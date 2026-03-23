La série Anatomía de un instante, d'après le récit de Javier Cercas, bientôt sur Arte

Sélectionnée en compétition internationale dans le cadre du festival Séries Mania 2026, la mini-série Anatomía de un instante sera diffusée prochainement sur Arte et sur la plateforme arte.tv. Écrite par Rafael Cobos, Fran Araújo et Alberto Rodríguez, elle est tirée du roman de Javier Cercas paru en 2009 en version originale et lauréat, l'année suivante, du Premio nacional de Narrativa, une des récompenses les plus convoitées du pays.

En racontant la tentative de coup d’État que connaît l’Espagne le 23 février 1981, Anatomia de un instante décrypte l’un des moments les plus importants de l’histoire moderne du pays : sa transition démocratique. Lorsque le lieutenant-colonel Antonio Tejero fait irruption au Congrès des députés avec un révolver à la main, seuls trois hommes ne se couchent pas au sol pour se protéger des balles : Adolfo Suárez, Santiago Carrillo et Manuel Gutiérrez Mellado. – Le synopsis de la série Anatomía de un instante

Réalisée par Alberto Rodríguez, la mini-série compte, à son casting, Álvaro Morte, Manolo Solo ou encore Eduard Fernández. Cette coproduction franco-espagnole réunit Movistar Plus+, DLO Producciones et Arte France.

Parmi les futures diffusions annoncées par Arte, signalons aussi Eldorado, dont les six épisodes de 42 minutes chacun racontent « l’épopée romanesque dans les années 1970 d'un aristocrate belge passionné de sciences et d’un ingénieux réparateur de télévisions italien qui persuadent le puissant groupe Elf Aquitaine que leur technologie peut détecter le pétrole ».

Réalisé par Louis Farge, le programme a été coécrit par Tarek Haoudy, Nacim Mehtar et Pauline Guéna. Écrivaine et scénariste, cette dernière a notamment signé 18.3. Une année à la PJ (Éditions Denoël, 2020), dont Dominik Moll s'est inspiré pour le scénario du film La Nuit du 12 (2022).

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Jérémie Renier, Karim Leklou, Marie Colomb, Laurent Capelluto, Clémentine Fargeas, David Marsais, George Siatidis ou encore Karim Barras sont présents au sein de la distribution. La coproduction a rassemblé ARTE France et TOP-The Originals Productions, Beside Productions, RTBF (Belgique), avec la participation du CNC et de Wallimage (La Wallonie).

Enfin, du côté des formats plus courts, une prochaine série de six épisodes de 10 minutes sera réalisée par Joseph Safieddine, scénariste de bandes dessinées qui a notamment travaillé avec Thomas Cadène sur les séries Été et Fluide. La dernière heure sera diffusée sur arte.tv, YouTube et les réseaux sociaux de la chaine.

La dernière heure (Arte France, EscalesProduction et Interscoop)

À peine arrivée dans le pays de ses origines pour les découvrir, Billie doit repartir en urgence à cause d’une insurrection. Confinée avec son père chez son grand-père, affaibli par Alzheimer, elle n’a qu’une heure avant l’arrivée de l’ambassade pour plonger au milieu des secrets familiaux et comprendre les décennies d’exil qui hantent son père. – Le synopsis de La dernière heure

Coproduction ARTE France, EscalesProduction et Interscoop, écrite par Joseph Safieddine, Hélène Faure et Maud Konan, la série montrera, à l'écran, Sawsan Abès, Mustapha Abourachid, Mounir Maasri, Hiam Abbass et Abdelhafid Metalsi .

Par Antoine Oury

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