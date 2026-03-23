Poésie : les quatre finalistes du Prix Sirène Lapérouse 2026 sont connus

Le jury du Prix de poésie Sirène Lapérouse a rendu publique la liste des ouvrages encore en lice pour sa deuxième édition. Quatre recueils de poésie contemporaine francophone demeurent en compétition, avant l’annonce du lauréat prévue le 14 avril, à Paris.
Le 23/03/2026 à 11:15 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
23/03/2026 à 11:15
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Réunis au restaurant Lapérouse, situé quai des Grands-Augustins, les jurés avaient d’abord établi une première sélection de huit titres. Cette liste, volontairement resserrée, entend refléter la pluralité des écritures poétiques récentes.
Les ouvrages finalistes :
La nuit quand je te gratte le dos, de François Bétrémieux, Le Castor Astral
Glaciers, de Bruno Doucey, Éditions Bruno Doucey
Des lances dans les phalanges, de Clara Ysé, Seghers
Paons de James Noël, Le Diable Vauvert
Fondé par David Frèche et Vanessa Trigano, et placé sous la présidence d’honneur d’Émilie Patou, le Prix de poésie Sirène Lapérouse distingue chaque année un recueil de poésie contemporaine francophone publié au cours des mois précédents.
Le jury se compose de dix personnalités : Tahar Ben Jelloun, Antoine Caro, Carole Chrétiennot, Thibault de Montaigu, David Frèche, Guillaume Houzé, Lara Micheli, Patrick Mille, Émilie Patou et Vanessa Trigano.
Lors de la première édition, le prix avait été attribué à Jean Pérol pour Le vieil air du monde, publié aux éditions du Canoë.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit photo : Joseph de Vismes
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 13/02/2025
134 pages
Le Castor Astral
15,00 €
Paru le 15/01/2026
208 pages
Au Diable Vauvert
19,00 €
Paru le 03/10/2025
144 pages
Editions Bruno Doucey
17,50 €
Paru le 09/10/2025
208 pages
Seghers
18,00 €
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