Pascal Boroto remporte le Prix Voix d’Afriques 2026

Créé à l’initiative de RFI et des éditions JC Lattès, en partenariat avec la Cité internationale des arts à Paris, ce prix distingue chaque année un manuscrit inédit écrit en français par un auteur de moins de 30 ans. Le texte de Pascal Boroto, Le nom de ma mère, s’est imposé au terme d’une sélection finale réunissant cinq candidats.

Le jury, présidé pour la deuxième fois par Mohamed Mbougar Sarr, a porté son choix sur ce premier roman marqué par une forte dimension intime et politique. Le lauréat est actuellement en résidence à l’Institut français de Kinshasa, où il doit recevoir officiellement son trophée.

Formé à l’économie, Pascal Boroto n’en a pas moins toujours nourri une ambition littéraire. Il inscrit son travail dans un héritage familial : sa mère, Solange Lusiku, journaliste engagée, avait fondé un quotidien indépendant à Bukavu. Sa disparition en 2018 constitue le point de départ du livre, conçu comme un hommage autant qu’une interrogation.

Dans Le nom de ma mère, l’écriture se construit autour d’une tension constante entre mémoire et absence. L’auteur y explore les liens entre filiation, engagement et responsabilité, en donnant à la figure maternelle une place centrale. Le récit suit un narrateur qui rejoint le journal fondé par sa mère avant de partir pour Goma, où il mène des enquêtes dans des camps de déplacés.

Ce parcours s’inspire directement de l’expérience de l’écrivain, impliqué dans des missions de collecte de données auprès de populations déplacées. Il a également fondé l’association Les Voix des Oubliés, destinée à relayer les témoignages recueillis sur le terrain.

Le roman interroge ainsi la possibilité de trouver sa propre voix tout en portant celle des autres, notamment dans un contexte marqué par les conflits et les fractures sociales. À travers ce texte, Pascal Boroto propose une réflexion sur l’héritage, le deuil et l’engagement, au croisement de l’intime et du collectif. Son texte sera publié aux éditions JC Lattès au premier trimestre 2026.

Le prix Voix d’Afriques entend précisément accompagner ce type de démarche, en révélant de nouvelles plumes du continent africain. Ouvert aux récits ancrés dans des réalités politiques, économiques ou sociales comme aux textes plus introspectifs, il entend contribuer à faire émerger une génération d’auteurs dont les œuvres dialoguent avec leur époque autant qu’avec leur histoire personnelle.

Outre Mohamed Mbougar Sarr, président, le jury de cette édition est composé de : Catherine Fruchon-Toussaint, journaliste à RFI, de Bénédicte Alliot, directrice de la Cité internationale des arts, de Véronique Cardi, présidente des éditions JC Lattès, d’Anne-Sophie Stefanini, directrice littéraire des éditions JC Lattès, de Grégoire Leménager, directeur adjoint de la rédaction de L’Obs, de Beata Umubyeyi Mairesse, poète, nouvelliste et romancière, de Stéphanie Hanet, de la librairie Coiffard à Nantes, ainsi que de Bios Diallo, écrivain, journaliste et directeur d’un festival en Mauritanie.

Parmi les précédents lauréats figurent Yaya Diomande en 2021, Fann Attiki en 2022, Ernis en 2023, puis Nincemon Fallé lors de l'édition précédente, pour Ces soleils ardents.

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Par Hocine Bouhadjera

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