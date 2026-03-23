Une bibliothèque accueille les manuscrits qu’ont refusés les éditeurs

À la bibliothèque du Neude, à Utrecht, une question simple a servi de point de départ : que faire de tous ces textes jamais lus, jamais publiés, jamais envoyés à un éditeur, jamais lu ?

Avec Jouw Boek (« Ton livre »), l’établissement propose une réponse concrète : accueillir ces écrits et les mettre à disposition du public. Romans, récits de vie, poèmes, chroniques familiales ou travaux scientifiques — tous les genres sont acceptés, pourvu qu’ils n’aient jamais été publiés. « Nous pensons que chaque auteur mérite d'être lu », déclare Deirdre Carasso, directrice de la bibliothèque

Le principe est radical : aucune sélection préalable. Les manuscrits ne sont pas systématiquement lus, et reposent sur une déclaration des auteurs attestant de l’absence de contenu illégal. Le reste tient à une idée simple, revendiquée par la direction : faire confiance.

L’initiative s’appuie sur un constat : un éditeur ne peut pas tout publier ou même lire. Une grande partie des textes produits reste invisible. La bibliothèque assume alors un déplacement : elle ne cherche pas à repérer des auteurs ou à servir de tremplin vers l’édition. Le projet met l’accent sur le plaisir d’écrire, le partage et la curiosité.

Tous les publics peuvent participer, enfants compris, et dans toutes les langues. Les formats sont également ouverts : manuscrits, impressions, autoéditions à petit tirage, poèsie, fiction ... Certaines limites existent : les livres ne doivent pas être déjà disponibles en librairie ou en bibliothèque, et les textes générés par intelligence artificielle sont exclus.

Le dépôt se fait en personne, à des dates précises, puis au fil de l’année. Lors de la remise, les auteurs répondent à quelques questions pour aider à situer leur ouvrage dans la collection.

Une expérience de lecture différente

Les manuscrits ne sont pas intégrés aux rayonnages classiques. Ils prennent place dans une installation spécifique, organisée par thèmes. Le dispositif privilégie une approche directe : fiches, tampons, absence de catalogue en ligne. Après lecture, les visiteurs peuvent laisser un message, voire leurs coordonnées, pour entrer en contact avec l’auteur.

La collection a vocation à évoluer. Les dépôts se poursuivent, les ouvrages circulent, certains disparaissent au fil de la rotation. La capacité est limitée, et les livres ne sont pas conservés indéfiniment.

Un précédent aux États-Unis

Mais l’idée n’est pas entièrement nouvelle. Elle fait écho à la bibliothèque imaginée par Richard Brautigan dans The Abortion, publié en 1971 (L'Avortement, traduction de Georges Renard 1991), consacrée aux manuscrits refusés.

Aux États-Unis, une structure inspirée de ce principe existe depuis plusieurs années. Installée au Clark County Historical Museum, dans l’État de Washington, elle conserve des textes inédits dans une logique proche : accueillir ce que l’édition laisse de côté.

Depuis 2010, la bibliothèque et ses collections ont trouvé place au Clark County Historical Museum, à Vancouver, dans l’État de Washington. Cette installation est le fruit d’un partenariat entre Ianthe Elizabeth Brautigan, fille de l’écrivain, le musée et le programme Creative Media & Digital Culture de la Washington State University Vancouver.

Finalement, ce projet s’inscrit dans une transformation plus large. La bibliothèque d’Utrecht conserve déjà des collections importantes de manuscrits, de correspondances, de cartes et d’imprimés anciens. Comme le rappelle le conservateur Bart Jaski, ces fonds sont sélectionnés, catalogués et valorisés pour permettre aux chercheurs et au public d’accéder à des documents patrimoniaux.

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Comme le rappelle le conservateur Bart Jaski, ces fonds sont sélectionnés, catalogués et valorisés pour permettre aux chercheurs et au public d’accéder à des documents patrimoniaux et de mettre en valeur ces objets précieux.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / WeeJeeVee

Par Clotilde Martin

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