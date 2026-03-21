Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus

Longtemps présenté comme l’une des machines les plus sûres de l’édition mondiale, le manga rappelle qu’aucune dynamique n’est éternelle. Les chiffres publiés fin février par l’Institut de recherche sur les sciences de l’édition de l’Association japonaise des éditeurs sont nets : en 2025, le marché total du comic au Japon, papier et numérique confondus, a reculé de 1,7 %, à 692,5 milliards de yens. Après sept années de hausse continue, le signal ne relève plus de l’accident statistique : il marque une inflexion.

Le détail mérite qu’on s’y arrête. Le papier encaisse le choc le plus rude : les tankōbon chutent de 14,4 %, les magazines de prépublication de 12,7 %, pour un marché imprimé ramené à 165,2 milliards de yens.

En face, le numérique progresse encore, de 2,9 %, à 527,3 milliards de yens, et pèse désormais 76,1 % du total. Mais cette avance ne suffit plus à masquer le ralentissement général. Le numérique continue d’absorber des usages ; il ne produit plus, à lui seul, l’élan capable d’emporter tout le secteur.

C'est plus comme avant...

L’organisme japonais invoque plusieurs causes : la fin, en 2024, de locomotives comme Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou Oshi no Ko ; en 2025, des succès plus modestes ; l’accélération du basculement des lecteurs vers le numérique ; enfin, des perturbations dans la diffusion des magazines liées aux circuits de distribution en supérette. Autrement dit : moins de blockbusters, un papier fragilisé en rayon, et un numérique déjà entré dans l’âge mûr.

La question n’est plus de savoir si le digital cannibalise le print. Elle est devenue plus sèche : que vaut un marché dont la mutation technologique ne crée plus de croissance nette ? Publishing Perspectives le formule ainsi, en français : « La question essentielle est de savoir si le changement de format débouche sur une contraction nette du marché, comme cette année. » La réponse, pour 2025, tient dans un nombre minuscule, 1,7 %, mais lourd de portée symbolique.

C’est dans ce climat qu’intervient l’opération Media Do–Seven Seas Entertainment. Le groupe japonais Media Do, premier distributeur d’ebooks du pays, a confirmé début mars, par sa filiale américaine, l’acquisition de l’éditeur nord-américain Seven Seas pour 80 millions de dollars, soit 12,4 milliards de yens selon le dépôt réglementaire remis aux autorités japonaises.

Fondé en 2004 par Jason DeAngelis, Seven Seas a publié plus de 1300 séries et se présente comme le plus important éditeur indépendant de mangas sur le marché anglophone. Son chiffre d’affaires 2024 s’élève à 50,4 millions de dollars, pour 6,6 millions de dollars de résultat opérationnel.

Le rachat qui inquiète

L’intérêt de l’opération dépasse un simple changement d’actionnaire. Dans son rapport déposé le 3 mars, Media Do expose une stratégie de filière : devenir la « porte d’entrée » de la diffusion mondiale des contenus japonais. Le groupe rappelle que les ventes internationales des industries de contenu japonaises ont dépassé 6 000 milliards de yens en 2024 et que le gouvernement vise 20 000 milliards à l’horizon 2033, soutenus par 55,63 milliards de yens de crédits budgétaires.

Vu de Tokyo, Seven Seas n’est pas seulement un catalogue ; c’est un accès immédiat au marché anglophone et à son réseau de diffusion physique, que Media Do décrit comme l’un des principaux obstacles à l’expansion internationale. Le dépôt ajoute d’ailleurs qu’aux États-Unis comme dans une large partie du monde, le livre imprimé représente encore environ neuf ventes sur dix.

Et c’est ici que l’affaire devient sensible. Le même document explique que le système MDTS, présenté par Media Do comme un outil d’aide à la traduction, doit raccourcir les délais et accroître les capacités de production grâce à l’intégration des structures de Seven Seas. Aussitôt, dans le monde anglophone du manga, l’inquiétude a circulé : derrière la promesse d’efficacité, beaucoup ont cru lire l’annonce d’une industrialisation algorithmique de la localisation éditoriale.

Face à la polémique, Media Do a publié le 3 mars une mise au point très ferme. Le groupe y affirme, en traduction française : « Il n’existe absolument aucun projet d’utiliser l’IA pour traduire les mangas et autres œuvres de Seven Seas. » Plus loin, il précise : « Le système “MDTS” développé par la société est un outil d’assistance par IA conçu pour aider des traducteurs japonais à gérer leur texte traduit lorsqu’ils travaillent sur de la littérature japonaise. Il n’est pas destiné à être mis en œuvre dans les opérations de traduction de Seven Seas. »

De son côté, Seven Seas assure que l’entreprise continuera de fonctionner sous sa direction éditoriale actuelle, sans changement dans la distribution, le calendrier de publication ni les opérations centrales.

Le malentendu n’en reste pas moins révélateur. Dans un marché intérieur qui ralentit, l’exportation devient plus stratégique ; dans un marché mondial du manga en plein appétit, l’outillage de la traduction devient plus tentant. Mais la localisation n’est pas un simple goulet technique.

Elle demeure une fonction éditoriale, avec ses arbitrages, ses nuances, sa part d’interprétation. Le paradoxe japonais apparaît alors nettement : au moment où le marché domestique cesse de croître, son internationalisation devient décisive ; au moment où cette internationalisation s’accélère, la question humaine de la traduction redevient centrale.

Crédits illustration : Animation_Studio CC 0

Par Nicolas Gary

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