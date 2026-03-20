Angoulême 2027 : qui sont les quatre candidats pour succéder à 9eArt+ ?

L’enjeu est considérable : concevoir le plus grand rendez-vous consacré à la bande dessinée, accueillant habituellement plus de 200.000 visiteurs et des professionnels venus du monde entier.

Après l’annulation inédite de l’édition 2026, l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA) - créée en 2017 à l’initiative des pouvoirs publics locaux et des acteurs de la filière pour repenser l’organisation du festival après la rupture avec l’opérateur historique, 9eArt+ -, a lancé un appel à projets. À sa clôture, quatre opérateurs ont finalement déposé un dossier et leurs offres doivent désormais être examinées par un jury de neuf personnalités dont l’identité n’a pas été rendue publique.

La date limite de dépôt des dossiers était fixée au 12 mars 2026. L’analyse des offres doit se dérouler du 16 mars au 3 avril, avant des auditions en présentiel à Angoulême du 6 au 10 avril pour trois candidats présélectionnés. La publication du choix final est prévue entre le 13 et le 17 avril 2026.

Des profils très différents en lice

Quatre candidats restent officiellement en lice, confirmés par l’ADBDA dans un communiqué : Morgane, Visiona, Côte Ouest et A Bord. Si leurs profils diffèrent sensiblement, chacun avance des arguments solides.

Morgane met en avant son expérience dans la production d’événements culturels d’ampleur, avec des références comme les Francofolies de La Rochelle ou le Printemps de Bourges. Le groupe dispose d’un savoir-faire en matière de programmation et de diffusion, avec une capacité à articuler événement et exposition médiatique. Le projet s’appuie notamment sur Céline Bagot, originaire d’Angoulême et ancienne salariée de 9e Art+, comme le rapporte ActuaBD, fondatrice du Pop Women Festival, associée à Marie Parisot, passée par Dargaud et les Humanoïdes Associés.

Visiona défend une approche plus internationale. À l’origine du Comicon de Naples, l’un des principaux festivals européens du secteur, la structure s’inscrit dans un modèle élargi, intégrant bande dessinée, audiovisuel et cultures populaires. Le projet s’appuie notamment sur des figures reconnues comme Matteo Stefanelli ou Jean Pacciuli, et sur un partenariat local avec la Fédération charentaise des œuvres laïques, afin de renforcer son ancrage territorial.

Côte Ouest, filiale du groupe Sud Ouest, s’appuie sur son implantation régionale et son expérience dans l’événementiel grand public. L’agence organise notamment des manifestations comme Bordeaux fête le vin ou des fan zones sportives, et dispose d’une organisation logistique éprouvée à l’échelle locale.

Enfin, A Bord se distingue par un profil plus ancré dans le tissu angoumoisin. Dirigée par Stanislas Bonnin, déjà impliqué dans le festival, la structure met en avant sa connaissance des acteurs locaux et des contraintes opérationnelles, dans une logique de continuité. Elle est associée à Drôles & Co, fondée par Ezilda Tribot, ancienne responsable du FIBD, et intervient déjà sur plusieurs événements culturels et techniques dans la région, comme la Fête du cognac ou le Festival des Arts de Bordeaux Métropole.

Un autre élément pèse dans la balance : le cahier des charges impose une articulation avec l’écosystème angoumoisin, notamment la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, ce qui signifie que la future structure ne pourra pas arriver en terrain vierge.

Un conflit juridique toujours en cours

En parallèle, l’association du Festival international de la bande dessinée (FIBD) et la société 9e Art+ ont engagé une procédure en référé contre l’ADBDA afin de suspendre les démarches visant à organiser un nouveau festival à Angoulême à partir de 2027. Elles estiment avoir subi un préjudice évalué à 300 000 euros.

Les requérants, qui revendiquent leurs droits sur le festival, accusent l’ADBDA de « parasitisme » et de « concurrence déloyale », lui reprochant de reprendre le modèle existant. Ils demandent au juge de faire cesser ce qu’ils qualifient de « trouble manifestement illicite », estimant que 9e Art+ reste l’organisateur légitime jusqu’en 2027. Ils réclament également l’annulation de l’appel à projets et l’interdiction de toute initiative concurrente, assortie d’une astreinte financière, ainsi que le versement de dommages et intérêts.

Cette action intervient dans le prolongement des décisions prises fin novembre 2025 par les financeurs publics, qui ont acté une remise à plat du modèle d’organisation du festival. Celle-ci s’est traduite par l’éviction de 9e Art+, opérateur historique depuis 2007, ainsi que de la présidente de l’association fondatrice.

Depuis, le contexte s’est fortement tendu. L’édition 2026 a été annulée, sur fond de critiques venues du secteur et de boycott d’auteurs. En parallèle, un événement alternatif, baptisé « Grand Off », s’est tenu du 29 janvier au 1er février.

L’audience en référé opposant 9e Art+ et l’association du FIBD à l’ADBDA, initialement prévue le 18 mars, a finalement été reportée au 15 avril, à la demande de la défense, afin de permettre l’examen des pièces transmises. Le tribunal a également évoqué la possibilité d’un règlement amiable, sans qu’aucune démarche en ce sens n’ait été engagée à ce stade.

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Ce renvoi retarde l’examen du dossier et intervient alors même que l’ADBDA poursuit son processus de sélection pour l’organisation du futur festival.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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