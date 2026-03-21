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Les rendez-vous de L'Isle-sur-la-Sorgue de France Huser : une amitié avec René Char

René Char est un personnage romanesque qui a traversé le XXe siècle avec sa silhouette de joueur de rugby, sa révolte intérieure et son œil en observation permanente de poète.

Le 21/03/2026 à 08:33 par Christian Dorsan

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Publié le :

21/03/2026 à 08:33

Christian Dorsan

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La poésie commence très tôt chez lui, en Provence, à L’Isle-sur-la-Sorgue. Durant son enfance, en fréquentant le cantonnier du village, il découvre la simplicité de ce qui l’entoure et sa beauté. Voyageur, il tentera une aventure professionnelle en Tunisie, puis intégrera à Paris le cercle des surréalistes, qu’il quittera pour suivre sa propre voie littéraire.

Résistant, il commandera un réseau dans sa région d’origine et fera preuve d’un sens profond de l’engagement : engagement pour des convictions et engagement pour la solidarité humaine. Devoir moral ou force de caractère, René Char est un homme d’action et de méditation. C’est dans cette communion du quotidien avec la nature, dans le spectacle du vivant, qu’il puise son inspiration, malgré un pessimisme permanent sur l’actualité.

Fidèle en amitié, il entretiendra une relation avec France Huser, journaliste au Nouvel Observateur à l’époque. On ne sait pas si c’est France Huser qui suit la carrière de René Char ou l’inverse. Attentif à la vie des autres, il s’inquiète de son parcours et la reçoit plusieurs fois aux Busclats, sa maison à L’Isle-sur-la-Sorgue, pour une série d’entretiens. De ces rencontres paraîtront un article et un livre : Les rendez-vous de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Lire ces pages, c’est se plonger dans l’intimité de ce personnage attachant, exigeant, magnétique, avec « un regard qui vous happait, un regard d’une force inhabituelle », une âme qui sondait celles de ses interlocuteurs et s’intéressait sincèrement à vous, comme il s’intéressait à chaque geste du quotidien ou fait anodin. Tout mérite attention, tout l’interroge, le passionne.

La poésie est partout, elle est un rêve éveillé qui ne doit pas se prolonger dans la réalité pour garder intact ce qu’elle inspire. Il décelait du merveilleux dans les sensations violentes et épanouissantes, et si le beau est immobile, pour René Char, le merveilleux doit être dans le mouvement.

Cet homme de désir ne se considérait pas comme un intellectuel et, lorsqu’il était inspiré, il se séparait des autres pour vivre dans son univers, loin des murmures du monde. Le silence était nécessaire à la création : il le considérait comme « l’étui de la vérité ».

Ce livre est un réconfort qu’on hésite à partager tant on a envie de retenir cette découverte pour soi, comme un secret, un refuge salutaire et rassurant. Lire les mots de René Char rapportés par France Huser, c’est aller à la rencontre d’un homme simple, habité par la poésie, pour qui « les mots sont le prolongement de la vie et, sous les mots, il y a de l’air chaud qui les fait s’envoler comme des montgolfières ».

Qu’il est bon de s’élever dans cette période de pesanteur…

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Par Christian Dorsan
Contact : contact@actualitte.com

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Les rendez-vous de L'Isle-sur-la-Sorgue

France Huser

Paru le 05/02/2026

88 pages

Arléa Editions

14,00 €

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Scannez le code barre 9782363084323
9782363084323
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Le 29 avril, les Éditions du Tiroir publieront On a volé la Coupe du monde, 1966, un album de Bruno Bazile, auteur et illustrateur de ce quatrième volume de L’Heure H. Le livre rouvre un épisode ahurissant de l’histoire du football : à Londres, le trophée Jules Rimet disparaît avant le Mondial. Bazile en tire une bande dessinée nerveuse, documentée, drôle, vive et tendre par instants, et portée par un sens aigu du récit, sans rien lâcher de la vérité des faits. Le résultat promet une lecture vive, précise et pleine de relief.

