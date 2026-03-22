Un festival du livre au cœur de la forêt d’Orléans : Les Muses misent sur la ruralité

Porté par l’association Ce qui nous lie, ce rendez-vous revendique une ambition claire : inscrire la création contemporaine au sein d’un territoire rural, en proposant une programmation exigeante mais accessible. L’initiative s’inscrit dans une dynamique de décentralisation culturelle, affirmant que l’accès aux œuvres et aux artistes ne doit pas se limiter aux grandes métropoles.

Pour cette première édition, plus d’une dizaine d’auteurs et d’autrices issus de différents champs artistiques répondront présents. Parmi eux figurent notamment Salomé Saqué, Mona Chollet, Benoît Peeters, Samantha Bailly, ou encore les auteurs de bande dessinée Julien Neel et Boulet. Cette diversité reflète la volonté des organisateurs de croiser les regards et les pratiques, tout en s’adressant à un public élargi.

Dès 13 heures, le public pourra accéder librement au site et circuler à travers les espaces du domaine, conçus comme une déambulation culturelle. Rencontres, dédicaces, ateliers créatifs, table ronde sur les enjeux du traitement de l’information ou encore lectures dessinées rythmeront l’après-midi. La manifestation intègre également un marché artisanal, une offre de restauration et des espaces de médiation, notamment en lien avec des librairies locales et une médiathèque.

Au-delà de sa programmation, le festival met en avant une exigence professionnelle : les artistes invités bénéficient d’une rémunération conforme aux recommandations du secteur, soulignant une attention particulière aux conditions de travail des créateurs.

La journée se prolongera en soirée, dans une configuration plus immersive et payante, mêlant performances, musique et échanges avec les auteurs. L’ensemble se déploiera dans un cadre naturel de cinq hectares, composé notamment de tiny houses conçues comme des espaces d’inspiration artistique.

Pensé comme un rendez-vous intergénérationnel, le Festival Les Muses entend conjuguer exigence culturelle et convivialité, en proposant une expérience qui articule création, territoire et sociabilité. Plus d'informations.

Crédits photo : Les Muses

Par Dépêche

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