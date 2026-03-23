Les Frères Karamazov, de Dostoïevski : au nom du père, des fils et du trop d’esprit

Les trois ordres pascaliens

Chacun des trois fils incarne une force distincte : celle du corps, de l’esprit et du cœur, que l’intrigue hiérarchise très clairement. Les personnages le savent — ou du moins le pressentent —, et l’indiquent même parfois, comme Dmitri lorsqu’il dit à son jeune frère, Aliocha : « Ivan nous est supérieur, mais tu vaux mieux que lui. Toi seul décideras. Peut-être même es-tu supérieur à Ivan ».

L’aîné le pose tacitement : lui est avant tout du côté du corps, Ivan, de l’esprit, et Aliocha du côté du cœur, au point qu’il a opté pour la vie monastique. Or les sens sont inférieurs à l’intelligence, comme celle-ci l’est au regard de la charité, selon le roman.

Le « peut-être » de Dmitri est gommé par l’histoire, qui montre l’ascendant naturel d’Aliocha, au titre de son amour sans ombre du prochain. Autrement dit, comme pour Pascal, l’ordre du corps cède à celui de l’esprit, qui lui-même gît en deçà de celui du cœur, dans le dernier grand livre de Dostoïevski.

Dans cette optique, la fiction évolue sur ces trois plans successivement, après avoir croqué le père et sa bouffonnerie sensuelle, incurable, source de la discorde familiale : dans les gestes de Dmitri, d’abord, dans ses emportements violents, mais généreux ; dans la tête d’Ivan, ensuite, dans ses paradoxes insoutenables, pour finir dans le cœur d’Aliocha, rempli d’espoir et d’au-delà.

Un kaléidoscope stroboscopique

Progressive, ascendante, l’œuvre est aussi giratoire. Une part de sa fascination vient de sa scénographie, de la manière dont les lieux du crime — la maison du père, le pavillon qui en dépend — et ses parages, où tout se concentre en un soir, sont montrés au fil de l’intrigue.

Instruite dès le livre III, intitulé « Les sensuels », la symbolique de la maison en question saute aux yeux, chaotique, infernale, de cendre et de sang abject : « Fiodor Pavlovitch habitait assez loin du centre une maison quelque peu délabrée, mais encore solide. Cet édifice, peint en gris et protégé par un toit de tôle rouge, était spacieux et confortable ; il comprenait un rez-de-chaussée, un entresol, ainsi que force resserres, recoins et escaliers dérobés. Les rats y pullulaient, mais Fiodor Pavlovitch ne leur en voulait pas trop. »

De jour comme de nuit — de nuit, surtout —, cette demeure et son voisinage immédiat tournent sous nos yeux, hantent l’espace sur un mode hypnotique, clignotent comme l’œil gauche de l’auteur du parricide, Smerdiakov.

Ce qui s’y passe avant le soir fatal –violences, beuveries, accouchement mortel, crises d’épilepsie – donne le tournis, tel un manège stroboscopique, un kaléidoscope diabolique. Saoulé de mots qui donnent à voir — ceux du chroniqueur, ceux des personnages, en faisceaux dissonants —, l’imaginaire s’oriente par le biais des trois forces que représentent les fils, fil d’Ariane dramatique.

Un martyre spirituel

En fin de compte, dans cette impression de vertige qui reflète la perdition où trempe le récit, celui qui vivra un martyre sera Ivan, que Smerdiakov nomme « homme d’esprit », de façon significative. C’est en effet l’excès d’orgueil qui provoque sa chute, au point qu’il ira jusqu’à voir le diable et s’entretenir avec lui. Ses yeux jaunes, soufrés, dans la chambre surchauffée par un poêle en porcelaine de Smerdiakov accusent cette damnation effroyable.

Incapable d’avoir du cœur par abus d’esprit, Ivan meurt mentalement, suivant celui qui en manquait cruellement, son père, esclave de son corps, quand Dmitri, bien que coupable comme eux, survivra sans doute, porté moralement, car en lui le corps ne va pas sans cœur.

Cette vérité profonde, cette morale pascalienne de l’histoire, sort de la bouche du procureur lors du réquisitoire final : « L’aîné de ceux-ci [Ivan] est un jeune homme moderne, fort instruit et fort intelligent, qui ne croit à rien pourtant et a déjà renié bien des choses, comme son père. »

Lorsque l’amour est bafoué, égaré, que le corps ou l’esprit le noient, éclipsent les valeurs humaines de la charité, le pire survient. Achevant l’œuvre, en donnant le fin mot lumineux, Aliocha en est aux antipodes, touché par la grâce, sûr de son salut avant l’heure, ici-bas.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com