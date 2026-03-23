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Poésie : les quatre finalistes du Prix Sirène Lapérouse 2026 sont connus

Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a rendu publique la liste des ouvrages encore en lice pour sa deuxième édition. Quatre recueils de poésie contemporaine francophone demeurent en compétition, avant l’annonce du lauréat prévue le 14 avril, à Paris.

Le 23/03/2026 à 11:15 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

23/03/2026 à 11:15

Hocine Bouhadjera

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Réunis au restaurant Lapérouse, situé quai des Grands-Augustins, les jurés avaient d’abord établi une première sélection de huit titres. Cette liste, volontairement resserrée, entend refléter la pluralité des écritures poétiques récentes.

Les ouvrages finalistes : 

La nuit quand je te gratte le dos, de François Bétrémieux, Le Castor Astral

Glaciers, de Bruno Doucey, Éditions Bruno Doucey

Des lances dans les phalanges, de Clara Ysé, Seghers

Paons de James Noël, Le Diable Vauvert

Fondé par David Frèche et Vanessa Trigano, et placé sous la présidence d’honneur d’Émilie Patou, le Prix de poésie Sirène Lapérouse distingue chaque année un recueil de poésie contemporaine francophone publié au cours des mois précédents.

Le jury se compose de dix personnalités : Tahar Ben Jelloun, Antoine Caro, Carole Chrétiennot, Thibault de Montaigu, David Frèche, Guillaume Houzé, Lara Micheli, Patrick Mille, Émilie Patou et Vanessa Trigano.

Lors de la première édition, le prix avait été attribué à Jean Pérol pour Le vieil air du monde, publié aux éditions du Canoë.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : Joseph de Vismes

 
 
 
 

 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La nuit quand je te gratte le dos

François Betremieux

Paru le 13/02/2025

134 pages

Le Castor Astral

15,00 €

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Paons

James Noël

Paru le 15/01/2026

208 pages

Au Diable Vauvert

19,00 €

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Glaciers

Bruno Doucey

Paru le 03/10/2025

144 pages

Editions Bruno Doucey

17,50 €

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Des lances entre les phalanges

Clara Yse

Paru le 09/10/2025

208 pages

Seghers

18,00 €

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