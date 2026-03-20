Rue des livres une édition portée par l’élan du public

Portée par une affluence en nette progression, la 18e édition du festival Rue des livres a confirmé son ancrage dans le paysage culturel rennais. Près de 10 000 visiteurs ont arpenté les espaces des Cadets de Bretagne le temps d’un week-end, tandis qu’en amont, plus de 1 300 élèves ont participé à des rencontres en classe, un prélude qui prolonge l’événement au-delà de ses murs. Cette mobilisation témoigne d’un attachement durable à ce rendez-vous littéraire qui, année après année, accompagne l’arrivée du printemps.

Au cœur du dispositif, le salon du livre a offert une photographie vivante du dynamisme éditorial breton. Une soixantaine d’exposants, majoritairement issus du territoire, y ont déployé leurs catalogues, entourés de plus de 170 auteurs en dédicace. Éditeurs, libraires, collectifs d’écrivains, associations et étudiants ont contribué à dessiner un écosystème foisonnant, presque une cartographie en mouvement des acteurs du livre, où se croisent création, diffusion et transmission.

Les rencontres et spectacles ont, eux aussi, attiré un public dense, avec des salles régulièrement pleines. Lectures, échanges avec des écrivains, propositions musicales ou dessinées, la programmation a multiplié les formes, sans cloisonnement.

L’espace jeunesse, particulièrement animé, a accueilli un flux continu de familles, signe d’un intérêt renouvelé pour les propositions à destination des plus jeunes. Une énergie perceptible jusque dans les moments de clôture, où la scène a pris des accents plus intimes.

Cette édition a également misé sur des formats variés. Lectures de poésie contemporaine, balades culturelles dans le quartier, ateliers ouverts ou encore espace dédié aux jeux de société ont enrichi l’ensemble.

Quatre expositions sont venues compléter le parcours, mêlant originaux, reproductions et créations issues d’ateliers d’écriture ou de résidences scolaires. Autant de pistes explorées pour élargir les contours du festival et renforcer son rôle de lieu de rencontre entre publics, pratiques et imaginaires.

Crédits photo : © Rue des livres

Par Inès Lefoulon

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