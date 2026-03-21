Madrid ouvre un campus du livre d’art, où se rencontrent ville et architecture

À Madrid, le livre d’art sort de son enclave, traverse les librairies et gagne les salles d’exposition... avant de rejoindre la recherche urbaine pour s’installer au cœur d’un dispositif où l’édition dialogue avec l’architecture. Sacré parcours.

Le nouveau lieu ouvert au 5, calle Orfila, réunit Ivorypress et la Norman Foster Foundation dans un même ensemble, installé dans les anciens espaces des galeries Marlborough et Soledad Lorenzo. L’ambition dépasse l’ouverture d’une simple adresse culturelle : assembler librairie spécialisée, exposition permanente de livres d’artistes et réflexion sur la ville contemporaine.

Fondée en 1996 par Elena Ochoa Foster, Ivorypress s’est imposée comme une maison d’édition spécialisée dans les livres d’artistes, avant d’élargir son activité à l’exposition, à la librairie, au conseil et aux programmes éducatifs. De son côté, la Norman Foster Foundation affirme une mission fondée sur la recherche interdisciplinaire, le croisement entre architecture, design, technologie et arts, ainsi que la formation de nouvelles générations de concepteurs de la ville. Leur rapprochement formalise ainsi une convergence entre culture imprimée, pensée visuelle et fabrication intellectuelle de l’espace urbain.

Le lieu madrilène accueille une librairie internationale consacrée aux livres d’art et d’architecture, avec des sections ouvertes aussi au cinéma, à la musique, au design et à la littérature jeunesse.

S’y ajoute une présentation permanente des livres d’artistes publiés par Ivorypress depuis trois décennies : Eduardo Chillida, Francis Bacon, Olafur Eliasson, Ai Weiwei, Maya Lin, Anish Kapoor ou encore Michal Rovner y côtoient, selon El País, l’ensemble des livres d’artistes du Library Council du MoMA, montrés pour la première fois en Europe. La municipalité touristique de Madrid souligne aussi la présence de livres rares, d’éditions limitées et de catalogues devenus introuvables.

Le point le plus intéressant se situe pourtant ailleurs. Ce nouvel espace ne sanctuarise pas le livre : il le remet en circulation. Elena Foster résume cette inflexion lorsqu’elle déclare, à propos de cette installation, « Cette fusion est une évolution organique et je suis heureuse que tous les livres que j’ai créés, ainsi que les nombreux autres qui composent la vaste bibliothèque d’Ivorypress, arrivent ici. »

Plus loin, elle rappelle : « Quand j’ai commencé, j’ai senti qu’il manquait quelque chose à une maison d’édition sans librairie. » Le livre cesse alors d’être un objet de collection ou un simple support de savoir ; il devient un opérateur de rencontres, un seuil entre conservation, transmission et débat public.

Cette logique s’inscrit dans un programme plus vaste. Le site d’Orfila complète les autres implantations madrilènes de la fondation et participe à une forme de « campus urbain ». Le Centre for City Science y étend ses installations ; il soutient déjà, selon la fondation, des travaux sur les stratégies de durabilité pour des villes pilotes à l’aide d’outils fondés sur l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et des interfaces interactives.

Dans le nouveau centre, explique le secrétaire général David González, « notre accent porte sur des recherches où le culturel, le philanthropique et le technologique permettent d’améliorer des problèmes. Les villes sont notre point de départ, et cela englobe les transports, la santé et la culture. »

Il faut prendre au sérieux ce geste espagnol. À l’heure où nombre de librairies culturelles cherchent leur modèle et où l’architecture peine souvent à parler au-delà de son propre milieu, Madrid offre ici un contre-exemple stimulant : un endroit où l’édition d’art ne se replie pas sur le prestige, où la recherche sur la ville ne s’enferme pas dans l’expertise, et où le livre redevient une infrastructure intellectuelle. Non pas un décor. Un point de contact.

Crédits photo Ivorypress (plus d'informations)

Par Clément Solym

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