19/03/2026, 07:00

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Panthères : un polar judiciaire où Valentine Vendôme mord dès la première page

Avancer à pas feutrés, félinement, et bondir pour attraper sa proie au cou... Panthères fait entrer le crime dans la chair : pluie froide, nicotine et les couloirs de palais de justice et la fatigue des vivants. Valentine Vendôme y lâche une héroïne sous tension dans un monde où la procédure tient lieu de rempart pendant que tout menace de céder.

18/03/2026, 16:42

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Port-Cros, l’île des silences révélés

Méandres d’une île : Port-Cros est un livre d’images méditerranéennes mais surtout, pourrait-on dire de silences… La photographe Rachele Cassetta, y déploie magistralement un regard d’une rare intensité, attentif aux variations les plus subtiles de la lumière, aux lignes secrètes du paysage, aux respirations invisibles de l’île… Port-Cros apparaît alors sous son objectif comme un monde à part, unique, à la fois fragile et souverain, offert dans sa nudité minérale et végétale.

18/03/2026, 09:15

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La famille Rosenthal

18/03/2026, 08:00

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Une assurance pas comme les autres pour des clients venus d’ailleurs

Ryuhei Tamura, l’auteur de Beelzebub, revient en France avec un nouveau manga de science-fiction intitulé COSMOS. Recommandée par plusieurs auteurs du milieu, cette série paraîtra prochainement en librairie.

18/03/2026, 08:00

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Les Templiers noirs : le premier tome des Nouvelles Enquêtes Scapola paraît aux Éditions du Tiroir

Le 29 avril 2026, Les Éditions du Tiroir ouvrent un nouveau chapitre avec Les nouvelles Enquêtes Scapola — T1 : Les Templiers noirs. Georges Van Linthout et Luc Van Linthout signent un album relié qui relance l’aventure sur fond de ruines, de secrets et de forces obscures : un duo d’auteurs belges et une parution qui installe d’emblée une atmosphère de mystère et de danger. Portée par une tension annoncée comme constante, cette nouveauté place Alys et Ludo dans un mystère où chaque piste épaissit la nuit.

18/03/2026, 07:30

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Avec Airsoft Tim T.5, Shong prolonge une série reconnue dans l’univers de l’airsoft

Shong publie chez Stand Alone Production un nouvel épisode de sa série Airsoft Tim, intitulé Airsoft Tim T.5 : Saisons de billes. Dans ce cinquième volume, les lecteurs retrouvent Tim plongé dans une aventure où le jeu, l’enquête et l’humour s’entrecroisent, tandis qu’un terrain menacé devient l’enjeu central du récit. Ancien professionnel du jeu vidéo, Chong Yong, alias Shong, replonge dans un univers qu’il maîtrise parfaitement. Les lecteurs pourront découvrir la suite des péripéties de Tim en librairie le 29 avril 2026.

18/03/2026, 07:00

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Je suis la fille de Casanova

17/03/2026, 11:08

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Team Fantôme et Beurre Salé

17/03/2026, 11:06

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When the Moon Hatched : la fantasy phénomène qui transforme les dragons morts en lunes

Il y a des livres qui entrent par la porte. Celui-ci fracasse le plafond. Dragons fossilisés, lunes qui chutent, désir comme une embuscade, royaumes bâtis sur l’os : Sarah A. Parker ne demande aucune permission. Elle cogne, flambe, déborde. Sous les ors de la romantasy, When the Moon Hatched (trad. Laurence Le Charpentier) cache une machine plus noire, plus charnelle, plus politique, qui avance avec des griffes et laisse des marques.

