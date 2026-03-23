Un portrait de Susanna Pfeffinger par Hans Baldung classé trésor national

Cela devait être une des pièces maîtresses d'une vente aux enchères organisée à l'Hôtel Drouot, ce lundi 23 mars, par Beaussant Lefèvre & Associés, en collaboration avec le cabinet de Bayser. À quelques jours de l'ouverture du Salon du dessin, au Palais Brongniart, à Paris, du 25 au 30 mars, une œuvre de Hans Baldung Grien aurait dû trouver preneur.

Cependant, un avis de la Commission consultative des trésors nationaux a estimé qu'il présentait « un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire et de l'art » et se prononçait donc pour son classement en tant que trésor national. Une fois ce statut confirmé par le ministère de la Culture, l'État fait en sorte de retenir le trésor national sur le territoire, généralement en procédant à son acquisition auprès du propriétaire.

Dans le cas de cette œuvre « extrêmement rare » de Hans Baldung Grien, il faudra débourser, a minima, quelque 1,5 million €, puisqu'il s'agit du prix d'entrée établi par le cabinet de Bayser, dont l'estimation montait tout de même jusqu'à 3 millions €...

D'après la Commission consultative des trésors nationaux, le dessin « témoigne de la virtuosité de Baldung dans son utilisation de la technique de la pointe d'argent, apprise avec Dürer, recommandée par Léonard de Vinci dans son Traité de la peinture et pratiquée par tous les grands artistes de la période, tels Holbein l'Ancien et Hans Cranach, qui ne permet que très peu de repentirs, nécessitant une grande sûreté du tracé ».

Il est « sans équivalent dans les collections publiques françaises » et a pu servir d'« épreuve préparatoire à un portrait peint », aujourd'hui perdu, ou avoir été conçu « comme une composition autonome, monogrammée et datée, avant d'être offerte au modèle ou à son frère, Henricus Pfeffinger (1490-1573) ».

Un exemple parmi 252 dessins

Le portrait de Susanna Pfeffinger (Sélestat, 1465 - Strasbourg, 1538) a été réalisé à la pointe d’argent sur papier préparé à la poudre d’os, d'une dimension de 15,7 x 10,4 cm. Il présente un monogramme « HB », en haut à gauche, et la date « 1517 », en haut à droite.

Une inscription postérieure à la réalisation du dessin, en haut de la feuille, indique : « Susanna Pfeffinger Caroli filia + 1604 zu Markirch [Sainte-Marie-aux-Mines]. Ux : Friedrici Prechter ». Au verso du document, un autre écrit, datant du XVIe siècle, précise : « Susanna pfeffingerin/ fridrich prechter des/ älteren hußfrouw / A° et. 17. » Enfin, la feuille de montage, plus récente, affiche une dernière présentation, écrite à la plume et à l'encre brune, « Susanna Pfeffingerin Friederich Brechter des ältern hùs. Fraù. 1517 Bezeichnet von hohlbein. 1538. Den 29. Aùgst. Gestorben ».

Sur ce portrait, Susanna Pfeffinger, « à la façon des femmes dévotes de l'époque », précise la Commission consultative des trésors nationaux, porte une coiffe avec mentonnière et une robe couvrant le cou. Le modèle est présenté en buste, de trois quarts, le visage concentré, regardant loin devant.

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La représentation est restée dans la famille du modèle pendant près de cinq siècles, transmis de génération en génération. Il rejoindra prochainement les collections publiques, pour que tous et toutes puissent en profiter.

Photographie : Hôtel Drouot

Par Antoine Oury

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