Genève : le Salon du livre attire 60 000 visiteurs pour sa 40e édition

Les allées n’ont pas désempli. À mesure que les jours passaient, les files d’attente pour les dédicaces s’allongeaient, tandis que les salles affichaient complet. Ce constat, presque banal pour les habitués, traduit pourtant une réalité plus profonde : l’attachement du public à ce type de rencontres.

Plusieurs figures de la scène littéraire et intellectuelle ont attiré un large auditoire — Laurent Mauvignier, Augustin Trapenard, Frédéric Lenoir, Mélissa Da Costa ou encore Charlotte Casiraghi. Les cartes blanches confiées à Laure Adler, Patrick Chappatte, Douglas Kennedy et Hélène Dorion ont, elles aussi, suscité un vif intérêt, en ouvrant des formats plus libres, parfois inattendus.

Des débats ancrés dans l’actualité

Le salon ne s’est pas limité à la promotion des ouvrages. Il a aussi fait place à des discussions sur les grandes préoccupations contemporaines : géopolitique, environnement, intelligence artificielle.

Des intervenants comme Christine Ockrent, Pierre Haski, Gaspard Koenig ou Marcel Salathé ont contribué à nourrir ces échanges. Le public, visiblement réceptif, s’est déplacé en nombre pour assister à ces prises de parole. Dans un contexte international incertain, ces rencontres ont joué un rôle particulier — celui d’un espace de réflexion, parfois de confrontation, mais toujours dans un cadre structuré.

L’événement a également mis en avant une large palette d’acteurs du livre. Maisons indépendantes, éditeurs venus de plusieurs pays francophones — France, Belgique, Québec, Afrique —, auteurs confirmés et nouvelles voix : tous cohabitent.

Cette diversité s’est illustrée notamment à travers le Prix Ahmadou Kourouma, attribué à Libar M. Fofana pour La prière du cochon. Une distinction qui souligne l’ouverture du salon à des perspectives littéraires multiples.

Un espace de rencontres professionnelles

En parallèle des animations ouvertes au public, des dispositifs destinés aux professionnels ont été proposés. Libraires, éditeurs et autres acteurs du secteur ont pu participer à des rencontres ciblées, favorisant les échanges et les collaborations.

Les visites scolaires, elles, rappellent un autre enjeu : la transmission. Derrière les stands et les signatures, il y a aussi un travail de fond, porté par les acteurs de l’éducation.

Crédit : Pierre Albouy

Le Salon du livre ne se limite plus au livre. Expositions, performances, formats hybrides mêlant littérature, photographie, théâtre ou musique — l’événement multiplie les points d’entrée.

Certains dispositifs, comme des espaces immersifs équipés de casques audio, proposent une approche plus sensorielle. Ailleurs, des ateliers participatifs invitent le public à s’impliquer directement.

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Résultat : une expérience qui dépasse la simple visite. On y flâne, on découvre, parfois on s’attarde — sans forcément suivre un parcours précis.

Crédit photo : Pierre Albouy

Par Dépêche

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