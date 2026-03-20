Le Pèse-Dieu : Ian Soliane qui transforme l’au-delà en cauchemar administratif

Avec Le Pèse-Dieu, Ian Soliane construit un dispositif narratif qui repose sur une articulation directe entre technologie, mort volontaire et persistance du lien familial. Dès les premières lignes, le cadre est posé sans détour : « Mourir est une expérience incroyable. J’ai moi-même actionné le switch et libéré l’azote dans la capsule. »

L’énonciation à la première personne inscrit immédiatement le récit dans une expérience subjective, où la mort ne constitue pas une rupture mais un passage contrôlé, presque protocolisé.

Le décor des Limbes, loin de toute représentation mystique, se caractérise par une neutralité radicale. « Devant mes yeux, un espace vide s’étend sur des centaines de kilomètres. Le paysage des Limbes se réduit à l’essentiel : de vastes étendues d’herbe dépourvues de couleur, sous un ciel tirant vers le gris, opaque. »

Cette description installe un univers dégradé, sans transcendance, qui fonctionne comme prolongement du vide affectif du narrateur. Le choix d’un environnement pauvre et uniforme renforce la dimension fonctionnelle du lieu : il ne s’agit pas d’un au-delà, mais d’un espace d’attente et de circulation.

La structure du récit repose sur une quête : retrouver Jade, fille du narrateur, également décédée. Cette recherche constitue le moteur narratif principal, mais elle se double d’un processus de relecture du passé.

« Je sais que j’ai été nul, comme père. Tu m’agaçais, tu me tapais sur les nerfs. » L’aveu intervient sans atténuation, sans justification. Il introduit une tension morale qui dépasse la simple intrigue : la quête devient confrontation avec une responsabilité non assumée.

L’accompagnement du narrateur par une entité artificielle, Bak, introduit une médiation constante entre l’expérience vécue et son interprétation. Ce personnage joue un rôle structurant dans l’économie du récit, en fournissant des informations, en orientant les déplacements, mais aussi en produisant un discours souvent instable.

Cette instabilité contribue à brouiller la perception du réel, déjà fragilisée par la condition du narrateur. Le texte souligne à plusieurs reprises cette incertitude cognitive : « Jade est introuvable. Cette phrase s’est incrustée dans mon esprit. » La répétition transforme l’information en obsession, et l’obsession en principe d’organisation du récit.

Le roman articule également plusieurs niveaux de réalité, notamment à travers des zones différenciées au sein des Limbes. Certaines apparaissent comme des espaces résiduels ou dégradés, à l’image du « boyau » : « Ce lieu s’appelle “le boyau” et pour une très bonne raison. C’est un champ d’ordures. » La matérialité du lieu, réduite à une accumulation de déchets, traduit une forme d’abandon systémique. Elle suggère une hiérarchisation implicite des morts et des données, où certains éléments deviennent obsolètes.

La mémoire constitue un autre axe structurant. Elle ne se présente pas comme un flux continu, mais comme une succession de fragments, souvent sensoriels. Le récit mobilise des souvenirs précis — objets, gestes, sensations — qui permettent de reconstituer partiellement la figure de Jade. Cette reconstruction reste toutefois lacunaire, car elle dépend d’un sujet dont la fiabilité est constamment mise en question.

Sur le plan narratif, le texte adopte un rythme irrégulier, alternant séquences descriptives, dialogues et introspections. Cette hétérogénéité produit un effet de discontinuité qui correspond à l’état mental du narrateur. Certaines séquences explicatives, notamment celles liées au fonctionnement des Limbes, tendent à ralentir la progression, en introduisant des éléments de système plus que de récit. Toutefois, ces passages participent à la cohérence globale de l’univers proposé.

Le roman se distingue par sa capacité à maintenir une tension entre deux registres : une dimension technologique explicite et une problématique intime centrée sur la filiation. Cette tension ne se résout pas ; elle structure l’ensemble du texte. La recherche de Jade ne relève pas uniquement d’une nécessité affective, mais d’une tentative de réorganisation du passé. Le dispositif des Limbes agit alors comme un espace de projection, où se rejoue une relation interrompue.

En définitive, Le Pèse-Dieu repose sur un équilibre instable entre exploration d’un système post-mortem et analyse d’un lien familial défaillant. Ses limites apparaissent dans certaines séquences discursives, où l’explication prend le pas sur l’action. Ses qualités tiennent à la précision de son dispositif, à la cohérence de son univers et à la netteté de ses motifs centraux : perte, culpabilité, persistance.

Formulaire à présenter le 16 avril.

Par Nicolas Gary

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