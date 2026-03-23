Le premier livre en quechua chez Penguin : un tournant historique de l’édition péruvienne

Au Pérou, l’entrée du quechua dans le catalogue local de Penguin Random House n’a rien d’un simple effet d’annonce. Avec Iskay Claus Wawqikuna, version en quechua du livre jeunesse Los dos Claus de María Fe Castro, le groupe publie pour la première fois, dans le pays, un titre intégralement en langue autochtone.

L’ouvrage, traduit par le linguiste Luis Alberto Medina Huamaní, paraît sous le label Penguin Kids et installe, au cœur même de l’édition commerciale, une langue trop souvent cantonnée à l’école, à l’administration ou au patrimoine.

Le geste compte d’autant plus que le quechua reste, de très loin, la principale langue autochtone du Pérou. La Base de datos de pueblos indígenas ou originarios du ministère de la Culture recense 3,805 millions de personnes l’ayant apprise comme langue maternelle.

Et de rappeler que le Pérou reconnaît aujourd’hui 48 langues indigènes ou originaires, dont 4 andines et 44 amazoniennes. Voir un acteur mondial de l’édition investir ce terrain revient donc à déplacer une frontière symbolique : celle qui séparait encore la grande machine commerciale des langues longtemps tenues à la marge.

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Le livre n’arrive pas dans un désert linguistique, mais dans un espace éditorial encore parcimonieux. Iskay Claus Wawqikuna adapte une histoire déjà bien identifiée dans le secteur jeunesse péruvien : l’aventure d’une fillette, Betty, venue au Pérou avec sa mère archéologue, et lancée dans un imaginaire de Noël revisité depuis les Andes, entre Machu Picchu, mukis et alpagas volants.

Ce choix n’est pas anodin : plutôt qu’un texte patrimonial ou scolaire, Penguin Random House mise sur une fiction contemporaine, populaire, adressée aux enfants et aux familles. Autrement dit, sur une lecture de plaisir.

C’est là que réside l’enjeu véritable. Publier en quechua chez un géant éditorial ne règle ni la fragilité de certaines variétés linguistiques ni les inégalités d’accès au livre. Mais l’opération fissure une vieille hiérarchie culturelle : celle qui admettait les langues autochtones comme objets d’étude, moins comme véhicules ordinaires de best-sellers, de séries jeunesse et d’imaginaire partagé.

Crédits photo : Rthibault CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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