17/03/2026, 10:57

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Le dernier clan : une fresque préhistorique où vacille notre idée de Néandertal

On croyait la préhistoire rangée dans les vitrines, les fiches pédagogiques et les silhouettes de musée. Éloi Audoin-Rouzeau la rend à la boue, au souffle, au désir, à l’angoisse nue. Dans Le Dernier clan, il ne s’agit pas de reconstituer un décor ancien, mais de regarder un monde vivant sentir venir sa propre fin. Et cela change tout : le roman ne contemple pas le passé, il le fait trembler sous nos pieds.

17/03/2026, 10:56

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Alkhâne T.1 : Le stagiaire mise sur l’aventure, l’humour et le mystère

Chez Stand Alone Production, Chong YONG ouvre le bal avec Alkhâne T.1 : Le stagiaire, à paraître le 29 avril 2026. Signé et illustré par l’auteur, ce premier volume entraîne le lecteur dans une aventure de fantasy pensée pour accompagner le passage de l’enfance à l’adolescence. Entre stage martial, quête de reliques et mystère ancien, l’ouvrage promet une entrée vive dans la collection Alkhâne.

17/03/2026, 07:30

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Polar rétro et cinéma français : l’énigme de La Poupée sans tête

Rodolphe et Christian Maucler font revivre l’univers du commissaire Raffini avec La Poupée sans tête, premier volume des Nouvelles Enquêtes du commissaire Raffini, publié aux Éditions du Tiroir. Dans cet ouvrage, les auteurs plongent le lecteur dans les coulisses du cinéma français des années cinquante, où un tournage vire brutalement au drame. Une intrigue policière élégante, nourrie d’atmosphère rétro et de suspense. À paraître le 16 avril 2026.

17/03/2026, 07:00

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Histoire de l'empire colonial chinois

16/03/2026, 18:11

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Avec La Vallée aux échos, Scott Alexander Howard frappe très fort

On croyait ouvrir un roman d’anticipation, on entre dans une chambre froide où l’amour, l’administration et la mort signent les mêmes formulaires. Sous les pins, dans l’ombre des archives et des salles de classe, Scott Alexander Howard serre la gorge avec une idée simple et monstrueuse : un pouvoir tient d’autant mieux qu’il règle nos deuils. Et soudain, la douceur d’un violon suffit à faire vaciller tout l’édifice, jusque dans nos élans les plus intimes.

16/03/2026, 11:52

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La Fin de la récré : Luc Chomarat dissèque une jeunesse plongée dans l'abîme

La Fin de la récré compte parmi ces ouvrages qui sentent la naphtaline des années 1970, le formica, la nicotine, les cafés de province et la peur de rater sa sortie. Luc Chomarat remonte cette matière inflammable sans nostalgie décorative : il fouille le désir, la classe, la maladie, les illusions politiques et la panne d’avenir. Au bout du scalpel, une jeunesse française cesse de poser, trébuche sur le réel, se cogne au siècle et recommence à saigner sous les néons.

16/03/2026, 11:09

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À toute épreuve, de Philippe Croizon : l’accident qui l’a détruit… et sauvé

Un accident électrique. Vingt mille volts. Et un homme suspendu entre la vie et la mort. Philippe Croizon raconte ce moment où tout s’arrête : le corps brûlé, les amputations, la plongée dans un gouffre médical et psychologique. À toute épreuve ne se contente pas de narrer un drame : le livre dissèque la naissance d’une volonté, celle qui transforme une survie improbable en défi existentiel. 

16/03/2026, 11:07

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De la Préhistoire à aujourd’hui : expliquer la sculpture aux jeunes lecteurs

La sculpture – J’ai tout compris, de Colline Zellal, illustré par Rémi Saillard, paraît le 9 avril 2026 aux éditions Privat. Destiné aux jeunes lecteurs à partir de 9 ans, l’ouvrage propose cinquante questions-réponses pour parcourir l’histoire de la sculpture, depuis la Préhistoire jusqu’à aujourd’hui, à travers différentes cultures et continents.

16/03/2026, 09:00

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Génération désenchantée

16/03/2026, 08:00

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Pourquoi je mens

16/03/2026, 08:00

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