Auteurs, renversons les tables de dédicaces !

Ou comment exister vraiment dans un Salon du Livre

Pour un auteur - qu’il soit multi-primé, signé dans une grande maison ou auto-édité - il n’y a rien de plus classique, rien de plus attendu, rien de plus convenu qu’un Salon du Livre. Qu’elle se déroule sous la nef majestueuse du Grand Palais à Paris ou dans les allées des tables pliantes de la salle des fêtes de Montpouillan, la vie de « Salon » suit, sans surprise, toujours peu ou prou le même scénario plan-plan.

Bien sûr, le déroulé, l’expérience et l’intérêt peuvent varier selon la notoriété du participant, l’affluence et le budget alloué pour le jour J mais globalement, pour les auteurs-exposants comme pour les visiteurs, l’image renvoyée d’un « Salon » reste similaire : celle d’une manifestation figée dans l’habitude ; d’un événement prisonnier de son format ; d’une foire commerciale où l’imagination, la singularité et l’audace sont souvent, entre 10 h et 18 heures, reléguées au second plan.

Pour l’organisateur comme pour l’ouvreuse-bénévole, rien n’est plus attendu que de voir un auteur, toujours un peu perdu, entrer dans un Salon du Livre, rejoindre sa table et s’asseoir bien sagement derrière sa pile de bouquins et son chevalet imprimé à son nom. Rien n’est plus attendu en effet que de voir un auteur attendre passivement, accroché à sa chaise comme un employé de bureau, regarder défiler les badauds et espérer pour que l’un d’eux s’arrête, feuillette son œuvre et consente à l’acheter.

Pour le futur lecteur en quête de mots, d’histoires et de rencontres fortes, rien n’est plus convenu que d’observer un auteur jouer « à la marchande », dérouler sa PLV, développer son argumentaire de ventes et, derrière son étal avec sa revue de presse plastifiée, muter en un camelot finalement comme un autre.

Les auteurs-invités peuvent bien se distinguer dans leurs livres, leurs styles et leurs signatures, il n’en demeure pas moins, que dans un « Salon », il n’y a pas plus semblable à un stand d’auteur... qu’un autre stand d’auteur, quand bien même celui-ci accueillerait le Lauréat convoité du prix Goncourt. Car, à part le stock de livres et la longueur de la file d’attente, qu’est-ce qui distingue la table d’un politique-prisonnier de celle d’un primo-romancier ?

Pourtant, un auteur ne vient pas dans un Salon du Livre par hasard. Au-delà des considérations commerciales qui le dépassent, il vient d’abord parce qu’il écrit, parce qu’il ressent, parce qu’il brûle à l’intérieur, parce qu’il a des choses à dire : parce que l’écriture, de guère lasse, constitue chez lui son seul moyen d’expression, sa manière de se faire entendre, sa façon à lui de se sentir vivant dans ce monde.

Qu’il soit multi- primé, signé dans une grande maison ou auto-édité, un auteur n’est pas fait pour être placé dans une case numérotée, vivre dans un cadre étriqué encore moins pour être assis derrière une petite table nappée. Il est précisément là pour la renverser. Et le Salon du Livre — comme prolongement vivant de l’écriture — doit justement servir à le rappeler.

Car le lecteur ne vient pas seulement pour décrocher une dédicace ou un selfie instagramable mais avant tout pour plonger dans l’univers intime d’un auteur comme l’on rentrerait tout à coup dans l’atelier d’un artiste dont on aime les œuvres. Amis-auteurs, il est temps de renverser la table, trop bien dressée pour nous et surtout bien trop stable. Repensons l’espace mis à notre disposition dans les « Salons », jouons avec et occupons-le pleinement.

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Réapproprions-nous chaque cm² pour en faire un terrain d’expression, une terre de création, une table de travail personnel. Renseignez le lecteur sur votre process créatif : ramenez vos notes, vos brouillons, vos manuscrits et vos lettres de refus : tout ce qui ne se vend pas et qui n’a pas de prix. Soyez généreux : mettez aussi sur la table une part de vous ! Amis-auteurs, il est temps de renverser la table, bien trop officielle pour nous et bien trop sérieuse.

Transformons cet espace modulable de vente en un lieu de rendez-vous thématique ; un point de ralliement d’une idée, d’un mot ou d’une émotion ; un espace vivant en perpétuel mouvement où l’on vit debout, offre des lectures-flash à haute voix, rajoute des passages inédits, propose une version enrichie du livre. Fusionnons les forces, mutualisons les stands, créons des passerelles entre les auteurs, quitte à échanger les livres des uns pour mieux faire parler ceux des autres.

Développer l’esprit-pirate face à l’uniformisation, casser par principe les conventions en vigueur et exprimer ce qui fait l’essence même d’un auteur ; surtout s’affranchir du jeu de rôle du figurant commercial chargé du SAV pour être enfin soi-même, libre et bien vivant. Amis-auteurs, c’est la saison : renversons la table ! Puisque nous sommes dans le « Salon ».

Auteur du Petit Traité des idées à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre (Guy Trédaniel). Connu pour ses actions-pirate dans les librairies, François Belley sera aux Salons du Livre de Saumur (le 11 et 12 avril), de Paris (le 19 avril) et de Cosne-sur-Loire (le 22, 23 et 24 mai).

Crédits photo : François Belley

Par Auteur invité

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