L’étrange fascination d’un enfant pour les écrans

Mon père travaillait pour la RCA Victor Company. Son emploi consistait à tester la gamme des produits qui allaient alourdir les étalages des grands magasins. À l’occasion, il leur apportait de subtiles modifications qui lui avaient même valu une lettre de félicitations de la direction, rédigée en anglais.

Le rituel du soir en famille

En catimini, il ramenait à la maison les appareils mis à l’essai, devenus invendables et destinés à la poubelle. Les soirs et le week-end, il s’ingéniait à démonter ces rebuts pour créer de véritables Frankenstein électroniques.

Ainsi, malgré un revenu familial modeste, notre foyer comptait ce qu’il y avait de mieux dans le domaine de ce que nous appelions alors des commodités : transistors, tourne-disques portatifs, radios, systèmes haute-fidélité et, ô merveille, téléviseurs. Je tombai sous le charme de ces derniers, mais pour des motifs plutôt originaux.

À l’époque, dans les années 1960 et 1970, les écrans obéissaient aux stimuli de tubes à vide, dotés d’un filament chauffant, souvent orangé ou jaune, parfois bleuté, qui s’avivaient lorsque mis sous tension.

Après le repas du soir, quand sonnait l’heure de s’asseoir en famille devant le meuble à images, je me précipitais sur l’appareil. Je m’installais au-dessus du caisson, mains en éventail de chaque côté du visage, et je donnais le signal de départ. Ma sœur, arborant son air blasé de jeune adolescente, tirait sur le bouton d’alimentation en poussant son incontournable soupir.

Une ville lumineuse sous les yeux

Aussitôt, j’assistais au miracle : prenait vie sous mes yeux une petite ville magique, faite de tours lumineuses et de rues sinueuses, les fils. Au même moment perçait l’odeur si particulière du métal excité par l’électricité. Par comparaison, je trouvais moins intéressant ce qui se déroulait sur l’écran. Ainsi en est-il pour moi de la littérature.

En effet, je ne cesse de m’émerveiller devant la pure splendeur de la langue en action : tel terme aussi juste que joli, telle formule habile, telle digression en apparence superflue, mais essentielle, se liguent pour composer une histoire qui correspond, en fait, à une vive célébration de notre système linguistique.

L’irréparable est une incitation à ressentir l’éblouissement que peut générer l’agencement féérique des mots. Le livre vous convie à vous inspirer de ce garçonnet, à prendre place au-dessus d’un assemblage magique, et de mettre en marche cette formidable machine créatrice que constitue une lecture, votre lecture.

Le roman vous invite à faire mieux que son protagoniste, transi par une vanité qu’exacerbe un discours ambiant non dépourvu de conformisme. En effet, Eugène Rolland imite ce bambin de six ans magnétisé par de simples conduits lumineux, mais, incapable de décoder l’image produite, il projette ses propres obsessions sur l’écran. Sans le vouloir, il mettra en branle une suite d’événements sur lesquels ni sa volonté ni son imagination en faillite n’auront de prise.

Pierre Samson

Pierre Samson est notamment l’auteur du Mammouth (Héliotrope, 2019), récompensé par le prix Jacob Isaac Segal et finaliste du Prix des libraires du Québec, du Grand Prix du livre de Montréal ainsi que du Prix littéraire des collégiens.

Il a également publié plusieurs romans aux Herbes rouges, parmi lesquels Catastrophes, qui lui a valu le Prix littéraire des collégiens, et La maison des pluies, lauréat du Grand Prix du livre de Montréal. Plus récemment, L’irréparable a été finaliste du Prix des libraires du Québec en 2025.

Par Auteur invité

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