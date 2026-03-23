Hermann, auteur majeur de la bande dessinée, est mort

Né le 17 juillet 1938 à Bévercé, dans la province de Liège, Hermann Huppen s’oriente vers la bande dessinée après une formation en ébénisterie et un passage dans un cabinet d’architecte. Il découvre ce milieu au milieu des années 1960 grâce à son beau-frère Philippe Vandooren, futur rédacteur en chef du journal Spirou. En 1965, il y publie ses premières planches dans la collection des Belles histoires de l’oncle Paul.

Dès l’année suivante, il entame une collaboration avec le scénariste Michel Greg. « J'ai véritablement appris mon métier auprès de Greg », déclarait-il. Ensemble, ils développent plusieurs séries publiées dans le journal Tintin, avant leur édition en albums.

Parmi celles-ci, Bernard Prince suit les aventures d’un ancien policier d’Interpol devenu marin. Hermann en illustre quatorze albums jusqu’en 1980, puis revient pour un dernier épisode en 2010, scénarisé par Yves H. En parallèle, Comanche, lancée en 1969, s’inscrit dans le registre du western et met en scène une protagoniste féminine. Ces deux séries introduisent une approche plus réaliste et abordent notamment la violence de manière directe.

Un auteur complet et une œuvre au long cours

À partir de la fin des années 1970, Hermann développe ses propres projets. Il crée Jeremiah en 1977, d’abord publié en Allemagne, puis repris par Dupuis en 1988. Cette série de science-fiction post-apocalyptique met en scène les personnages de Jeremiah et Kurdy dans un univers marqué par la violence.

Hermann en assure seul le dessin et le scénario, et en publie 42 volumes sur près d’un demi-siècle. Le dernier tome, Les Larbins, est paru en octobre 2025. Cette production s’inscrit dans la durée et constitue l’un de ses travaux les plus étendus.

Parallèlement, il explore d’autres registres. Avec Les Tours de Bois-Maury, lancée en 1984 chez Glénat, il s’inscrit dans un cadre médiéval et développe une fresque centrée sur plusieurs générations de personnages. À partir du douzième volume, son fils Yves H. participe au scénario.

Diversification des formats et collaborations familiales

Dans les années 1990, Hermann publie plusieurs récits complets, dont Sarajevo-Tango, marqué par l’usage de la couleur directe. Il évoquait à propos de son travail : « J'ai dessiné avec toutes sortes de techniques. Je n'arrive jamais à conjuguer tous les éléments pour que la page soit telle que je le voudrais », ajoutant : « ce métier est une frustration constante, au point que j'ai parfois l'impression de ne rien connaître du tout ».

Il poursuit ensuite avec d’autres albums, dont Caatinga, Afrika ou On a tué Wild Bill, et illustre des scénarios de Jean Van Hamme ainsi que ceux de son fils Yves H. Ensemble, ils publient notamment plusieurs titres dans la collection Signé des éditions du Lombard. En 2016, il avait été élu Grand Prix du 43e Festival de la BD d’Angoulême.

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À partir de 2017, Hermann lance une nouvelle série, Duke, développée sur sept tomes. Il participe également à d’autres projets récents, dont Brigantus et Cartagena, dont la parution est annoncée pour le 30 avril 2026. Les éditions du Lombard ont indiqué avoir « une pensée émue pour la famille, les amis, et les proches d'Hermann », mentionnant notamment son épouse et son fils Yves H.

Crédits photo : © Charles Robin / Le Lombard

Par Dépêche

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