Les Belles Lettres lancent une nouvelle collection de sources médiévales

Pensée comme un outil à la fois scientifique et accessible, cette série entend mettre à disposition du public francophone des sources essentielles, accompagnées d’un appareil critique tenant compte des avancées récentes de la recherche.

Des sources pour comprendre le Moyen Âge

La collection se donne pour ambition de couvrir un large spectre de l’histoire médiévale, tant du point de vue politique et institutionnel que social ou culturel. Elle accueillera des textes de nature variée : récits historiographiques, écrits hagiographiques, documents de la pratique ou encore traités circonstanciels.

En réunissant ces matériaux, elle vise à constituer progressivement une véritable « bibliothèque idéale » pour tous ceux qui s’intéressent au Moyen Âge, qu’ils soient étudiants, chercheurs ou simples curieux.

Pour ses premiers volumes, « Bibliothèque médiévale » s’inscrit également dans le cadre des programmes du concours de l’Agrégation d’Histoire pour les années 2026 et 2027, en proposant des ouvrages en lien avec les thématiques au programme.

À terme, la collection a vocation à s’émanciper de ce cadre pour embrasser l’ensemble du millénaire médiéval et explorer une grande diversité de sujets liés à l’Occident latin et aux mondes en interaction avec lui.

La direction scientifique de la collection est assurée par Philippe Depreux, professeur d’histoire médiévale à l’université de Hambourg, spécialiste du haut Moyen Âge occidental, membre honoraire de l’Institut universitaire de France et de l’Académie des sciences de Hambourg.

Un texte au cœur du monde carolingien

Le premier titre de la collection sort ce 20 mars : La Bonté de l’empereur Louis, de Thégan. Introduit, traduit et commenté par Philippe Depreux, ce volume propose un texte rédigé vers 836, au cœur du règne mouvementé de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. L’ouvrage prend la forme d’un réquisitoire dirigé contre Ebbon, archevêque de Reims, accusé d’avoir trahi l’empereur.

À travers ce texte, Thégan livre bien plus qu’un simple pamphlet. Il développe une réflexion sur l’exercice du pouvoir, opposant la figure d’un souverain idéal à celle de conseillers jugés indignes. Le récit, construit à la manière des annales, mêle chronique des événements et développements moraux, esquissant ce que l’on peut lire comme un « miroir du prince ». Cette dimension en fait un document précieux pour comprendre les tensions politiques et les représentations du pouvoir à l’époque carolingienne.

Témoin direct des événements qu’il relate, Thégan offre un point de vue singulier, celui d’un acteur secondaire mais attentif aux jeux d’influence et aux retournements d’alliance. Son texte constitue ainsi un témoignage rare sur les crises qui traversent le règne de Louis le Pieux, marqué par des conflits internes, des trahisons et des recompositions politiques.

Thégan est un prélat franc du IXe siècle, né vers 800 et mort avant 853. Issu, selon toute vraisemblance, d’une famille noble de la région Rhin-Moselle, il exerce à partir de 825 la fonction de chorévêque de Trèves. Il aurait également été lié au monastère de Saint-Cassius de Bonn. On sait peu de choses de sa vie, mais il entretenait des relations avec des figures intellectuelles de son temps, notamment Walafrid Strabon, premier éditeur de son texte.

Une maison majeure des textes anciens

Les Belles Lettres occupent une place singulière dans le paysage éditorial français. Fondée en 1919, la maison s’est construite autour d’un projet clair : rendre accessibles les grands textes des civilisations anciennes grâce à un travail exigeant d’édition, de traduction et d’annotation. Son catalogue, présenté comme l’un des plus importants au monde dans ce domaine, réunit aujourd’hui plus de mille textes grecs, latins, chinois ou sanskrits, dans des éditions bilingues de référence, couvrant des champs aussi variés que la philosophie, les religions, la philologie, les sciences, la médecine, l’histoire, la poésie ou le théâtre.

La maison inscrit ainsi son travail dans une tradition humaniste, en construisant un ensemble de sources qui va de l’Antiquité à la Renaissance, de l’Occident à l’Orient. À ce socle patrimonial répond également un catalogue d’ouvrages contemporains en histoire, sciences, philosophie ou arts, dans l’idée de faire dialoguer les anciens et le présent.

Parmi ses collections les plus célèbres figure d’abord la Collection des Universités de France, plus connue sous le nom de “Budé”. Publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé, cette collection a pour vocation de publier les textes grecs et latins jusqu’au milieu du VIe siècle, dans des éditions critiques accompagnées de traductions françaises en regard.

Sa spécificité tient à l’exigence philologique des volumes : texte établi à partir des manuscrits les plus importants, apparat critique resserré, traductions pensées à la fois pour leur exactitude et leur tenue littéraire, introductions et notices destinées à éclairer l’auteur, l’œuvre, sa date, sa composition, ses sources et son contexte.

La série grecque est dirigée par Jacques Jouanna, tandis que la série latine l’est par Jean-Baptiste Guillaumin et John Scheid.

Les Belles Lettres s’appuient sur plusieurs marques complémentaires qui élargissent leur catalogue : Klincksieck pour les sciences humaines et les revues, Encre Marine pour la philosophie contemporaine, Manitoba pour les questions économiques et sociales, et La Vie des Classiques pour une approche plus accessible et pédagogique des textes anciens.

La maison dispose également de la librairie Guillaume Budé, spécialisée dans les textes de l’Antiquité au Moyen Âge, où l’on retrouve l’ensemble de ses collections ainsi qu’un large choix d’ouvrages de référence et d’éditions savantes.

Crédits photo : Les Belles Lettres