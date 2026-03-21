Les rendez-vous de L'Isle-sur-la-Sorgue de France Huser : une amitié avec René Char

La poésie commence très tôt chez lui, en Provence, à L’Isle-sur-la-Sorgue. Durant son enfance, en fréquentant le cantonnier du village, il découvre la simplicité de ce qui l’entoure et sa beauté. Voyageur, il tentera une aventure professionnelle en Tunisie, puis intégrera à Paris le cercle des surréalistes, qu’il quittera pour suivre sa propre voie littéraire.

Résistant, il commandera un réseau dans sa région d’origine et fera preuve d’un sens profond de l’engagement : engagement pour des convictions et engagement pour la solidarité humaine. Devoir moral ou force de caractère, René Char est un homme d’action et de méditation. C’est dans cette communion du quotidien avec la nature, dans le spectacle du vivant, qu’il puise son inspiration, malgré un pessimisme permanent sur l’actualité.

Fidèle en amitié, il entretiendra une relation avec France Huser, journaliste au Nouvel Observateur à l’époque. On ne sait pas si c’est France Huser qui suit la carrière de René Char ou l’inverse. Attentif à la vie des autres, il s’inquiète de son parcours et la reçoit plusieurs fois aux Busclats, sa maison à L’Isle-sur-la-Sorgue, pour une série d’entretiens. De ces rencontres paraîtront un article et un livre : Les rendez-vous de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Lire ces pages, c’est se plonger dans l’intimité de ce personnage attachant, exigeant, magnétique, avec « un regard qui vous happait, un regard d’une force inhabituelle », une âme qui sondait celles de ses interlocuteurs et s’intéressait sincèrement à vous, comme il s’intéressait à chaque geste du quotidien ou fait anodin. Tout mérite attention, tout l’interroge, le passionne.

La poésie est partout, elle est un rêve éveillé qui ne doit pas se prolonger dans la réalité pour garder intact ce qu’elle inspire. Il décelait du merveilleux dans les sensations violentes et épanouissantes, et si le beau est immobile, pour René Char, le merveilleux doit être dans le mouvement.

Cet homme de désir ne se considérait pas comme un intellectuel et, lorsqu’il était inspiré, il se séparait des autres pour vivre dans son univers, loin des murmures du monde. Le silence était nécessaire à la création : il le considérait comme « l’étui de la vérité ».

Ce livre est un réconfort qu’on hésite à partager tant on a envie de retenir cette découverte pour soi, comme un secret, un refuge salutaire et rassurant. Lire les mots de René Char rapportés par France Huser, c’est aller à la rencontre d’un homme simple, habité par la poésie, pour qui « les mots sont le prolongement de la vie et, sous les mots, il y a de l’air chaud qui les fait s’envoler comme des montgolfières ».

Qu’il est bon de s’élever dans cette période de pesanteur…

Par Christian Dorsan

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