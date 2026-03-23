Rapprocher le numérique des librairies locales : la nouvelle bataille du livre

Le numérique culturel a longtemps prétendu abolir les frontières. En réalité, il en a souvent dressé de nouvelles : entre l’œuvre et son lecteur, entre l’achat et la possession, entre la promesse d’accès et la disparition progressive des relais de proximité. C’est précisément dans cette faille que j’ai voulu inscrire Thotario.

La plateforme, telle que nous la présentons, permet aux créateurs de contenus numériques — ebooks, BD, jeux indés — de rendre leurs œuvres revendables, avec des revenus reversés à chaque revente. Elle n’exige ni exclusivité ni cession de droits d’auteur, et elle autorise déjà les créateurs à renvoyer vers un site où acheter la version papier.

À mes yeux, c’est ici que le débat devient politique. Car le problème du numérique n’est pas seulement technique ou juridique : il est territorial. Le ministère de la Culture rappelle que les librairies « occupent une place essentielle dans le maillage social et intellectuel du tissu urbain » et qu’elles contribuent à la diversité de la création littéraire. Quand le numérique contourne ces lieux, il ne désintermédie pas seulement une transaction : il affaiblit un écosystème local, des vitrines, des conseils, une vie de quartier.

Or le livre numérique n’est plus marginal. Selon le Syndicat national de l’édition, les ventes numériques ont représenté 278,6 millions d’euros en 2024, soit 10,1 % du chiffre d’affaires total des ventes de livres des éditeurs. Autrement dit, la dématérialisation n’est plus une hypothèse ; c’est une composante structurelle du marché. Continuer à l’opposer au papier, ou aux librairies, serait une erreur stratégique autant qu’une faute culturelle.

Je crois au contraire qu’il faut organiser leur complémentarité. Une plateforme comme Thotario pourrait intégrer des librairies et des boutiques physiques sous forme de vitrines locales.

Un lecteur séduit par un ebook ou par une découverte éditoriale pourrait être redirigé vers un commerce partenaire pour acheter l’édition imprimée, retirer un ouvrage, assister à une rencontre ou prolonger l’expérience dans un lieu réel. Cette logique n’a rien d’utopique : des travaux consacrés au livre numérique en librairie montrent qu’ajouter cette offre comme service supplémentaire peut apporter un complément de revenus, attirer de nouveaux clients et permettre de proposer des catalogues inédits.

Dans l’espace éditorial actuel, beaucoup de créateurs cherchent moins une caisse qu’une relation avec leurs lecteurs. Thotario met en avant des royalties automatisées à chaque transaction et la conservation, par l’auteur, de la pleine propriété intellectuelle ainsi que du droit de diffuser l’œuvre ailleurs. Cette souplesse change la place du commerce physique : il ne devient pas concurrent, mais allié.

J’insiste sur un point : cette articulation ne vise pas à demander aux libraires de se fondre dans l’économie des plateformes, mais à inverser la logique. Aujourd’hui, la captation de la valeur se concentre souvent dans quelques interfaces globales, tandis que la recommandation, l’animation et la présence sur le terrain continuent d’être assumées par les acteurs locaux.

Une vitrine numérique reliée à des commerces de proximité peut réinjecter cette valeur dans le tissu culturel, redonner une visibilité concrète à des catalogues trop dépendants des algorithmes et offrir aux lecteurs autre chose qu’une succession de fichiers sans mémoire. Le numérique cesse alors d’être un tuyau : il redevient un lien.

Le sujet est d’autant plus sensible que le marché secondaire numérique demeure juridiquement verrouillé. Dans l’arrêt Tom Kabinet du 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la fourniture par téléchargement d’un livre électronique relève de la « communication au public » et non de la « distribution », ce qui exclut l’épuisement du droit.

En clair : la revente d’un ebook ne peut pas être pensée comme celle d’un livre d’occasion physique. C’est précisément pour cela qu’un cadre nouveau doit être construit, avec l’accord des ayants droit, au bénéfice des créateurs comme du public.

C’est là que les intérêts se croisent. Pour des éditeurs ou des auteurs qui ne disposent pas de vente directe, une vitrine reliée à des librairies indépendantes ouvrirait une présence territoriale qu’ils n’auraient pas seuls. Pour les libraires, ce serait une occasion de capter une part de l’attention née en ligne, puis de la convertir en achat, en conseil, en fidélité.

Pour le lecteur, enfin, le passage du numérique au papier ne serait une rupture, mais un parcours continu. Moi, je n’y vois pas un compromis. J’y vois une politique culturelle concrète : faire du numérique non plus une machine à extraire la valeur, mais un outil qui la redistribue dans tout l’écosystème du livre.

Retrouver le projet Thotario sur We do good

Crédits photo : Mohamed_hassan CC 0

DOSSIER - Thotario, ou l'ambition d'un nouveau lien autour des oeuvres numériques

Par Auteur invité

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