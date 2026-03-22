L'arrêt de Tosho Shimbun au Japon porte un coup dur à la critique littéraire

Au Japon, c’est un morceau entier de la vie critique du livre qui s’apprête à disparaître. Tosho Shimbun, hebdomadaire consacré au compte rendu d’ouvrages, cessera de paraître à la fin de mars 2026. L’annonce met un terme à soixante-dix-sept ans d’existence pour un titre fondé en 1949, au lendemain de la guerre, dans un paysage intellectuel alors en reconstruction. La fermeture du site est également prévue.

Le signal dépasse de loin la seule disparition d’un journal spécialisé. Le titre occupait une place particulière dans l’écosystème japonais du livre : il publiait des critiques, mais aussi des textes sur le cinéma, les arts plastiques, les idées et les débats de société. Cette largeur de spectre lui donnait un rôle de carrefour entre littérature, sciences humaines et discussion publique. Sa disparition affaiblit un espace déjà fragilisé par la contraction des supports imprimés consacrés à la vie intellectuelle.

L’annonce officielle évoque un arrêt programmé au 31 mars 2026 et remercie les lecteurs pour leur fidélité. Le message insiste aussi sur la continuité d’un parcours commencé en 1949. Ce rappel n’a rien d’anodin : il replace la publication dans le temps long du Japon d’après-guerre, quand les journaux de livres servaient aussi d’outils d’orientation pour les libraires, les bibliothécaires, les universitaires et les lecteurs les plus engagés.

Au-delà du cas isolé d’un hebdomadaire

L’arrêt de Tosho Shimbun intervient dans un contexte plus large de recul des supports papier dédiés au commentaire critique. Plusieurs observateurs japonais relèvent depuis des mois une série de cessations ou de suspensions dans l’édition spécialisée.

Le cas de Tosho Shimbun frappe davantage parce qu’il touchait un titre ancien, identifié, et encore associé à une certaine idée de la lecture exigeante. Il ne s’agissait pas d’un simple bulletin professionnel, mais d’un instrument de repérage intellectuel.

Ce qui s’éteint ici, c’est aussi une forme de temporalité. La critique hebdomadaire imposait son rythme, son filtre, sa hiérarchie, loin de la réaction immédiate et du flux continu. Dans le champ japonais du livre, où la médiation reste un enjeu crucial pour la visibilité des essais et des ouvrages de fond, cette fermeture laisse un vide concret. Elle dit quelque chose de l’époque : le livre circule toujours, mais les lieux patients qui l’accompagnent deviennent plus rares, plus précaires, plus vulnérables.

Par Cécile Mazin

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