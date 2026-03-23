Poésie : les quatre finalistes du Prix Sirène Lapérouse 2026 sont connus

Réunis au restaurant Lapérouse, situé quai des Grands-Augustins, les jurés avaient d’abord établi une première sélection de huit titres. Cette liste, volontairement resserrée, entend refléter la pluralité des écritures poétiques récentes.

Les ouvrages finalistes :

La nuit quand je te gratte le dos, de François Bétrémieux, Le Castor Astral

Glaciers, de Bruno Doucey, Éditions Bruno Doucey

Des lances dans les phalanges, de Clara Ysé, Seghers

Paons de James Noël, Le Diable Vauvert

Fondé par David Frèche et Vanessa Trigano, et placé sous la présidence d’honneur d’Émilie Patou, le Prix de poésie Sirène Lapérouse distingue chaque année un recueil de poésie contemporaine francophone publié au cours des mois précédents.

Le jury se compose de dix personnalités : Tahar Ben Jelloun, Antoine Caro, Carole Chrétiennot, Thibault de Montaigu, David Frèche, Guillaume Houzé, Lara Micheli, Patrick Mille, Émilie Patou et Vanessa Trigano.

Lors de la première édition, le prix avait été attribué à Jean Pérol pour Le vieil air du monde, publié aux éditions du Canoë.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : Joseph de Vismes

Par Hocine Bouhadjera

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