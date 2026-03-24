Auteurs de BD : travailler toujours plus, protégés toujours moins 2/3

L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée ne décrit pas seulement une profession pauvre ; elle décrit une profession surexposée au travail, sous-protégée socialement et insuffisamment soutenue par son environnement éditorial. À travers 1197 réponses exploitables, le document met au jour une mécanique de fragilisation où se combinent surcharge de travail, faible reconnaissance promotionnelle, droits sociaux mal accessibles et inquiétude croissante face à l’avenir.

Un métier polymorphe devenu norme productive

Premier axe fort : la bande dessinée apparaît comme un métier intensif, extensif et débordant. Le rapport rappelle d’abord que la grande majorité des auteurs accomplit plusieurs tâches à la fois. Plus de la moitié, 56,5 %, déclare exercer six pratiques ou davantage.

Le dessin domine, mais s’y ajoutent encrage, storyboard, couleur, scénario, couverture, lettrage, préparation des fichiers numériques, maquette ou encore traduction. Une partie de ces tâches demeure explicitement signalée comme non rémunérée lorsqu’elle est assumée par l’auteur lui-même. Cette polyvalence n’a rien d’un supplément créatif : elle constitue le fonctionnement ordinaire du travail.

Cette dispersion des tâches s’accompagne d’une extension du temps de travail. Dans la synthèse, l’étude affirme qu’« une bonne moitié » des auteurs dépassent largement les 35 heures hebdomadaires et travaillent plusieurs week-ends par mois. Elle insiste sur le caractère minutieux, long et astreignant de la fabrication d’une bande dessinée. Le métier, tel qu’il ressort de cette enquête, relève donc moins d’une activité artistique intermittente que d’un travail continu, intense, à forte exigence temporelle.

Temps de travail étendu, revenus contraints

Le problème tient à ce que cette intensité ne garantit ni revenus, ni temps libre, ni sécurisation. Le rapport précise que les revenus tirés de la BD ne représentent en moyenne que la moitié des ressources. L’auteur doit donc souvent cumuler surcharge créative et activité complémentaire.

Autrement dit, le travail ne déborde pas seulement dans la semaine ; il déborde aussi sur plusieurs métiers à la fois. Cette pluriactivité forcée nourrit un angle central pour l’article : dans la bande dessinée, l’insuffisance économique ne réduit pas le travail, elle l’augmente.

Ce surcroît d’effort s’inscrit dans un environnement éditorial qui soutient peu la valorisation des œuvres. Dans les trois dernières années, 75,2 % des auteurs ont bénéficié d’au moins une promotion médiatique. Mais cette visibilité demeure avant tout locale ou spécialisée : 30,8 % des occurrences relèvent des médias locaux ou régionaux, 30,6 % de la presse ou des sites spécialisés BD, tandis que la promotion nationale n’atteint que 27,1 %.

L'étude pointe explicitement d’un « déficit de promotion nationale ». Dans un secteur déjà précaire, l’accès restreint à une exposition large limite mécaniquement la capacité des œuvres à rencontrer leur public au-delà des cercles déjà initiés.

L’auteur, dernier maillon de la chaîne promotionnelle

L’enquête établit ensuite un lien très net entre soutien professionnel et visibilité. Un peu moins des trois quarts des auteurs n’ont jamais eu d’attaché de presse. Or l’écart est massif : parmi ceux qui bénéficient d’un tel suivi, seuls 0,1 % n’ont jamais eu de promotion médiatique ; sans attaché de presse, 22,7 % restent sans aucune promotion. La diffusion nationale monte à 31 % avec attaché de presse, contre 16,9 % sans ce soutien.

Le rapport qualifie la relation de « très significative ». Il documente donc un mécanisme simple : la visibilité ne dépend pas seulement de la qualité des livres, mais d’un investissement intermédiaire que la majorité des auteurs ne reçoit pas.

Le constat se durcit encore lorsqu’on regarde les moyens engagés par les éditeurs. Dans les trois dernières années, seuls 48,3 % des répondants ont bénéficié d’au moins une action de promotion ou de marketing identifiée. Le suivi par attaché de presse atteint 28,1 %, les publicités sur Internet 27,4 %, la PLV 16,6 %, l’affichage en librairie 14,4 %, les campagnes d’affichage public 5,5 %.

