre le plus drôle de Donald Westlake. » Ce jugement n’a rien de gratuit. « Les gens qui l’ont lu […] me disent : “Ah, c’est tellement drôle” », note-t-il, avant d’ajouter qu’il s’est mis à « te bidonner en le traduisant » puis « en le relisant ».

Le rire, ici, n’est pas un supplément d’agrément. C’est une épreuve de traduction. Il ne suffit plus de rendre un sens exact ; il faut retrouver un effet, un tempo, une mécanique. Et déjà, le texte ne se mesure plus au seul original, mais à ce qu’il produit chez ceux qui l’accueillent et le lisent.

De la mécanique du comique à la rugosité

Le contrepoint vient avec La religion des ratés, de Nick Tosches. Plus de jubilation, plus de drôlerie. Ici, tout s’épaissit, car Tosches ouvre une autre zone du métier. Il faut tenir une voix qui ne cherche ni l’agrément ni le poli, préserver une rugosité, accepter qu’une langue résiste. Là encore, un livre en corrige un autre, impose un autre réglage, déplace la main. Mais il rappelle aussi qu’une telle traduction suppose, en arrière-plan, un cadre éditorial qui accepte cette résistance au lieu de la lisser.

Le grand tournant du récit s’appelle Le Royaume du Nord, de Philip Pullman avec un changement d’échelle manifeste : « Oui, tu peux faire un livre de 600 pages déjà. On te confie un livre de 600 pages. » On ne lui demande plus seulement de bien rendre un texte : on lui confie un univers à porter. Pullman marque davantage qu’un bon titre dans une bibliographie. Il désigne le moment où l’endurance, la technique et la confiance se rejoignent. Être choisi pour un tel livre, c’est aussi sentir qu’au fil du temps, des éditeurs ont identifié une manière de travailler, une capacité à tenir un texte long, complexe, exposé.

Mais c’est aussi le point où le métier rejoint la vie. Jean Esch dit du Royaume du Nord qu’il fut « vraiment important » parce que c’était « le bouquin dont je me disais : si j’ai un enfant un jour, il pourra le lire ». Un horizon apparaît : tout traducteur travaille pour une maison, un calendrier, un catalogue, mais avant tout avec des livres qu’il aimerait transmettre. Lors d’un salon, l’idée devient concrète. On vient le chercher parce qu’« il y a des enfants qui attendent », et il découvre « 300, 400 enfants. C’était extraordinaire », dit-il. Par Pullman, la traduction cesse d’être un travail strictement invisible ; elle devient un lien direct avec des lecteurs.

Traduire le prestige sans s’y perdre : l’épreuve Stephen King

Et l’on aboutit au maître de l’horreur, comme un accomplissement. Stephen King. La proposition n’arriva pas comme un coup de tonnerre tombé du ciel : elle s’inscrivait dans une relation déjà installée. L’échange se poursuit sur le mode de la connivence : « Tu connais Stephen King? — Non, mais tu connais son œuvre, tu connais son style. » La tentation du projet l’emporte : « Un cadeau qu’on ne veut pas refuser. » En quelques phrases, tout se met en place : le désir du traducteur, la proposition éditoriale, la reconnaissance d’une affinité ancienne. Ici, la relation avec l’éditrice n’entoure pas le livre : elle fait partie de l’événement même.

Pour autant, Jean Esch ne réduit pas Sleeping Beauties (avec Owen King, rejeton de Stephen) à la seule valeur statutaire du nom. Il parle aussi du livre, qu’il dit « très barré », ajoutant que père et fils « sont allés un peu plus loin que d’habitude, même si on retrouve tout à fait le génie de Stephen King ». Et vient une leçon nouvelle : ne pas se laisser écraser par le prestige à rester au service d’un texte singulier.

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Au milieu de ces seuils spectaculaires, Les intéressants, de Meg Wolitzer, occupe une place plus calme, mais non moins nécessaire. Jean Esch le qualifie de « plus attendable ». Le mot est juste. Au milieu d’une liste traversée par Harlequin, le noir, Westlake, Pullman ou King, Wolitzer représente peut-être le choix le plus immédiatement lisible de l’extérieur. Il rappelle surtout qu’une carrière de traducteur ne se construit pas seulement sur des caps visibles. Elle se forme aussi sur des romans de durée, de nuances, de désillusions lentes, où l’attention se porte moins sur l’effet de seuil que sur la continuité du ton.

La fin de la liste déplace encore le regard, avec ce que Jean Esch appelle lui-même « deux chouchous » : Ce pays qui n’aimait pas l’amour, de Yaroslav Trofimov, et Rafale des tambours, de Carol Ann Lee. Il précise aussitôt qu’il sait « à quel point les deux parlaient de la guerre ».

Le premier conduit vers l’Ukraine soviétique, les purges, la famine et la guerre ; le second vers la recherche du soldat inconnu britannique sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ces titres n’arrivent pas à la fin par hasard. Ils signalent ce qui demeure quand on a déjà traversé l’école, le noir, le rire, les grandes machines narratives et la reconnaissance éditoriale : un attachement plus personnel, plus durable.

