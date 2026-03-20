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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

Le 20/03/2026 à 12:29 par Clotilde Martin

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Publié le :

20/03/2026 à 12:29

Clotilde Martin

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Le format poche est à l’honneur avec Quelqu’un d’autre (Le Livre de poche), publié début mars, qui s’installe en tête avec 32.292 exemplaires écoulés. Juste derrière, son nouveau roman, Le crime du paradis (Calmann-Lévy), perd une place, mais conserve une solide deuxième position avec 29.286 lecteurs supplémentaires.

À la troisième place, la romance versaillaise La Révolte de la reine, de Morgane Moncomble (Hugo Roman), recule elle aussi d’un rang, tout en restant sur le podium avec 16.762 ventes.

Comme la semaine précédente, Gisèle Pélicot se maintient au pied du podium : Et la joie de vivre (Flammarion) totalise 15.915 exemplaires vendus.

Au milieu de cette hiérarchie bien installée, dominée par La Femme de ménage, une nouveauté pointe son nez. Directement à la sixième place, Maud Ankaoua s’impose avec Tu m’avais promis (Eyrolles), qui enregistre 10.490 ventes pour sa première semaine. De conseillère financière à autrice, elle enchaîne les succès, avec notamment Kilomètres zéro, Respire ! ou encore Plus jamais sans moi.

De son côté, Freida McFadden reste omniprésente dans le classement, occupant plusieurs positions :

5e : La Locataire (City), 13.983 ventes
7e : La femme de ménage voit tout (J’ai Lu), 10.230 ventes
8e : La femme de ménage (J’ai Lu), 9748 ventes
9e : La femme de ménage t.2 : Les secrets de la femme de ménage (J’ai Lu), 9193 ventes
10e : La Psy (J’ai Lu), 8184 ventes

Tous ces titres sont traduits en français par Karine Forestier.

Le top de la semaine

La très belle progression de la semaine est signée Liaison de Danielle Steel (Pocket), traduit par Caroline Bouet, qui gagne 114 places.

Le roman met en scène Nadia McCarthy, décoratrice d’intérieur, installée entre Paris et la Normandie avec son mari Nicolas, écrivain à succès, et leurs enfants. L’équilibre familial vacille lorsque des photos compromettantes de Nicolas paraissent dans la presse à scandale, bientôt suivies d’une annonce de grossesse. Nadia, dévastée, se tourne vers ses sœurs pour trouver du soutien, mais devra affronter seule la décision qui s’impose : pardonner, ou non.

Avec plus d’une centaine de livres publiés en France et plus d’un milliard d’exemplaires vendus à travers le monde, Danielle Steel demeure une figure incontournable de l’édition. Francophone et attachée à la culture française, elle a été nommée chevalier de la Légion d’honneur.

Quid du marché ?

Le marché du livre poursuit son ralentissement cette semaine. Les ventes atteignent 4,17 millions d’exemplaires, contre 4,32 millions la semaine précédente. Même tendance pour le chiffre d’affaires, qui recule de 54,26 millions € à 52,34 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent largement en tête avec 2,13 millions d’exemplaires vendus, devant les librairies, qui totalisent 1,41 million d’unités, tandis que les grandes surfaces alimentaires écoulent 628 000 exemplaires. En volume, la répartition reste globalement stable : 51 % pour les grandes surfaces spécialisées, 34 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

En valeur, l’ordre reste inchangé. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 27,04 millions €, devant les librairies, à 19,01 millions €, tandis que les grandes surfaces alimentaires atteignent 6,28 millions €. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi : 52 % pour les grandes surfaces spécialisées, 36 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - “Une histoire d’amour… mais particulière”

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  
  
Crédits Photo : Guillaume Musso - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

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Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

8,40 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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One Piece Tome 111

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 03/12/2025

224 pages

Glénat

7,20 €

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La cité aux murs incertains

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Tomoko Oono

Paru le 05/02/2026

672 pages

10/18

11,40 €

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L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 05/03/2026

656 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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One-Punch Man Tome 33

Yusuke Murata trad. Frédéric Malet

Paru le 12/02/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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Liaison

Danielle Steel trad. Caroline Bouet

Paru le 05/03/2026

312 pages

Pocket

8,30 €

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Et la course au trésor !

Clémentine Mélois, Rudy Spiessert

Paru le 11/03/2026

68 pages

L'Ecole des Loisirs

15,00 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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T'choupi cherche les oeufs de Pâques

Thierry Courtin

Paru le 16/03/2017

24 pages

Nathan

6,30 €

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La Mue

Céline Denjean

Paru le 12/02/2026

444 pages

Pocket

9,90 €

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La famille d'en face

Nicole Trope trad. Laurent Bury

Paru le 04/03/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

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Ici et maintenant

Liane Moriarty trad. Béatrice Taupeau

Paru le 28/01/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

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Les Enfants qui blessent

Eva Björg Aegisdóttir trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 06/03/2026

432 pages

Points

9,90 €

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Coloriages mystères Disney très grands classiques

Jérémy Mariez

Paru le 03/12/2025

96 pages

Hachette

19,95 €

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Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

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Les soleils mouillés

Françoise Bourdin

Paru le 05/03/2026

160 pages

Pocket

8,00 €

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Le dieu des bois

Liz Moore trad. Alice Delarbre

Paru le 04/03/2026

640 pages

J'ai lu

9,90 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Xavier Dupont de Ligonnès

Gilles Galloux

Paru le 19/02/2026

304 pages

Max Milo Editions

21,90 €

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Mesopotamia

Olivier Guez

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Instinct Tome 2

Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Michel Lafon

10,95 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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L'affaire de la rue Transnonain