Les coffrets, éditions de luxe, produits dérivés ou intégrales restent tout aussi minoritaires. Au final, seuls 38 % des auteurs se disent satisfaits de la promotion menée par leurs éditeurs. Plus de la moitié compensent par l’autopromotion sur les réseaux sociaux : 51,9 % y postent régulièrement des informations sur leur travail. Le transfert de charge est manifeste : quand l’éditeur investit peu, l’auteur devient son propre service de communication.

Cette logique se retrouve aussi dans les activités annexes liées à la présence publique. Les dédicaces concernent 65,8 % des répondants sur la dernière année, avec une moyenne de 7,5 séances. La rémunération progresse, puisque 71 % disent avoir été payés au moins une fois, mais elle reste très souvent inférieure au niveau recommandé : seuls 12,6 % des auteurs dédicaçant en salons ou festivals ont perçu 255 euros ou plus.

Les expositions, elles aussi, mobilisent du temps sans contrepartie suffisante : 45,3 % des auteurs ont exposé leurs œuvres dans les trois dernières années, mais 59,7 % de ceux qui ont exposé n’ont jamais touché de droits de monstration ou ignorent même ce dont il s’agit. Là encore, le travail visible n’assure pas sa propre rémunération.

Des droits sociaux théoriques, difficilement mobilisables

Deuxième axe fort : la faiblesse du soutien économique se double d’un accès défaillant aux protections les plus ordinaires. La synthèse du rapport insiste sur des « droits sociaux méconnus ou inaccessibles ». Les arrêts maladie comme les congés maternité, paternité ou adoption se révèlent difficiles à faire valoir. Le document fait de cette défaillance l’un des onze enseignements majeurs de l’enquête. Il ne s’agit donc pas d’un problème marginal, mais d’un trait structurel du statut social des auteurs.

Cette fragilité atteint particulièrement les femmes. Le rapport rappelle qu’elles sont « particulièrement fragilisées » et que près de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté. Il souligne aussi que la fréquence des atteintes sexistes ou sexuelles aggrave leur situation. Même sans entrer ici dans le détail de tous les indicateurs de violences, l’enquête invite à ne pas réduire la question des revenus à un simple déséquilibre de marché : la précarité s’articule à des rapports de genre, à des asymétries de carrière et à une exposition accrue aux atteintes professionnelles.

Un avenir perçu comme instable et menacé

Cette vulnérabilité sociale débouche logiquement sur une détérioration subjective de la profession. La synthèse note qu’« un avenir toujours plus incertain » domine les perceptions : 74 % des répondants craignent une dégradation prochaine de leur situation. L’intelligence artificielle générative vient accentuer cette inquiétude, mais elle ne la crée pas.

Elle s’ajoute à une chaîne de fragilités déjà bien installée : revenus insuffisants, travail intense, promotion faible, droits sociaux complexes, rémunérations annexes aléatoires. L’IA agit ici comme un amplificateur d’angoisse dans un milieu déjà fragilisé.

Une perspective limitée par un déficit structurel

L’intérêt majeur de cette enquête tient précisément à cette articulation. Le malaise des auteurs ne relève pas seulement de la passion déçue ou d’une plainte sectorielle. Il procède d’une organisation du travail où l’auteur doit être à la fois créateur, technicien polyvalent, communicant, présence événementielle et gestionnaire de ses propres droits, sans disposer pour autant d’une rémunération stable ni de protections pleinement activables.

En d’autres termes, la profession ne souffre pas d’un manque d’engagement de ses membres ; elle souffre d’un excès d’engagement requis pour une contrepartie trop faible.

Pris ensemble, les résultats du rapport dessinent une ligne de fracture nette. D’un côté, les auteurs de bande dessinée travaillent beaucoup, se rendent visibles, multiplient les tâches et prolongent eux-mêmes l’existence publique de leurs œuvres.

De l’autre, l’écosystème qui devrait soutenir ce travail — éditeurs, rémunérations périphériques, protections sociales — demeure insuffisant ou inégalement opérant. C’est sans doute là la formule la plus juste pour résumer l’enquête : dans la bande dessinée, la charge de travail se socialise mal, mais la charge de risque, elle, repose encore massivement sur l’auteur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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