Finalement, apprendre... en traduisant

Leur place permet aussi de faire apparaître, une dernière fois, l’importance des rencontres. Jean Esch évoque un éditeur croisé en soirée, qui lui dit : « Je ne vous ai pas demandé de travailler pour moi. J’ai un livre qui pourrait vous plaire. » Puis il ajoute, à propos de cet homme, que c’est « un gars incroyable, éditeur ». Plus loin, il confie : « J’ai adoré le livre », avant de constater que « ça n’a pas marché ».

Peu de passages disent aussi clairement ce qu’une carrière de traducteur doit à ces propositions venues d’une voix, d’une personne, d’une intuition éditoriale. Tous les livres qui comptent ne sont pas ceux qui triomphent. Certains demeurent parce qu’ils ont été défendus, portés, aimés, parfois à la faveur d’une rencontre singulière.

C’est peut-être là, au fond, que ce parcours devient le plus juste. La nuit du jaguar n’est pas effacé par Pullman ou Stephen King ; il les rend possibles. Pelecanos et Winslow affermissent la tension ; Westlake apprend qu’une traduction doit aussi faire rire ; Tosches impose le respect d’une voix qui résiste ; Wolitzer rappelle le travail patient des nuances ; Trofimov et Carol Ann Lee réintroduisent la part intime, historique, presque morale du choix.

À travers ces dix livres, Jean Esch raconte une idée très précise du métier. Une carrière de traducteur ne se fait ni en ligne droite ni à coups de prestige. Elle se construit dans les reprises, dans les propositions, dans les textes qu’on apprend à tenir, dans les livres qu’on aimerait transmettre, dans les relations de travail qui deviennent des fidélités. Autrement dit : ces dix livres sont aussi dix livres de rencontres.

Crédits photo © Jean Esch

 

 
 
 
 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

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"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

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Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

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Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

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Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

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IA coupables : le Conseil d’État réarme les ayants droit, sans lever tous les verrous

Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?

24/03/2026, 15:42

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Financer, imprimer, publier : le défi des éditions étudiantes L’Apprentie

À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.

23/03/2026, 15:32

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Rapprocher le numérique des librairies locales : la nouvelle bataille du livre

On nous a vendu le numérique comme une autoroute sans péage, un horizon lisse où l’œuvre filerait sans frottement du serveur au lecteur. Puis les centres-villes ont vu passer les flux sans toujours en voir la couleur. Dans cette friction entre écran et trottoir, Thotario avance une idée plus subversive qu’il n’y paraît : et si la modernité du livre consistait moins à effacer les librairies qu’à les reconnecter au cœur de la circulation culturelle ? Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

23/03/2026, 11:25

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“Auteurs, renversons les tables de dédicaces !”

Dans les allées bien rangées des Salons du Livre, quelque chose grince. Sous les nappes tirées au cordeau, entre piles calibrées et sourires de circonstance, l’auteur se fige, assigné à résidence derrière sa propre œuvre. Puis surgit François Belley, pirate en embuscade, qui dynamite le décor : assez de cette comédie marchande. Place au désordre créatif, au corps-à-corps avec les lecteurs, à la table qu’on renverse enfin. Par François Belley, écrivain-pirate.

22/03/2026, 09:51

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Politicard : on a joué au jeu de cartes le plus corrosif sur la politique… et c’est redoutable

On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?

20/03/2026, 11:35

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Auteurs autoédités : le marché caché qui peut rebattre les cartes

Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

19/03/2026, 15:44

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Salon du Livre Genève : Lire et vivre le monde

Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.

 

18/03/2026, 17:55

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Orwell, Michelin et la tyrannie de l'excellence

Orwell avait raison Après presque un siècle, sa description des cuisines parisiennes des années 1930 trouve un écho glaçant dans l'actualité culinaire de mars 2026.

18/03/2026, 12:08

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“Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque“

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.

17/03/2026, 18:06

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Pourquoi Lire entre les lignes séduit autant les amateurs de casse-tête littéraire

Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.

14/03/2026, 18:09

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Entretien caviardé : Livres Hebdo juge “irrecevable” le droit de réponse de Jean-Yves Mollier

Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin. 

13/03/2026, 16:35

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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

13/03/2026, 15:37

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La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques”

Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.

12/03/2026, 12:34

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Pour une politique commune du jeu en tant que pratique culturelle

Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.

11/03/2026, 11:29

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Un Cultura à Forbach : “Pourquoi faire ?”

L'enseigne de produits culturels et créatifs Cultura pourrait s'inviter prochainement à Forbach, en Moselle, après la cession d'une parcelle à Valimmo, la société foncière du groupe. La Librairie-Pâtisserie Autonome, installée dans la ville depuis juillet 2025, interpelle les candidats à la mairie sur les conséquences d'une telle installation pour le tissu commercial du centre-ville. Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la tribune adressée par les libraires aux six candidats et candidates.

10/03/2026, 16:20

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“Internet, l’eldorado utopiste qui a fini en LIDL”

Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.

