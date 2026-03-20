Hong Kong : des éditeurs exclus pendant que Pékin exporte ses livres

À mesure que Pékin expédie ses livres dans 33 pays et régions sous les lanternes du Nouvel An lunaire, une autre scène se joue à Hong Kong, bien moins décorative et infiniment plus révélatrice. D’un côté, l’État chinois orchestre, par l’entremise de CNPIEC, une circulation internationale de ses catalogues, de ses symboles et de son récit national.

De l’autre, dans l’un des grands carrefours historiques de l’édition en langue chinoise, des éditeurs indépendants se heurtent à des portes qui se ferment. Le contraste n’a rien d’anecdotique : il dit la logique profonde d’un pouvoir qui veut faire voyager le livre, à condition d’en garder la clef.

L’opération « China Books Around Worldwide », ne relève pas d’une simple animation commerciale. Le groupe CNPIEC, que China Publishing Group présente lui-même comme une « entreprise culturelle d’État de grande taille », affirme parmi ses objectifs la promotion de la culture chinoise « dans le monde entier ».

Foreign Languages Press, autre rouage majeur du dispositif extérieur, expose plus franchement encore sa mission : servir la communication internationale du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois, faire entendre la voix de la Chine et raconter correctement son histoire. La franchise du vocabulaire évite au moins l’hypocrisie : il s’agit bien d’une politique culturelle d’influence.

Le problème n’est pas qu’un État cherche à diffuser sa littérature, ses sciences humaines ou ses classiques. Toutes les puissances culturelles le font. Le problème surgit quand cette ambition extérieure s’accompagne, sur son propre pourtour, d’un resserrement méthodique de l’espace éditorial.

Dans son essai publié par New Left Review, Xi Ruochen rappelle qu’à l’édition 2025 de la Foire du livre de Hong Kong, trois éditeurs indépendants ont été exclus par l’organisateur, le Hong Kong Trade Development Council. L’enjeu n’a rien de marginal : pour certains, la manifestation peut représenter plus de la moitié du chiffre d’affaires annuel. Or cette même foire a encore attiré 890.000 visiteurs, dont une part notable venue du continent pour acheter des titres introuvables en Chine populaire. La foire demeure donc un marché majeur, mais un marché sous surveillance.

Les témoignages recueillis par l’AFP prolongent ce diagnostic. Des éditeurs écartés sans explication décrivent un paysage où la limite politique devient si floue qu’elle contamine tout le travail éditorial. L’un d’eux explique vivre avec la crainte constante de franchir une borne invisible.

Ce brouillard n’a rien d’accidentel : il produit une autocensure plus efficace qu’une interdiction affichée. En juillet 2025, plus d’une dizaine d’éditeurs indépendants ont d’ailleurs participé à une foire parallèle, précisément revendiquée comme un espace « sans censure ». Quand des salons alternatifs deviennent les refuges de la bibliodiversité, le signal politique mérite d’être pris au sérieux.

Cette pression ne commence pas aux stands des foires. Reuters rapportait dès 2020 que des ouvrages d’auteurs pro-démocratie avaient disparu des bibliothèques publiques de Hong Kong pour être examinés au regard de la loi sur la sécurité nationale.

En 2023, l’agence relevait encore que de nombreux livres et documents audiovisuels liés à Tiananmen avaient été retirés des rayons, tandis que le chef de l’exécutif John Lee assumait le principe selon lequel les bibliothèques devaient vérifier qu’aucun ouvrage n’enfreigne le droit local ni, selon ses mots, les « intérêts de Hong Kong ». En clair, la circulation du livre n’est plus seulement affaire de commerce ou de goût, mais de conformité politique.

C’est ici que le cas hongkongais éclaire brutalement l’offensive de soft power décrite par ActuaLitté. Le livre chinois voyage, mais il voyage balisé. Il s’exporte comme vitrine, comme décor, comme récit d’État soigneusement scénographié. Dans le même temps, Hong Kong, longtemps plate-forme de secours pour les lecteurs sinophones en quête d’histoires critiques, de biographies sensibles ou de textes absents des librairies du continent, voit se réduire ce qui faisait sa singularité.

Pékin ne mène donc pas deux politiques contradictoires. Il poursuit une seule et même ambition : élargir la diffusion de ses livres tout en rétrécissant le périmètre des livres indociles. La puissance culturelle, ici, ne s’oppose pas à la censure. Elle en devient le complément policé.

Crédits photo : maminounou CC 0

Par Nicolas Gary

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