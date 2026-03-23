Tuez-les tous ! : des enfants tueurs changent un Noël enneigé en cauchemar total

Il neige sur Brignac-sur-mer, et personne ne comprend vraiment ce qui arrive. Christopher Bouix ouvre Tuez-les tous ! avec une scène domestique qui coupe court à toute fausse piste : un enfant malade attend son petit-déjeuner, puis bascule dans l’horreur. « “Mais les jours sans école n’étaient pas des jours normaux. Bizarrement, ces jours-là, le petit garçon n’avait aucun mal à sortir de son lit.” »

Dès les premières pages, la ligne est choisie : pas de montée progressive, pas de sas de décompression, mais une irruption frontale de la violence dans le banal. Le reste tournera donc au délicieux massacre organisé dans une atmosphère bon enfant...

Le livre tient ensuite par sa structure chorale. Bouix découpe sa journée en tranches horaires et multiplie les points de vue : un proviseur usé, une généraliste enceinte, un ingénieur du CNRS revenu au pays, des cadres en séminaire, une enfant séquestrée par son père, une CPE hallucinée par sa propre bêtise. Le dispositif permet de faire circuler la catastrophe sans jamais l’enfermer dans un seul récit.

« Les problèmes étaient divers et toujours surprenants : comportements d’élèves inadéquats, tensions entre les professeurs, budget de la cantine, personnel mécontent, insalubrité des locaux. Le lycée de Brignac-sur-mer n’était pas de toute jeunesse, mais, en acceptant ce poste, Martial avait raisonnablement pensé que la ville serait le lieu idéal pour finir sa carrière. »

Cette polyphonie ne sert pas seulement à varier les voix. Elle permet au roman de faire émerger plusieurs idées fortes. D’abord, l’enfance comme zone opaque, traversée de pulsions que les adultes interprètent mal ou trop tard.

Ensuite, l’effondrement des cadres rationnels : médecine, école, météo, hiérarchie, langage managérial, rien ne tient longtemps. Enfin, la comédie sociale comme vernis mince au-dessus d’un monde déjà abîmé. « “C’est bizarre, dans ces cas-là, on a presque l’impression qu’ils sont déçus que ce ne soit pas plus grave. Trois d’entre eux, très insistants, ont obtenu que je leur prescrive de l’homéopathie.” » Le trait est appuyé, parfois féroce, mais apporte une nervosité très singulière.

Le meilleur de Bouix se trouve dans ce mélange de gore, de satire et d’observation. Les scènes au lycée sont parmi les plus réussies, parce qu’elles poussent très loin la farce institutionnelle avant de la faire exploser. « Puis elle comprit. Elle regarda encore, se gratta le coin du clitoris en signe d’interrogation, et ne put que se rendre à l’évidence. »

La phrase arrive après tout un passage sur la minute de silence, les règles républicaines et les humiliations ordinaires. Elle agit comme une bascule, mais aussi comme un révélateur : le récit aime ridiculiser ses adultes avant de les mettre face à ce qu’ils ne savent plus nommer.

Le versant scientifique n’est pas traité comme un simple décor. Le phénomène neigeux, impossible à expliquer, installe une inquiétude supplémentaire et déplace le roman vers une forme d’apocalypse froide. « Les phénomènes météorologiques extrêmes et inédits s’étaient multipliés ces dernières années en raison du changement climatique, même sous des latitudes moyennes, et le mouvement, en bonne logique, ne devrait que s’accélérer dans les années à venir. Il va falloir réinventer notre métier et apprendre à ne plus s’étonner. » Le livre n’assène pas une thèse ; il incorpore le dérèglement au récit, comme une autre couche de décomposition.

Tout n’est pas du même niveau. Certaines caricatures, notamment dans l’entreprise ou l’administration scolaire, forcent un peu. La charge satirique aime parfois trop son propre effet. À force de vouloir mordre partout, on frôle par moments la démonstration.

Mais sa puissance d’entraînement reste intacte. La narration avance vite, les séquences s’emboîtent avec une vraie efficacité, et plusieurs voix frappent juste, surtout celle de Pauline ou celle, disloquée, de Lorraine. « “Rien. Toutes les prévisions sont hors-jeu. Et les profils verticaux ? Radiosondages ? Champs de géopotentiels ?” »

Tuez-les tous ! frappe de toute manière très fort (et juste). Il cogne sur l’autorité, les illusions pédagogiques, la langue corporate, les violences familiales et la croyance rassurante selon laquelle les adultes garderaient la main. Il ne cherche pas l’élégance, il cherche l’impact. Et il l’obtient souvent, parce qu’il sait faire tenir dans un même mouvement la farce noire, le roman catastrophe et l’horreur pure.

Le massacre débutera joyeusement ce 16 avril.

Par Nicolas Gary

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