10/03/2026, 12:08

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15 minutes de lecture vaudront toujours mieux qu'une injonction à lire

Pourquoi la lecture résiste aux mots d’ordre ? Les politiques publiques ont toujours traqué la formule capable de faire lire. Campagnes nationales, prescriptions scolaires, slogans institutionnels : tous poursuivent le même objectif. Mais l’acte de lire résiste aux mots d’ordre.

10/03/2026, 10:16

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Jean-Yves Mollier : “Cette censure a entraîné une déformation complète de mon entretien”

Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo par l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin. Ce document a été transmis par l’intermédiaire de son conseil, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.  

09/03/2026, 14:06

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Auteurs autoédités : pourquoi Amazon ne suffit plus pour vivre de ses livres

Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

09/03/2026, 13:58

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Macron et Neruda : les conseils que le Nobel chilien aurait donnés au président

Alors comme ça, Emmanuel Macron aime poser avec des livres de la maison Gallimard – et plus particulièrement l'édition Quarto, Résider sur la terre. Œuvres choisies de Pablo Neruda ? invité dans les bureaux de l’Élysée : manuel de survie poétique pour un président en fin de cycle
 

07/03/2026, 08:00

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Le marché d'occasion numérique, un continent juridique encore inexploré

Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

06/03/2026, 14:53

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Face au “modèle économique planétaire mortifère” d'Amazon, “unissons-nous”

L'épisode polémique autour du partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris, avec l'assentiment du Syndicat national de l'édition, laissera des traces dans la chaine du livre. Il témoigne d'une présence de plus en plus banalisée de la multinationale américaine au sein de cette dernière, un constat contre lequel le collectif lyonnais TENIR ! appelle à se mobiliser, dans une tribune.

06/03/2026, 10:50

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De la Mouffe à la Cartoucherie : l’histoire d’un théâtre radical

Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.

05/03/2026, 17:22

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Jean-Claude Ceccarelli : quand la réalité se mêle à la fiction pour raconter l'Histoire

ActuaLitté ouvre ses colonnes à Jean-Claude Ceccarelli, qui revient sur son goût pour les récits mêlant faits historiques et imagination romanesque. À travers ses ouvrages consacrés à Paris et à la Renaissance italienne, il évoque sa manière de faire dialoguer réalité et fiction pour raconter l’Histoire.

05/03/2026, 15:34

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“Les pratiques d’Amazon fragilisent les librairies en France comme à l’étranger”

Suite à la polémique qu'a déclenchée la présence d'Amazon au Festival du livre de Paris, édition 2026, l’association internationale des libraires francophone (AILF) a fait parvenir à ActuaLitté un communiqué. Par ce texte, l'organisation se tient solidaire du Syndicat de la Librairie française dans la dénonciation du partenariat entre le Festival du Livre de Paris et Amazon. Leur texte est proposé dans son intégralité.

04/03/2026, 10:38

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Campagne et roman : la nouvelle vague du rural noir qui chamboule la littérature contemporaine

Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.

03/03/2026, 19:24

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Un maire peut-il interdire un livre ? Les bibliothécaires rappellent la loi

L’Association des bibliothécaires de France réaffirme que la censure n’a pas sa place en bibliothèque, à la suite de l’intervention d’un maire auprès d’une professionnelle pour empêcher l’acquisition d’un roman. S’appuyant sur le cadre légal, l’ABF rappelle que les collections doivent être pluralistes et exemptes de toute pression idéologique, politique ou religieuse. 

03/03/2026, 13:20

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Éditeurs, agences, organisations... Quels lobbys pour le secteur du livre ?

Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.

02/03/2026, 16:19

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Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre

En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...

02/03/2026, 16:18

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Lobbys et groupes de pression : une transparence insuffisante ?

Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.

02/03/2026, 16:18

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Perrette is The New Queen – et si la laitière avait toujours eu raison ?

Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).

02/03/2026, 15:53

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Un chef-d’œuvre oublié d’une survivante d’Auschwitz enfin publié en France

Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire. 

02/03/2026, 12:04

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Le tarot : un mystérieux et fascinant jeu de cartes…

À la fin du Moyen-Âge, dans les années 1430, un jeu somptueux fut créé pour le divertissement des riches aristocrates de l’Italie du Nord. Ses cartes magnifiques, enluminées et dorées à l’or fin, se répandent dans les cours italiennes. Et depuis lors, ce jeu, appelé « jeu des triomphes » puis « tarot », fascine les esprits…

02/03/2026, 11:43

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Trump bannit l’IA Claude : un scénario que John le Carré aurait reconnu

Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.

01/03/2026, 10:02

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“Pourquoi je suis partie ? Une maison d’édition ne se construit pas avec des tableurs”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 9. Grand final. Oui, je respire encore. Il aura fallu des semaines de négociations pour aboutir. Je m'appelle Victoire. J'ai décidé de tout envoyer paître. Je vous annonce que je me casse, pour retrouver mon indépendance, dans un cadre respectueux et factuel.

27/02/2026, 16:57

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Fille de pute censuré : quand la fiction révèle les fractures du réel

Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité. 

25/02/2026, 16:43

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