L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Le format poche est à l’honneur avec Quelqu’un d’autre (Le Livre de poche), publié début mars, qui s’installe en tête avec 32.292 exemplaires écoulés. Juste derrière, son nouveau roman, Le crime du paradis (Calmann-Lévy), perd une place, mais conserve une solide deuxième position avec 29.286 lecteurs supplémentaires.

À la troisième place, la romance versaillaise La Révolte de la reine, de Morgane Moncomble (Hugo Roman), recule elle aussi d’un rang, tout en restant sur le podium avec 16.762 ventes.

Comme la semaine précédente, Gisèle Pélicot se maintient au pied du podium : Et la joie de vivre (Flammarion) totalise 15.915 exemplaires vendus.

Au milieu de cette hiérarchie bien installée, dominée par La Femme de ménage, une nouveauté pointe son nez. Directement à la sixième place, Maud Ankaoua s’impose avec Tu m’avais promis (Eyrolles), qui enregistre 10.490 ventes pour sa première semaine. De conseillère financière à autrice, elle enchaîne les succès, avec notamment Kilomètres zéro, Respire ! ou encore Plus jamais sans moi.

De son côté, Freida McFadden reste omniprésente dans le classement, occupant plusieurs positions :

5e : La Locataire (City), 13.983 ventes

7e : La femme de ménage voit tout (J’ai Lu), 10.230 ventes

8e : La femme de ménage (J’ai Lu), 9748 ventes

9e : La femme de ménage t.2 : Les secrets de la femme de ménage (J’ai Lu), 9193 ventes

10e : La Psy (J’ai Lu), 8184 ventes

Tous ces titres sont traduits en français par Karine Forestier.

Le top de la semaine

La très belle progression de la semaine est signée Liaison de Danielle Steel (Pocket), traduit par Caroline Bouet, qui gagne 114 places.

Le roman met en scène Nadia McCarthy, décoratrice d’intérieur, installée entre Paris et la Normandie avec son mari Nicolas, écrivain à succès, et leurs enfants. L’équilibre familial vacille lorsque des photos compromettantes de Nicolas paraissent dans la presse à scandale, bientôt suivies d’une annonce de grossesse. Nadia, dévastée, se tourne vers ses sœurs pour trouver du soutien, mais devra affronter seule la décision qui s’impose : pardonner, ou non.

Avec plus d’une centaine de livres publiés en France et plus d’un milliard d’exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel demeure une figure incontournable de l’édition. Francophone et attachée à la culture française, elle a été nommée chevalier de la Légion d’honneur.

Quid du marché ?

Le marché du livre poursuit son ralentissement cette semaine. Les ventes atteignent 4,17 millions d’exemplaires, contre 4,32 millions la semaine précédente. Même tendance pour le chiffre d’affaires, qui recule de 54,26 millions € à 52,34 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent largement en tête avec 2,13 millions d’exemplaires vendus, devant les librairies, qui totalisent 1,41 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires écoulent 628 000 exemplaires. En volume, la répartition reste globalement stable : 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 34 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

En valeur, l’ordre reste inchangé. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 27,04 millions €, devant les librairies, à 19,01 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 6,28 millions €. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi : 52 % pour les grandes surfaces spécialisées, 36 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

À LIRE - “Une histoire d’amour… mais particulière”

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.



Crédits Photo : Guillaume Musso - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com