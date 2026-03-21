Daum Webtoon est down, la fin d’un pionnier historique du genre coréen

Le 31 mars 2026, Daum cessera de proposer des webtoons dans son propre portail. L’annonce, publiée le 16 mars, attribue cette bascule à la fin du partenariat avec Kakao Entertainment. À compter du lendemain, les séries resteront accessibles, mais seulement via Kakao Webtoon, sur son site et son application. Le changement ne retire pas les œuvres du circuit : il supprime l’un des derniers accès directs encore rattachés à la marque Daum.

Pendant des années, cette présence résiduelle entretenait une continuité symbolique. Elle permettait encore d’entrer dans un catalogue historique depuis l’univers Daum. Avec la disparition annoncée du bouton « webtoon » sur la page principale du portail, ce fil se rompt. Dans les faits, Daum Webtoon cesse d’exister comme repère visible pour le grand public, même si Kakao Webtoon, lui, poursuit son activité.

Le nom fondateur s’efface

L’enjeu dépasse un simple réglage de navigation. Kakao Entertainment rappelle que Daum a établi la première plateforme de webtoons au monde. Lancé en 2003, le service a joué un rôle décisif dans l’installation du format coréen de bande dessinée à défilement, pensé pour l’écran et adossé à une publication sérielle. Au moment du rebranding de 2021, plusieurs bilans faisaient état d’environ 1300 œuvres originales et de près de 1000 auteurs passés par cette matrice éditoriale.

Daum Webtoon n’était pas qu’une interface. C’était un point d’origine. Kakao cite notamment Moss, de Yoon Tae-ho, publié en 2008 puis adapté au cinéma en 2010, et Misaeng, lancé en 2012 avant son adaptation télévisée en 2014. Ces titres ont contribué à faire sortir le webtoon du seul espace numérique pour l’installer dans une chaîne de valorisation plus large, entre édition, audiovisuel et exploitation de propriété intellectuelle.

De Daum à Kakao Webtoon

Le paysage change aussi sous l’effet des modèles économiques. Kakao Entertainment souligne qu’en 2014, KakaoPage a imposé le principe du « wait-or-pay », qui laisse le choix entre attendre l’épisode suivant ou payer pour le lire immédiatement. Ce système a profondément modifié la circulation des séries et la monétisation du secteur.

Daum Webtoon, né comme plateforme pionnière, a fini par être absorbé dans un ensemble plus vaste où l’enjeu n’était plus seulement l’hébergement des œuvres, mais leur exploitation continue à travers plusieurs formats.

Le tournant s’est amorcé bien avant l’annonce de mars 2026. Après la fusion de Daum et Kakao en 2014, la plateforme a continué d’exister sous son nom historique, puis a été relancée le 1er août 2021 sous l’étiquette Kakao Webtoon. L’opération relevait d’une stratégie d’expansion internationale : nouvelle interface, regroupement plus net des actifs de Kakao Entertainment, ouverture accélérée vers d’autres marchés asiatiques. La marque Daum, elle, restait en arrière-plan.

La coupure annoncée à la fin de ce mois parachève ce mouvement. Des informations publiées en Corée du Sud relient ce retrait à une réorganisation plus large autour du portail Daum. Le groupe a déjà confirmé l’arrêt de KakaoTV au 30 juin 2026 et d’autres services liés au portail ont commencé à se replier. Dans le même temps, plusieurs articles évoquent une cession à l’étude pour Daum. Le retrait des webtoons s’inscrit dans cette séquence de recentrage.

Pour les lectrices et lecteurs, l’effet pratique reste limité : les épisodes demeurent disponibles ailleurs, sans interruption de catalogue annoncée. Pour l’histoire du secteur, le constat est plus net. Un nom qui avait accompagné la naissance industrielle du webtoon coréen disparaît de l’espace public. La plateforme survit dans ses héritages, ses œuvres, ses adaptations et ses usages. Son enseigne, elle, quitte la scène.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com