Profession BD : plus diplômée, plus féminisée, mais toujours plus précaire 1/3

Dix ans après la première grande alerte lancée par les États généraux de la bande dessinée, l’enquête 2025 dessine le portrait d’un milieu qui se transforme sans se stabiliser. Le matériau statistique est solide : 1197 réponses exploitables ont été recueillies, dont 1003 provenant d’auteurs déclarant fiscalement en France.

Les auteurs de l’étude estiment que cela représente entre un quart et près d’un tiers de la profession, selon que l’on retienne l’estimation URSSAF de 3390 auteurs ou celle, plus large, d’environ 4000 personnes réellement actives dans le champ.

Premier constat : la profession se féminise nettement. En 2015, les autrices représentaient 27 % de l’échantillon ; elles en constituent désormais 36 à 37 %, selon les tableaux et la synthèse du document. Dans le même temps, l’âge moyen reste relativement bas, à 43 ans, mais la structure d’âge se déforme.

Les moins de 40 ans, qui formaient 56 % des répondants il y a dix ans, ne représentent plus que 41,8 à 42 % aujourd’hui. Les 21-30 ans tombent à 15,4 %, tandis que les moins de 20 ans ne pèsent plus que 0,5 % de l’échantillon. L’enquête y voit un possible recul des vocations, sans l’ériger encore en certitude définitive.

Une profession qui se transforme sans se renouveler

Cette recomposition démographique pourrait donner l’image d’un milieu qui s’ouvre. En réalité, l’ouverture reste socialement filtrée. Le rapport montre que 54 % des pères des répondants appartiennent aux catégories-cadres, professions libérales et chefs d’entreprise, tandis que les pères ouvriers ne représentent que 10,9 %. L’accès au métier demeure donc fortement corrélé au capital économique et social des familles.

Le document souligne en outre que la durée des études augmente avec ce capital familial. Autrement dit, la bande dessinée continue de recruter dans des milieux relativement favorisés, capables d’absorber le coût d’une formation longue et d’une entrée dans le métier lente, incertaine et peu rémunératrice.

Ce trait s’accentue même à mesure que la profession se professionnalise scolairement. Les deux tiers des répondants disposent d’un diplôme de niveau licence ou supérieur, plus précisément 66,4 % d’un niveau 6 ou plus. Les femmes apparaissent encore plus diplômées que les hommes : 45,9 % des autrices ont un niveau master ou supérieur, contre 30,2 % des auteurs ; 87 % des femmes ont fait des études supérieures, contre 72,4 % des hommes.

Les formations artistiques dominent très largement, à 78,3 %, tandis que les formations non artistiques reculent à 21,7 %, contre 30 % en 2015. Le métier s’appuie donc de plus en plus sur une spécialisation scolaire, sans que celle-ci protège réellement contre la précarité.

Une ouverture sociale en trompe-l’œil

C’est là que le cœur économique de l’enquête surgit avec le plus de force. Les revenus des auteurs « ne proviennent que pour moitié de la BD », écrit le rapport dans sa synthèse. La pluriactivité ne relève plus de l’appoint mais de la nécessité structurelle.

Un ou plusieurs autres métiers deviennent indispensables pour la plupart des répondants, ce qui réduit mécaniquement le temps consacré à la création et fragilise, selon le document, l’ensemble de la chaîne du livre. Cette économie de survie constitue l’un des résultats les plus lourds politiquement de l’enquête.

La dégradation se mesure ensuite à l’aune des seuils les plus élémentaires. Parmi ceux qui se considèrent comme auteurs professionnels, 37 % vivent sous le seuil de pauvreté. Plus encore, 55 % d’entre eux n’atteignent pas le SMIC.

L’étude insiste sur le caractère durable de cette situation : dix ans après la précédente enquête, la proportion d’auteurs professionnels sous le SMIC ne s’est pas résorbée. Elle oscille encore autour de 54,5 % en moyenne sur les années observées. Le rapport précise même que la comparaison avec le SMIC brut sous-estime la fragilité réelle des auteurs, privés à revenu égal d’une partie des protections attachées au salariat.

Une économie de survie devenue structurelle

Le paradoxe devient alors brutal : le secteur de la bande dessinée a progressé « en termes macro-économiques » depuis dix ans, mais les auteurs et autrices ont continué à voir leurs revenus diminuer. L’enquête décrit ainsi une dissociation croissante entre santé apparente du marché et situation concrète des producteurs.

Ce décalage fournit un angle central pour l’écriture : la réussite du secteur ne ruisselle pas jusqu’à ses créateurs. Plus encore, la prospérité globale semble coexister avec une détérioration interne des conditions matérielles de celles et ceux qui fabriquent les œuvres.

Les inégalités de genre renforcent encore cette lecture. Le rapport indique que près de la moitié des autrices vivent sous le seuil de pauvreté. Il montre aussi qu’elles publient moins de livres : seules 19,8 % ont publié plus de 10 livres, contre 46,7 % des hommes. Elles dominent légèrement dans certains formats émergents ou périphériques, comme le roman graphique, les webtoons et d’autres formats numériques ou papiers, tandis que les hommes restent surreprésentés dans les albums traditionnels et les carrières longues.

L’écart s’explique partiellement par la structure d’âge, mais l’enquête souligne qu’il persiste aussi dans les tranches les plus jeunes. La féminisation ne s’accompagne donc pas d’une redistribution de la valeur.

Croissance du marché, appauvrissement des créateurs

Cette précarisation s’inscrit en outre dans une transformation des trajectoires éditoriales. Un répondant sur huit, soit 12,4 %, n’a publié aucun livre. Les formats dominants restent les romans graphiques et ouvrages à forte pagination, à 35,9 %, devant les albums classiques à 32,4 %. Les webtoons atteignent 6,8 %, soit davantage que les mangas français ou les comics dans l’échantillon.

Mais le numérique, malgré cette poussée, demeure faible : 83,7 % des auteurs n’ont pas publié numériquement. La presse, autrefois structurante, poursuit son recul : 67,5 % des auteurs n’y ont jamais publié, contre 63 % en 2015. La profession se transforme donc, mais sans ouvrir un modèle économique de remplacement.

Au fond, l’enquête révèle une contradiction majeure. Jamais les auteurs de bande dessinée n’ont paru aussi formés, aussi conscients de leur métier, aussi insérés dans des parcours d’études spécialisés. Pourtant, cette montée en qualification débouche moins sur une consolidation que sur un écrémage social.

Pour accéder à la profession, il faut souvent des ressources scolaires élevées, un environnement familial favorable, une capacité à supporter la pluriactivité et l’instabilité. Pour s’y maintenir, il faut accepter qu’un travail hautement qualifié puisse demeurer sous-rémunéré pendant des années. La bande dessinée, telle que la photographie cette enquête, ne manque pas de talents ; elle manque d’un modèle de rémunération capable de les faire vivre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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