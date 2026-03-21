Lecture en crise : ces initiatives insolites qui remettent les livres au centre

Au Brésil, la promotion de la lecture cesse de demander au public de venir au livre : elle emmène désormais le livre là où vivent les gens. Sur le sable, d’abord. À Caiobá, dans l’État du Paraná, l’opération Bibliopraia, portée par la Bibliothèque publique du Paraná dans le cadre de la saison estivale Verão Maior Paraná 2026, a installé un comptoir de prêt et de don en bord de mer.

Des livres à la plage aux agendas littéraires

Le bilan a de quoi faire réfléchir bien au-delà du littoral : plus de 2 900 titres donnés, environ 250 prêts effectués et plus de 6 000 visiteurs accueillis. Le dispositif proposait aussi un espace de lecture pour enfants, des marque-pages et des temps de médiation. La plage, ici, n’a pas servi de décor ; elle a servi de seuil.

Le plus frappant n’est pas le folklore de l’image, mais sa logique. Le directeur de l’institution, Luiz Felipe Leprevost, résume l’esprit de l’opération en expliquant qu’avec ce stand, il a été possible « de servir le public du littoral pendant la haute saison, en renforçant le travail de diffusion du livre et de la lecture mené par l’institution ».

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Ce déplacement physique du livre hors de ses murs dit quelque chose de très concret : pour retrouver des lecteurs, il faut parfois cesser de sacraliser le lieu et recommencer par l’usage. Le bibliothécaire sort du bâtiment ; la lecture cesse d’attendre.

Cette même volonté de désenclaver le livre traverse le lancement d’Agenda 451 par la revue brésilienne Quatro Cinco Um. Présentée fin février puis relayée par PublishNews le 11 mars, la plateforme rassemble en un même espace des lancements, débats, festivals, clubs de lecture et séances de dédicaces organisés dans tout le Brésil.

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L’utilisateur peut filtrer par ville, par format — en ligne ou en présentiel — et par accès gratuit ou payant. L’outil s’inscrit dans la rubrique « Bagagem Literária », qui ne se limite pas à un agenda : elle réunit aussi des informations pratiques sur les maisons d’édition, les librairies, les dons de fonds et les bibliothèques publiques. En somme, une cartographie d’usage plutôt qu’un simple supplément culturel.

Ce n’est pas un hasard si cette obsession de la reconquête des lecteurs se retrouve aussi à la Foire du livre de Londres. Les échanges de cette édition 2026 avaient été fortement marqués par une inquiétude commune : comment attirer de nouveau les jeunes générations vers la lecture. Le programme officiel de la foire a multiplié les sessions sur les nouveaux publics, notamment autour des manières d’atteindre « de nouveaux lecteurs et communautés ».

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Dans le même temps, le Royaume-Uni a fait de 2026 une Année nationale de la lecture : un jeune sur trois seulement, parmi les 8-18 ans, déclare aujourd’hui aimer lire. Ce chiffre agit comme une alarme, et il pèse désormais sur toute la chaîne du livre.

Entre une bibliothèque posée sur le sable, une plateforme qui agrège la vie littéraire d’un continent et des professionnels londoniens obsédés par la relève, une même idée s’impose. Le problème n’est plus seulement de produire des livres. Il faut les rendre visibles, praticables, désirables, au milieu de la concurrence des écrans, des usages fragmentés et de l’attention dispersée.

Le geste brésilien mérite d’être pris au sérieux : il ne traite pas la lecture comme un sanctuaire à défendre, mais comme une circulation à réinventer. Et c’est peut-être là, précisément, que commence une politique du livre encore capable de surprendre.

Crédits photo : Leituraço no Caribrejo

Par Clément Solym

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