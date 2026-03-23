Avec le film Assassination Classroom, retour à l'école du crime

Publiée à partir de 2013 aux éditions Kana, Assassination Classroom, traduite par Frédéric Malet, est rapidement devenue une série phare du catalogue de la maison. Au total, elle compte 21 tomes, et s'est terminée en 2018.

Côté animation, deux longs-métrages ont été suivis par une série produite par le studio Lerche. Au Japon, deux films en prises de vues réelles ont aussi été diffusés, en 2015 et 2016, tous deux réalisés par Eiichirō Hasumi sur un scénario de Tatsuya Kanazawa.

Assassination Classroom The Movie : Our Time annonce des péripéties inédites, pour un film d'animation réalisé par Masaki Kitamura. Quelques chapitres du manga original, jamais animés, se retrouveront ainsi sur les écrans de cinéma...

DOSSIER - Mangas.io : l’avenir du manga numérique ?

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com