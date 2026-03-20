Un rendez-vous printanier pour l’édition indépendante

Dans un secteur du livre largement dominé par quelques grands groupes, l’édition indépendante trace une ligne de crête, entre exigence et liberté. Elle donne corps à des écritures singulières, ouvre des espaces de pensée et entretient une diversité essentielle, celle des formes, des voix, des regards. À rebours des logiques d’uniformisation, ce champ éditorial reste un lieu de découverte, parfois d’audace, toujours de conviction.

Portée par cette énergie, l’association L’Autre Livre fédère depuis sa création près de deux cents maisons, en France comme à l’étranger. Une constellation d’éditeurs engagés, réunis autour d’une même idée du livre, à la fois objet de création et prise de parole.

Deux rendez-vous annuels jalonnent cette dynamique, au printemps et à l’automne, auxquels s’ajoute une librairie dédiée installée rue de l’École Polytechnique à Paris. Un point d’ancrage, presque un laboratoire.

Nouvelle édition en vue. Le Salon international de l’édition indépendante se tiendra du 4 au 6 avril 2026, à la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris. Pendant trois jours, une centaine d’éditeurs, d’autrices et d’auteurs investiront les lieux.

Le public, attendu de 11h à 19h les 4 et 5 avril, puis jusqu’à 18h le 6, circulera librement entre les stands. L’occasion de découvrir des catalogues atypiques, d’échanger avec celles et ceux qui les façonnent, et de croiser des textes rarement visibles ailleurs.

Au-delà de la simple exposition, le salon s’impose comme un espace de rencontres et de discussions. Lecteurs, professionnels, curieux s’y retrouvent autour des enjeux contemporains du livre, circulation des idées, liberté de publier, place des écritures émergentes.

Dans un contexte où la diversité culturelle reste fragile, cette manifestation prend des allures de signal fort. Une invitation, en filigrane, à soutenir celles et ceux qui font vivre une autre édition.

Par Dépêche

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