IA et contenus culturels : le Conseil d’État ouvre la voie à la présomption d'utilisation

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement du rapport adopté à l’unanimité le 9 juillet 2025 par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport.

Intitulé « Création et intelligence artificielle : de la prédation au partage de la valeur », ce document, rédigé par Laure Darcos (Groupe Les Indépendants - République et Territoires), Agnès Evren (LR) et Pierre Ouzoulias (Groupe Communiste), plaide pour l’émergence d’une « troisième voie de l’IA », conciliant innovation technologique et respect du droit d’auteur.

Le Conseil d’État valide le principe

Les rapporteurs y défendent deux principes structurants : « la transparence des données exploitées » et « le droit à rémunération des créateurs », considérés comme indispensables pour « rééquilibrer le rapport de force entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’IA ».

Face à l’échec de la concertation nationale engagée entre ces deux parties, les sénateurs ont choisi de passer à l’étape législative. Leur proposition, déposée au Sénat en décembre dernier, vise à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. L’objectif est notamment stratégique : en facilitant la preuve d’une utilisation de contenus protégés, les auteurs du texte espèrent encourager la conclusion d’accords entre ayants droit et entreprises d’intelligence artificielle.

Le texte prévoit d’introduire un nouvel article dans le Code de la propriété intellectuelle. Ce futur article, référencé L. 331-4-1, pose le principe suivant : « Sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin […] est présumé avoir été utilisé par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice […] rend vraisemblable cette utilisation. »

En pratique, cela revient à inverser la charge de la preuve : ce ne serait plus à l’auteur de démontrer l’usage de son œuvre, mais aux concepteurs ou exploitants d’un système d’IA de prouver qu’ils ne l’ont pas utilisée.

Un avis favorable, mais encadré

Saisi par le président du Sénat, Gérard Larcher, le Conseil d’État a rendu son avis le 19 mars 2026. Il estime que « le législateur national [est] compétent pour créer cette présomption » et considère que la proposition n’est contraire ni à la Constitution, ni au droit européen.

Au-delà de cette validation de principe, la haute juridiction formule toutefois plusieurs recommandations substantielles. Elle suggère notamment de substituer au terme « exploité » celui d’« utilisé », afin d’éviter toute ambiguïté avec les notions du droit européen relatives au droit de reproduction. Elle invite également à mieux encadrer le dispositif, en précisant son champ d’application aux contentieux civils et en définissant plus clairement les acteurs concernés, notamment les fournisseurs de modèles et de systèmes d’IA.

Le Conseil d’État insiste par ailleurs sur la nature du mécanisme : il s’agit d’une présomption d’usage, et non d’une présomption d’atteinte au droit d’auteur. Autrement dit, la qualification de contrefaçon reste du ressort du juge, qui appréciera les éléments au cas par cas.

Ces réserves ont été acceptées par les auteurs du texte, qui y voient une validation globale de leur démarche. La commission de la culture s’est ainsi « félicitée de cette décision du Conseil d’État qui conforte sa position », alors que certains mettaient en avant un risque d’inconstitutionnalité ou d’incompatibilité avec le droit européen.

La proposition de loi doit désormais être examinée en séance publique au Sénat le 8 avril prochain. La commission de la culture, présidée par Laurent Lafon (Union centriste – Val-de-Marne), poursuit l’examen du texte.

Des réserves exprimées dès décembre

Avant cette validation, le texte avait suscité plusieurs interrogations. En décembre dernier, le ministère de la Culture évoquait des incertitudes en matière de sécurité juridique, appelant à une évaluation approfondie de la faisabilité du dispositif. Le sénateur Pierre Ouzoulias dénonçait, pour sa part, un décalage entre les positions affichées et les réserves exprimées en interne.

Le recours au Conseil d’État apparaissait donc comme une étape clé pour sécuriser juridiquement la proposition. D’autant que plusieurs fragilités ont déjà été identifiées.

La notion d’« indice », qui déclenche la présomption d’utilisation, reste en effet large. Elle peut reposer sur divers éléments — réponses générées par un système, expertises techniques, publications scientifiques ou encore déclarations publiques — et un seul indice peut suffire à établir la vraisemblance de l’usage.

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Le Conseil d’État adopte une lecture plus souple de cette notion, estimant qu’un indice peut reposer sur une grande diversité d’éléments — réponses générées par un système d’IA, expertises techniques, publications scientifiques ou encore déclarations publiques des fournisseurs — et qu’un seul indice peut suffire à établir la vraisemblance de l’utilisation.

Il estime en outre que cette référence à la « vraisemblance » s’inscrit dans les mécanismes classiques d’administration de la preuve, laissant au juge le soin d’apprécier les éléments produits et de former sa conviction au regard de l’ensemble du dossier.

À cela s’ajoute une difficulté technique majeure. Les modèles d’intelligence artificielle s’appuient sur des volumes massifs de données, intégrées de manière statistique, sans traçabilité individualisée. Dans ce contexte, démontrer qu’une œuvre n’a pas été utilisée lors de l’entraînement peut s’avérer, dans bien des cas, impossible.

Le Conseil d’État ne formule pas ce constat en termes d’impossibilité technique, mais il reconnaît clairement la difficulté sous-jacente. Il souligne en effet l’asymétrie d’information entre ayants droit et fournisseurs d’IA, ces derniers étant seuls à disposer des données d’entraînement et des modalités de fonctionnement des systèmes, souvent couvertes par le secret des affaires.

Dans ce contexte, il considère que la difficulté à établir l’usage d’une œuvre justifie précisément la mise en place d’un régime probatoire spécifique, destiné à rétablir l’équilibre entre les parties, sans pour autant conclure à une impossibilité générale de démonstration.

Une traçabilité des données insuffisante

Le problème est accentué par l’absence de systèmes harmonisés de traçabilité des œuvres dans de nombreux secteurs culturels. Sans bases de données consolidées ni outils de marquage standardisés, identifier ou exclure l’usage d’un contenu précis devient structurellement incertain.

Sur le plan juridique, la compatibilité avec le droit européen constitue un autre point de vigilance. Si le Conseil d’État estime que le dispositif relève des règles procédurales laissées à l’appréciation des États membres, son application devra respecter les principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union.

Car une présomption légale de ce type modifie la dynamique des contentieux. Elle pourrait accroître la pression sur les fournisseurs d’IA, tout en facilitant l’accès au juge pour les ayants droit.

Au final, l’impact réel du dispositif dépendra largement de son interprétation par les juridictions. Plus que son principe, c’est son application concrète qui déterminera son articulation avec les équilibres existants.

Par Hocine Bouhadjera

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