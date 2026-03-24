Un libraire face à un mystère ancien

L’affaire, complexe, va le mener à Vérone, Florence ou au musée du Louvre, où il devra percer d’autres mystères, avant de commencer à remonter la piste du texte oublié. Mais bientôt la guerre s’annonce. Le Mystère Vesaccio, thriller où se rencontrent aventure et littérature, est le deuxième tome, après Nuit noire, de la quadrilogie des aventures d’Hector Valand.

Les éditions des Livres de la promenade vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1973, Michaël Guittard vit à Caen où il a exercé la profession de libraire avant de pleinement se lancer dans l’écriture. Diplômé d’histoire contemporaine, il a notamment participé à la création du musée de Roland-Garros. Le Mystère Vesaccio est son deuxième roman après Nuit noire.

Parution le 9 avril 2026.

Par Clément Solym

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