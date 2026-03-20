La Danse sur le volcan : la voix de la révolte

La petite Minette et sa sœur Lise, de deux ans sa cadette, sont les filles adorées de Jasmine, ancienne esclave affranchie. Main dans la main au cœur de la ville, elles se laissent porter par ce souffle étrange, puissant, déambulent avec ce qui leur reste d’innocence. Elles ne le savent pas, mais leur vie va bientôt basculer…

« Depuis deux heures, les soldats rangés sous les armes tenaient en respect une foule immense d'hommes, de femmes et d'enfants de tous types. Les mûlatresses et les négresses, groupées, comme de coutume, à l'écart avaient mis tout en œuvre pour rivaliser d'élégance avec les créoles blanches et les Européennes. Les jupes de calicot, rayées ou fleuries, des affranchies frôlaient quelquefois avec ostentations les loudes jupes de taffetas et les gaules de mousseline vaporeuses et transparentes des blanches. »

Dès les premières lignes, le cadre est posé. D’un côté, la bonne société coloniale vit au rythme des saisons théâtrales, en toute légèreté. De l’autre côté, une réalité plus sombre : celle de ce peuple noir, éclaté en plusieurs castes. Ici, l’esclavage fait plier l’échine, le sang ne cesse de couler sous les coups de fouets et les corps écorchés sont échangés contre quelques pièces au plus offrant.

C’est dans cette atmosphère contrastée que Minette, grâce à sa voix exceptionnelle, est repérée par une voisine musicienne, une certaine Madame Acquaire. Son talent lui ouvre les portes de la Comédie du Port-au-Prince, non sans réticences, où elle monte sur scène et éblouit les spectateurs.

Elle rêve de succès et de liberté, d’aventures et de musique… Mais, très vite, son insouciance est balayée par la réalité de sa condition : non blanche, elle subit le rejet, l’hypocrisie, et découvre comment l’injustice s'immisce dans chaque interaction, chaque mot, chaque regard. Petit à petit, un feu grandit en elle, à mesure qu’elle se façonne une conscience politique.

Elle n’avait pas crié de pitié, non mais sûrement autre chose l’avait soudain saisie, envahie, possédée. La pitié ne nouait pas ainsi le coeur, elle ne crispait pas autant les nerfs, elle ne donnait pas la nausée, l’envie de courir sur l’instant vers le blanc pour le frapper, le mordre et l’insulter. Tout cela à cause de ce dos saignant qu’elle avait sous les yeux et qui semblait être venu là, exprès, pour lui faire voir, si jamais elle l’avait oublié, comment pouvait être un dos d’esclave quand il avait subi la peine du fouet.

À travers le destin de Minette, Marie Vieux-Chauvet nous offre le récit des prémices de la révolution haïtienne. Sans tomber dans un récit purement politique, l’autrice propose une poignée de scènes marquantes, où la violence ordinaire est mise à nue, pour donner corps au climat social qui habite l’île. La ville de Port-au-Prince devient le tableau de ces tensions, tandis que les fuites d'esclaves se multiplient et la révolte monte…

Minette, héroïne passionnée et lucide, est formidable. Tiraillée par l’amour qu’elle ressent pour un propriétaire d’esclaves, cette jeune femme fait résonner sa voix pour permettre à celle de tout un peuple, opprimé et baillôné, de chanter avec elle.

La Danse sur le volcan bouscule, enchante, traverse avec une fulgurance qui mérite d’être saluée. Un roman époustouflant.

Par Valentine Costantini

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