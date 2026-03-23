Stéphane Carlier frappe fort avec l’histoire la plus folle de la saison littéraire

Une star française se réveille chez elle, à Paris, avec sa journée bien réglée, ses habitudes de palace et ses certitudes de monument national. Puis tout glisse. Stéphane Carlier attrape ce basculement avec une précision réjouissante : il part du confort le plus absolu pour faire entrer son héroïne dans une mécanique d’effacement à la fois absurde, cruelle et très drôle.

« Ce qui est connu, en revanche, c’est ce qui arriva il n’y a pas si longtemps, une suite d’événements proprement extraordinaires qui trouva son point de départ au cœur de l’hiver, dans son appartement parisien. Ce matin-là, après avoir ouvert les yeux sans l’aide d’un réveil vers dix heures dix, elle passa plusieurs minutes dans son lit à dérouler le programme de sa journée qui s’annonçait délicieuse, ce qui n’avait rien d’exceptionnel, la plupart consistant en un enchaînement de plaisirs plus ou moins intenses. »

Le coup de force du récit tient dans sa vitesse. En quelques scènes, Esmeralda ne reconnaît plus sa patronne, l’agence artistique la traite comme une inconnue, la fille décroche sans reconnaître la voix qui lui parle, et la grande machine sociale de la célébrité cesse de fonctionner. Carlier fait alors quelque chose de très malin : il ne démonte pas seulement une identité, il démonte tout un système de privilèges, de réflexes et de protections. « Il y avait du monde à la terrasse du Bonaparte. Il y avait du monde, mais personne ne faisait attention à elle. »

Le cœur de l’intrigue surgit au Photomaton. Là, le texte quitte le simple malaise mondain pour entrer dans un fantastique net, presque administratif. « Ce n’était pas elle. Les quatre photos ne montraient pas son visage, mais celui d’un homme portant un sweat à capuche gris clair. » L’idée est formidable, parce qu’elle reste immédiatement lisible. Pour elle-même, l’actrice demeure elle. Pour les autres, elle est devenue Jean-Philippe Guénot, technicien de Bourgogne. Et le récit, dès lors, n’a plus qu’à dérouler les conséquences de cette fracture.

L’autre excellente intuition consiste à donner à Jeanfi une vraie place, et pas un simple statut de support narratif. Lui aussi traverse le vertige, lui aussi doit comprendre pourquoi un garagiste l’appelle « madame » et pourquoi un selfie lui renvoie le visage d’une actrice célèbre. « Jean-Philippe Guénot. Google avait fait le rapprochement avec une photo d’identité trouvée sur LinkedIn. » À partir de là, le texte se dédouble, gagne en rythme, et transforme une fable d’échange d’apparence en comédie sociale sur deux solitudes très inégales.

Carlier excelle dans ce frottement entre les mondes. Paris, ses habitudes de luxe, ses restaurants, ses agents, ses codes, d’un côté ; Chagny, ses garages, ses lotissements, ses bars, ses petites brutalités, de l’autre. Le contraste fonctionne parce qu’il ne repose jamais sur une démonstration pesante. Il passe par le détail, l’oreille, l’odeur, la gêne.

« Le lotissement était aussi moche qu’en plein jour, mais, à cette heure, on en distinguait à peine les contours. Il n’y en avait que pour la voûte céleste qui, sous l’effet d’une bande turquoise s’épaississant à l’horizon, s’éclairait progressivement au son du babil d’une grive particulièrement diserte. » Une justesse d’observation qui donne au texte cette remarquable tenue.

Le ton, surtout, fait merveille. Stéphane Carlier n’appuie pas. Il avance avec une ironie légère, une fantaisie tenue, un sens très sûr du décalage. L’actrice garde sa superbe, sa panique, ses réflexes de caste et ses moments de grâce ; Jeanfi, lui, apporte une douceur un peu cabossée qui empêche l’ensemble de tourner à la pure satire.

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Leur rapprochement donne les plus beaux passages, parce qu’il repose sur un besoin commun, pas sur un truc de scénario. « S’ouvrir l’un à l’autre leur fut profitable, ils éprouvèrent un immense soulagement à le faire sans être suspectés de delirium tremens. L’impression partagée était celle d’une lente chute dans les abysses, et si ce coup de fil ne sauva personne, il donna à chacun le sentiment de ralentir sa descente. »

Tout n’est pas parfait. Quelques épisodes secondaires tirent un peu sur la corde, et certaines notations comiques frôlent parfois la surcharge. Mais l’ensemble tient, et même très bien. Parce que cette fiction possède ce que tant d’autres cherchent en vain : une idée forte, une exécution vive, des voix nettes, et une vraie joie d’écriture.

Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde ne se contente pas d’être ingénieux. C’est un texte mobile, drôle, cruel juste comme il faut, et diablement séduisant.

Poupoupidou le 2 avril.

Par Nicolas Gary

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