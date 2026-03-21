IA, IA pas ? Hachette retire de la vente Shy Girl, roman d’horreur

Un roman surgit, circule, puis s’évapore, tout aussi vite qu'il était apparu. Entre emballement numérique et soupçon algorithmique, l’édition affronte une zone grise où la preuve se dérobe et la réputation vacille. Derrière Shy Girl, ce n’est pas qu’un livre qui chute, c’est une faille qui s’ouvre : qui écrit encore, et comment le démontrer quand le doute devient viral ?
Le 21/03/2026 à 10:38 par Nicolas Gary
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21/03/2026 à 10:38
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Hachette Book Group a stoppé net la trajectoire de Shy Girl, roman d’horreur de Mia Ballard, après un examen interne mené sur fond de soupçons d’usage d’intelligence artificielle. L’ouvrage, déjà paru au Royaume-Uni en novembre 2025, ne sera plus diffusé sur ce marché, tandis que sa publication américaine, prévue ce printemps sous le label Orbit, a été annulée. Le titre a aussi disparu de plusieurs circuits de vente en ligne, dont Amazon.
L’affaire a démarré loin des bureaux éditoriaux. Pendant plusieurs semaines, des lectrices et lecteurs ont disséqué des passages sur Goodreads, Reddit et YouTube, où certains voyaient dans la prose des marqueurs récurrents de génération automatisée. Une vidéo mise en ligne en janvier, au titre brutal, a dépassé 1,2 million de vues. Le mouvement a fini par remonter jusqu’au groupe, qui a tranché après vérification.
À l’origine, Shy Girl n’était pas un lancement maison. Le roman avait d’abord été autoédité en février 2025, avant d’être repéré puis acquis pour le Royaume-Uni par Wildfire et pour l’Amérique du Nord par Orbit.
Hachette présentait alors le texte comme du “fem-gore” centré sur Gia, une femme isolée, endettée, happée par une relation de domination qui bascule vers la captivité et la vengeance. L’édition américaine devait paraître en avril 2026, avec des chapitres inédits et une nouvelle supplémentaire, avant qu’un autre calendrier de mise en vente ne fasse ensuite apparaître une date au 19 mai.
Le groupe a défendu une ligne simple. Dans une déclaration transmise au New York Times, Hachette a affirmé : « Hachette reste attaché à la protection de l’expression créative originale et de l’art du récit. » La décision a touché les deux versants du lancement : arrêt de l’édition britannique déjà en circulation, suppression du déploiement américain, retrait des pages commerciales et fin de la distribution. Selon NielsenIQ BookData, le roman s’était écoulé à environ 1 800 exemplaires imprimés au Royaume-Uni avant son retrait.
Mia Ballard conteste avoir eu recours elle-même à l’IA pour écrire le livre. Dans ses échanges avec le quotidien américain, l’autrice a soutenu qu’une personne engagée pour travailler sur une version antérieure autoéditée avait utilisé de tels outils. Elle a ajouté : « Cette controverse a changé ma vie de bien des façons, ma santé mentale est au plus bas et mon nom est ruiné pour quelque chose que je n’ai pas fait personnellement », rapporte le Times. Plusieurs comptes rendus indiquent aussi qu’elle dit envisager une action en justice.
Le dossier reste d’autant plus sensible qu’aucun élément public ne détaille la méthode exacte de l’examen conduit par l’éditeur. En ligne, certaines personnes ont invoqué des détecteurs automatiques, dont un résultat affirmant que le texte serait généré à 78 % par IA ; mais ces outils, très discutés, ne constituent pas à eux seuls une preuve définitive. Le seul fait établi, à ce stade, est la conclusion du groupe : les indices rassemblés suffisent à retirer le livre. Le précédent, lui, est déjà posé.
Le cas Shy Girl survient au moment où les dispositifs d’identification des textes écrits par des humains se multiplient. Le 11 mars 2026, la Society of Authors au Royaume-Uni a lancé son label « Human Authored ». Aux États-Unis, l’Authors Guild avait ouvert une version bêta de sa certification en janvier 2025, avant de l’étendre début mars 2026 à l’ensemble des auteurs publiés sur le marché américain. Ces mécanismes reposent sur une déclaration d’auteur ou d’éditeur, et non sur une expertise technique du manuscrit.
Dans ce contexte, l’épisode prend valeur de test grandeur nature. D’un côté, un roman passé de l’autoédition à un grand groupe, soutenu comme un futur titre fort du catalogue horrifique. De l’autre, une suspension brutale après une mobilisation numérique, un contrôle interne et une perte immédiate de confiance commerciale. Au 20 mars 2026, Shy Girl affichait encore près de 5000 évaluations sur Goodreads, pour une note moyenne proche de 3,5 sur 5. Le livre, lui, a cessé sa course.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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16/03/2026, 12:34
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16/03/2026, 11:50
Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.
16/03/2026, 10:56
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