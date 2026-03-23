En français, la dark romance se traduit officiellement par “romance toxique

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Dans ce cadre, cette commission propose donc régulièrement des équivalents français à des termes ou expressions issus de langues étrangères, l'anglais dominant généralement ses publications. La liste publiée au Journal officiel de ce 22 mars ne fait pas exception et se concentre sur le domaine de la culture, en abordant différents arts, dont la photographie, la mode et la littérature.

Faire genre ou pas ?

Dans ce dernier champ, la commission a planché sur plusieurs genres littéraires, apparus plus ou moins récemment. Le plus polémique reste sans aucun doute la dark romance, traduite ici en « romance toxique », laquelle désigne un « [g]enre de romans d'amour qui mettent en scène des relations amoureuses caractérisées par des violences psychologiques ou physiques extrêmes dans un contexte de domination, le plus souvent masculine ».

Cette toxicité au cœur des échanges entre les personnages interroge sur la mise à disposition de ces ouvrages aux mineurs. Parmi les titres les plus célèbres du genre, la saga Captive de Sarah Rivens (Hachette Livre) a ainsi suscité l'inquiétude : son succès dénote-t-il d'une reproduction culturelle des stéréotypes de domination masculine, voire de la culture du viol, ou, au contraire, d'une émancipation de l'autrice et des lectrices vis-à-vis de ces réalités violentes ?

Plus largement, le rapport de la dark romance à la violence et à la transgression met à l'épreuve les limites fixées à la création littéraire. Dernièrement, l'autrice Jessie Auryann, à l'origine de la saga Corps à cœur, a été accusée « d'apologie de la pédophilie et de la pédocriminalité » par la Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, ce que la principale intéressée conteste en justice.

Autre sous-genre de la romance, la new romance se traduira en français par « nouvelle romance ». L'expression, comme le rappelle la commission, est une marque déposée, détenue par la maison d'édition Hugo Publishing, très active sur ce champ littéraire, depuis mars 2014 [elle a également déposé le terme générique « Romantasy » en 2022, NdR].

La commission y lit un « [g]enre de romans d'amour qui abordent des thèmes contemporains, mettent en scène des relations amoureuses passionnées, et s'adressent au premier chef à un public d'adolescents et de jeunes adultes ». Elle précise que l'on y trouve « les représentations contemporaines d'aspects de la vie intime, telle la santé mentale, ou de sujets de société », et que l'expression « romance contemporaine » est aussi adaptée.

Enfin, les livres young adult deviennent, en français, la « littérature jeune adulte », soit une « [c]atégorie d'œuvres littéraires destinées à des adolescents ou à des jeunes adultes, qui mettent en scène des personnages auxquels ils peuvent s'identifier, et qui abordent des thèmes susceptibles de les concerner ».

La commission précise que cette littérature JA se décline en divers genres, de la fantaisie aux romans d'amour, et aborde différents thèmes contemporains comme « l'égalité entre les femmes et les hommes, l'identité de genre, le racisme, les questions environnementales ». Raison pour laquelle cette catégorie est particulièrement visée par la censure conservatrice, de l'autre côté de l'Atlantique...

La photo, pas figée

Plusieurs autres termes de la liste s'intéressent au domaine de la photographie, dont on fête, en 2026 et 2027, le bicentenaire. Parmi les mots traduits en français, citons le flare, le « phénomène optique de dispersion de la lumière à l'intérieur d'un objectif photographique, qui produit sur l'image des rayons lumineux, souvent en forme d'étoile ». On préfèrera, en français, l'usage d'« éclat lumineux » ou simplement « éclat ».

L'abréviation HDR, pour high dynamic range, trouvera pour sa part sa traduction dans les expressions « imagerie à large plage dynamique » et « imagerie à large plage de luminosité (ILPL) ». Pour les néophytes, il s'agit là d'une technique « qui consiste à produire une image ou une séquence vidéo ayant une plage de luminosité étendue, par la combinaison automatique de prises de vue obtenues par rafale à variation ». Elle permet ainsi d'obtenir de nombreux détails dans toutes les zones d'une image, même en cas de contrastes importants.

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Citons enfin le photocall, qui traverse à la fois les champs de la photographie et de la mode. Ce terme anglais désigne deux réalités : un « espace aménagé, en intérieur ou en extérieur, pour les besoins d'une séance photo », mais aussi une « séance de prises de vue organisée lors d'un évènement public ou privé, au cours de laquelle sont photographiés les invités ». Selon les cas, on le traduira donc en « plateau photo » ou « séance photo ».

La liste complète des termes et expressions est accessible ci-dessous ou, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

Photographie : illustration, Nahuel Martinez, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

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