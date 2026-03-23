Olivier Cadiot, Salomé Lahoche et Victor Malzac sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Lundi 23 mars : Mangas, avec Pauline Croquet et Fausto Fasulo

Le coeur de Thomas de Moto Hagio (trad. Anaïs Fourny et Elsa Pecqueur, Akata - 28/01)

Trop tard de Baptiste Delengaigne (2042 - 06/02)

Please save my earth de Saki Hiwatari (trad. Nathalie Terisse, Panini - 28/01)

Mardi 24 mars : Littérature, avec Marie Sorbier et Johan Faerber

Works de Vitaliano Trevisan (trad. Christophe Mileschi et Martin Rueff, Verdier)

1979 de Christrian Kracht (trad. Corinna Gepner, Denoël)

13h La Rencontre

Mercredi 24 mars : Littérature avec Victor Malzac, poète et romancier, pour Le monstre mur (Les corps conducteurs) et Lessive (Castor Astral)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 23 mars : Olivier Cadiot, la farce tranquille

Avec : Olivier Cadiot pour Love Supreme (POL)

Mardi 24 mars : Vacarmes poétiques : rencontre avec Gilles Amalvi (en écho au Printemps des poètes) Avec : Gilles Amalvi pour Bruit Gris (Éditions du Bunker)

Mercredi 25 mars : BD : de l’ordinaire cru à l’extraordinaire trash, avec Salomé Lahoche et Maybelline Skvortzoff

Avec : Maybelline Skvortzoff pour Tachycardie (Tanibis) et Salomé Lahoche pour Ancolie (Glénat)

Jeudi 26 mars : Des nouvelles de Régis Quatresous

Avec : Régis Quatresous pour Nourritures (L'Atelier contemporain)

Vendredi 27 mars : Dans la bibliothèque d'India Hair

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Madame Bovary

Réalisation Laure Egoroff

Adaptation Pauline Thimonnier

Qualifié de « roman bruyant » à sa parution en 1857, Madame Bovary a en effet une dimension sonore essentielle : non seulement le son y joue un rôle dramatique souvent capital (du chahut des collégiens qui taquinent Charles au chant de l’Aveugle accompagnant la mort d’Emma, en passant par les scènes du bal, des Comices agricoles et de l’Opéra, pleines de foules, de musique et de fracas), mais le rythme de la phrase de Flaubert, que lui-même testait dans son « gueuloir », appelle l’oralité, la scansion, l’épreuve du corps.

L'Instant Poésie Nouveaux Souffles

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

À l’occasion du Printemps des poètes, L’Instant Poésie ouvre une saison exceptionnelle consacrée aux voix émergentes.

Une collection conçue par Camille Renard

Réalisation : Margot Page

Episode 16/20 : Chanson douce des Poèmes Masqués, un poème à chanter de Teddy Chawa

Episode 17/20 : Des frelons dans le coeur de Suzanne Rault-Balet, un miroir tendu

Episode 18/20 : Sans tristesse aucune de Suzanne Rault-Balet, entre douceur et violence

Episode 19/20 : Ruralités, de Hortense Raynal, dialoguer avec la terre

Episode 20/20 : Bouche-fumier, de Hortense Raynal, agriculture poétique

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Aurélia de Gérard de Nerval

Réalisation : Jean-Jacques Vierne

Lu par Jean-Pierre Jorris et Pierre Marteville

Aurélia, ou le Rêve et la Vie est une nouvelle en deux parties publiées dans la Revue de Paris respectivement le 1er janvier et le 15 février 1855, c’est-à-dire juste avant et après la mort de Gérard de Nerval, la nuit du 25 au 26 janvier. Dans ce récit à la fois autobiographique (inspiré notamment par sa passion pour l’actrice Jenny Colon mais aussi par ses séjours à la clinique du Dr Blanche) et onirique, l’auteur explore une forme de lucidité au cœur du trouble, où se mêlent visions, spiritualité et expérience de la perte de repères.

Samedi Fiction

Le samedi de 21h à 22h

Ondario de Ryoko Sekiguchi

Réalisation : Laurence Courtois

Avec notamment : Ludmilla Dabo (Narratrice), David Lelièvre, Marie Dompnier, Christophe Paou

À LIRE - Trotro revient à la télévision, accompagné de sa soeur Zaza

« Un jour, j’ai entendu le mot « ondario ». C’était à Venise mais à vrai dire, ce mot n’existe pas dans la langue italienne. Je parlais avec un ami, Giorgio, de la nature intrinsèque des ondes, qui ne peuvent pas exister au singulier, quand il a prononcé ce mot : "As-tu idée de combien d’ondes existent sur la terre ? As-tu déjà dressé la liste des ondes qui nous entourent, un ondario ?" En italien, un herbier se dit erbario. »

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Électre de Jean-Pierre Siméon

Une réalisation de Baptiste Guiton

Avec notamment : Alain Rimoux (le Précepteur), Teddy Chawa (Oreste), Sarah-Jane Sauvegrain (Electre)

Suivie de :

Antigone de Jean-Pierre Siméon (ed. Les Solidaires intempestifs)

Une réalisation de Baptiste Guiton

Avec notamment : Louise Chevillote (Antigone), Nanyadji Kagara (Ismène), Daniel Kenigsberg, Denis Lavant (Créon)

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

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