Cartes imaginaires : ce que les cartes racontent vraiment

Ou plutôt que cela ne suffit pas. Car avant d’être exacte, la carte a longtemps été rêvée. Paru en librairie ce 19 mars, soit quelques jours avant l’ouverture de l’exposition à la Bibliothèque nationale de France (le 24 mars), ce catalogue n’en est pas tout à fait un. Ou plutôt, il est davantage. Là où l’exposition promet une expérience immersive, sensible, presque spectaculaire, le livre propose, comme souvent, un autre rythme, plus lent, plus analytique.

« Car si les cartes tracent d’ordinaire les contours de terres connues, elles donnent également forme à des territoires imaginaires ». Cette idée, simple en apparence, structure à la fois le parcours de l’exposition et celui du catalogue. Mais là où la scénographie joue des rapprochements visuels, des effets d’échelle et de surprise, le livre prend le temps de montrer que ces cartes, loin d’être de simples représentations du monde, sont aussi des constructions faites de croyances, d’hypothèses et de projections.

Le parcours s’organise en quatre grandes étapes, que l’exposition déploie comme autant de mondes à traverser. Les mondes inexplorés d’abord, où les cartes médiévales peuplent les marges de créatures fabuleuses. Le visiteur les découvre dans la pénombre des salles, entouré d’images et de projections. Le lecteur, lui, comprend que ces figures ne relèvent pas d’un imaginaire naïf, mais d’une manière de rendre visible l’inconnu, en transformant l’absence de savoir en images et en hypothèses. Combler le vide, c’est déjà le rendre intelligible.

Viennent ensuite les mondes légendaires, sans doute les plus troublants. Atlantide, Eldorado, etc. : autant de lieux que l’on a cherchés parce qu’ils avaient été écrits, puis dessinés. L’exposition les fait surgir comme des promesses déçues ou déplacées ; le catalogue montre comment ils ont longtemps coexisté avec le savoir le plus sérieux. La carte, ici, ne corrige pas le mythe, elle le situe, lui attribue une place dans le monde.

Bernard Sleigh, An Anciente Mappe of Fairyland (Carte ancienne du royaume des fées), 1925, BnF, Cartes et plans.

Avec les mondes littéraires, le dialogue entre le livre et l’exposition devient presque évident. Car ces cartes-là sont d’abord celles des récits. De L’Île au trésor à la fantasy contemporaine, cartographier, c’est prolonger la fiction, lui donner une épaisseur, une cohérence. Dans les vitrines, elles accompagnent les œuvres ; dans le catalogue, elles apparaissent comme un outil d’écriture. Certaines précèdent même le texte et en déterminent les lieux, les parcours, les étapes.

La dernière partie, consacrée aux mondes de la carte, opère un basculement plus discret mais décisif. L’exposition met en regard œuvres anciennes et créations contemporaines ; le catalogue en explicite les enjeux. Il montre comment des artistes reprennent les formes mêmes de la cartographie pour les transformer : cartes déformées, subjectives, parfois illisibles, où les frontières se brouillent et les repères disparaissent.

La carte n’est plus seulement un outil ou un support narratif, elle devient un matériau que l’on manipule. À mesure que la cartographie s’est imposée comme un langage objectif, fait de codes et de normes, l’art rappelle qu’elle reste une manière de voir.

Là où l’exposition émerveille, le catalogue éclaire. Il ne cherche pas à reproduire l’expérience, mais à la prolonger autrement. Les contributions réunies, de Frank Lestringant à Roger Chartier, offrent des perspectives qui dépassent largement le cadre de l’exposition. Elles interrogent notamment le rôle de l’imaginaire dans la construction des savoirs géographiques, ainsi que la place de la carte dans les mécanismes mêmes de l’écriture littéraire.

Les cartes n’apparaissent plus seulement comme des outils destinés à décrire le monde, mais comme des constructions, traversées de savoirs, de croyances et d’intentions. Représenter le monde n’a jamais été un geste neutre.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com