Financer, imprimer, publier : le défi des éditions étudiantes L’Apprentie

La campagne de financement est devenue un enjeu de taille pour les étudiants de L’Apprentie. Les projets éditoriaux sont achevés, mais leur concrétisation dépend désormais des fonds réunis. « Cette année, elle ne fonctionne pas aussi bien que l'année dernière », constate Lucie Orer Payen, membre de l’équipe communication.

Initialement prévue jusqu’à la fin mars, la cagnotte, actuellement remplie à 30 %, a été prolongée pour tenter d’atteindre l’objectif fixé. Les sommes collectées doivent couvrir à la fois les coûts d’impression et la rémunération des différents intervenants.

Ce ralentissement s’explique en partie par la difficulté à renouveler les contributeurs d’une année sur l’autre. « On pense aussi que les gens commencent peut-être un petit peu à se lasser », avance Lucie. Une partie du public ayant déjà soutenu les promotions précédentes, l’équipe cherche désormais à élargir sa base. « C'est pour cela qu'on essaie de toucher un nouveau public », nous précise-t-elle.

« Là, nous avons décidé de nous lancer un peu dans des vidéos pour donner un aspect un peu plus personnel et vivant à la maison. » Cette stratégie passe principalement par une intensification de la communication en ligne, avec une présence accrue sur Instagram et l’expérimentation de formats vidéo destinés à rendre le projet plus visible et plus incarné.

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Sept livres en attente, une équation budgétaire sous contrainte

La campagne vise à financer la publication de sept ouvrages, développés tout au long de l’année par les étudiants. Parmi eux figurent des textes patrimoniaux, des traductions inédites comme celle de La drôle de bête de Wanda Gág, par Ramatoulaye Baldé, Clémence Bonnet, Giuliana Lipossi et Lucie Orer Payen, ou encore une nouvelle collection de portraits d’éditrices contemporaines intitulée « Sous l'oeil de L'Apprentie ».

L’ensemble du processus, de la sélection des textes à leur traduction et mise en page, en passant par les relations avec les illustrateurs et les imprimeurs, a été assuré en interne. « Nous faisons la mise en page, la correction, et nous sommes également en lien avec les imprimeurs, avec la diffusion », explique Lucie Orer Payen. Cette implication complète distingue le projet d’un simple exercice académique.

Dans cette phase finale, les contraintes économiques deviennent déterminantes. Les étudiants doivent arbitrer entre exigences éditoriales et contraintes budgétaires, sans remettre en cause certains principes. La rémunération des auteurs, traducteurs et illustrateurs est maintenue comme une priorité, ce qui limite les possibilités de réduction des coûts.

L’impression représente ainsi la dépense la plus importante, conditionnant directement la qualité des ouvrages. La cagnotte apparaît comme une solution indispensable pour préserver cet équilibre.

Un projet pédagogique confronté aux réalités du secteur

Au-delà de la collecte, la situation met en lumière les réalités économiques, parfois très complexes, auxquelles sont confrontées les structures éditoriales indépendantes. L’Apprentie fonctionne comme une maison d’édition à part entière, tout en étant intégrée à un cadre universitaire. « C'est une maison d'édition étudiante qui s'appuie sur deux promos : les master 2 et les BUT 3 », rappelle l'étudiante. L'équipe doit concilier cette activité avec leurs cours et leur alternance, ce qui complique l’organisation collective et la prise de décision.

Malgré ces contraintes, le fonctionnement en équipe permet de maintenir les projets. « Comme nous sommes plusieurs, quand une personne a besoin de faire une pause, les autres peuvent prendre le relais », détaille-t-elle. La réussite de la cagnotte conditionne désormais l’aboutissement du travail engagé depuis plusieurs mois. Chaque contribution rapproche les étudiants de la publication effective de leurs livres, qui seront ensuite diffusés en librairie.

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La cagnotte et la présentation des nouveautés de L’Apprentie sont disponibles à cette adresse.



Crédits photo : Étudiants de l'équipe, M2 et BUT 3 confondus, en présence de leur marraine de cette année, Nathalie Zberro (PDG des éditions de l'Olivier) - Éditions l'Apprentie

Par Ewen Berton

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