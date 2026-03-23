La presse alternative post-mai 68 au centre d'une exposition à la BnF

Conçue à partir de ses collections patrimoniales, l’exposition « Underground ! », rassemblera 170 documents présentés en huit panneaux. L’ensemble propose un parcours chronologique retraçant l’émergence, l’apogée et le déclin d’une production éditoriale singulière.

Cette « presse parallèle » apparaît dans le contexte de l’après-Mai 68. Elle se développe en marge des circuits traditionnels et entend rompre avec les codes de la presse dite « bourgeoise ». Portée par une génération en quête de renouvellement politique et culturel, elle constitue un espace d’expression inédit pour de nombreuses revendications sociales.

L’exposition s’inscrit dans un travail de recherche mené au sein de la BnF, qui a permis d’identifier près de 400 titres conservés dans ses collections. Ce fonds s’est constitué au fil du temps par dépôt légal, dons et acquisitions, mais aussi grâce à l’attention de bibliothécaires ayant perçu très tôt l’intérêt de ces publications. Longtemps restée en marge, cette production bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance patrimoniale.

Une presse militante aux formes multiples

La presse alternative des années 1970 se distingue par la diversité de ses thématiques et de ses formats. Elle aborde des sujets peu présents dans les médias traditionnels, tels que l’écologie, les luttes antinucléaires, le féminisme ou encore la libération sexuelle. Elle s’inscrit également dans les mouvements révolutionnaires, libertaires ou régionalistes, en adoptant un ton souvent radical.

Inspirée par les expériences anglo-saxonnes, notamment la « free press californienne » et « l’underground britannique », cette production développe ses propres réseaux de diffusion. Elle s’appuie sur des circuits autonomes et s’inscrit dans des pratiques culturelles alternatives, en marge de la culture dominante.

Parmi les titres emblématiques présentés figurent Actuel, Le Parapluie, Géranonymo ou Zinc. À leurs côtés, l’exposition met en avant des publications plus confidentielles : fanzines, journaux muraux, tracts ou feuilles éphémères.

Expérimentations graphiques et déclin d’un modèle

Cette presse se caractérise par une grande liberté. Elle détourne les genres journalistiques traditionnels et expérimente de nouvelles formes d’écriture et de mise en page. Collages, bande dessinée, typographies manuscrites ou éclatement des formats participent à une esthétique singulière, souvent liée à des pratiques artisanales comme la ronéotypie ou la linogravure.

Cette approche s’inscrit dans une logique de « Do It Yourself », à la fois technique et politique et traduit une volonté de s’affranchir des contraintes industrielles et de revendiquer une autonomie dans la production et la diffusion de l’information. Ces journaux deviennent ainsi des espaces d’expérimentation et d’expression collective.

L’exposition met en évidence la vitalité de cette presse durant les années 1970, mais n'oublie pas de souligner sa fragilité. Confrontée à des difficultés économiques, à une périodicité incertaine et à des pressions judiciaires, elle connaît un essoufflement à la fin de la décennie. L’évolution du contexte politique, l’arrivée de nouveaux médias comme les radios libres et les transformations culturelles marquent progressivement la fin de cette dynamique.

Un patrimoine conservé et valorisé

La mise en lumière de cette presse s’appuie sur l’importance des collections de la BnF. La bibliothèque conserve un ensemble particulièrement vaste, qui remonte au XVIIe siècle avec La Gazette. Ce fonds s’enrichit continuellement par dépôt légal et acquisitions, donnant une vision plus globale de l’évolution de la presse en France.

Aujourd’hui, la BnF conserve près de 245.000 titres de presse en français, ainsi que 43.000 titres dans d’autres langues. Chaque année, de nouveaux titres viennent compléter cet ensemble. Ces collections peuvent être consultées, aussi bien par les chercheurs que par le grand public, en salle de lecture et en ligne.

Dans cette perspective, l’institution prévoit la création d’un nouveau pôle de conservation à Amiens, incluant un Conservatoire national de la presse. Ce projet vise à renforcer la préservation et la valorisation de ces archives.



Crédits illustration : Actuel, n°17, février 1972 D.R. BnF, Droit, économie, politique

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com