Jérôme Chantreau

Paru le 04/03/2026

480 pages

J'ai lu

8,90 €

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Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

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Vers la lumière

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 04/02/2026

385 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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Berserk - Edition Prestige Tome 4

Kentaro Miura trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 18/02/2026

464 pages

Glénat

24,90 €

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Celles qui ne dorment pas

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

592 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

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Le silence des barreaux

Delphine Blake

Paru le 12/03/2026

429 pages

Céleste

19,90 €

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Kagurabachi Tome 7

Takeru Hokazono trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 27/02/2026

192 pages

Dargaud

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Les Saiyans

Akira Toriyama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 04/03/2026

224 pages

Glénat

14,95 €

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Tsugai - Daemons of the Shadow Realm Tome 9

Hiromu Arakawa trad. Fabien Vautrin, Maiko_O

Paru le 12/03/2026

176 pages

Kurokawa

7,30 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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La dernière chanson d'amour

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 22/01/2026

592 pages

Charleston éditions

23,90 €

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Les soeurs de la résistance

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 04/02/2026

471 pages

City Editions

22,00 €

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Les orphelins

Eric Vuillard

Paru le 28/01/2026

176 pages

Actes Sud Editions

20,90 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

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Fou de la reine

Kentin Jarno

Paru le 28/01/2026

512 pages

Albin Michel

19,90 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Scotland Tome 5

Leo, Rodolphe, Marchal

Paru le 27/02/2026

56 pages

Dargaud

13,95 €

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Heureux comme des TDAH !

Michel Cymes, Olivier Revol

Paru le 28/01/2026

228 pages

Albin Michel

19,90 €

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Hors champ

Marie-Hélène Lafon

Paru le 02/01/2026

176 pages

Buchet-Chastel

19,90 €

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Fort Alamo

Fabrice Caro

Paru le 12/02/2026

208 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Jour de ressac

Maylis de Kerangal

Paru le 05/02/2026

272 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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La bataille du no man's land de Shinjuku : mort et vie

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 08/01/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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Combat toujours perdant

Michel Houellebecq

Paru le 04/03/2026

72 pages

Flammarion

12,00 €

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Les garçons de Biloxi

John Grisham trad. Carole Delporte

Paru le 25/02/2026

615 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Crimes et coup de griffe

Miranda James trad. Mareva Mae

Paru le 11/03/2026

384 pages

J'ai lu

14,90 €

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

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P'tit Loup fête Pâques

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 10/03/2021

20 pages

Editions Auzou

5,99 €

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Les fiancés de l'hiver

Vanyda

Paru le 28/01/2026

280 pages

Editions Gallimard

28,00 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

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100 % logique

Cyril Féraud

Paru le 24/09/2025

318 pages

HarperCollins France

19,50 €

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Les morsures du silence

Johana Gustawsson

Paru le 04/02/2026

353 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Les coeurs sont faits pour être brisés

Tatiana de Rosnay

Paru le 11/03/2026

336 pages

Albin Michel

21,90 €

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Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

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Une année en cuisine avec Laurent Mariotte

Laurent Mariotte

Paru le 02/10/2025

456 pages

Solar

24,95 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

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Mon programme de Callisthénie

Brieuc Le Dantec

Paru le 11/02/2026

192 pages

Marabout

19,90 €

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Jacaranda

Gaël Faye

Paru le 01/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

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La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

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Brûlez tout

Christophe Molmy

Paru le 05/11/2025

360 pages

Fayard

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En attendant le déluge

Dolores Redondo trad. Isabelle Gugnon

Paru le 05/03/2026

608 pages

Editions Gallimard

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Anatomy of an Obsession

Orlane Gray

Paru le 04/03/2026

452 pages

Adonia

19,90 €

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Les politiques

Alain Duhamel

Paru le 22/01/2026

426 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

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Le mage du Kremlin

Da Empoli Giuliano, Giuliano da Empoli

Paru le 04/01/2024

315 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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21 jours en enfer

Hervé Commère, Laurent Besson

Paru le 05/03/2026

419 pages

Editions Auzou

21,95 €

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Grand ménage XXL

Souad Romero

Paru le 11/06/2025

192 pages

Editions Prisma

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Daphné ; Anthony

Julia Quinn trad. Cécile Desthuilliers, Edwige Hennebelle

Paru le 17/11/2021

731 pages

J'ai lu

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J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Maxime Chattam

Paru le 05/11/2025

391 pages

Albin Michel

22,90 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 7

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 04/02/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

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Coloriages K-Pop Fandom

Pandi Peachy

Paru le 15/01/2026

64 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

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J'en fais toute une histoire

Nora Ephron trad. Olivier Deparis

Paru le 06/03/2026

216 pages

Editions de l'Olivier

17,00 €

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La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

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Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

Editions Gallimard

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Femmes sur fond azur

Chantal Thomas

Paru le 06/03/2026

192 pages

Seuil

19,50 €

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L'impératrice

Aya Estrela

Paru le 14/01/2026

633 pages

HarperCollins France

19,50 €

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Tout ça finira mal

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques

Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 04/03/2026

16 pages

Bayard jeunesse

2,90 €

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

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Premières actions

Vincent Dugomier, Benoît Ers

Paru le 07/05/2015

52 pages

Les Editions du Lombard

13,45 €

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Nos amours modernes

Titiou Lecoq, Guillaume Daudin, Renée Greusard, Stéphane Jourdain

Paru le 05/03/2026

256 pages

Iconoclaste (l')

28,90 €

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Pâques

Hachette Jeunesse, Ludo Studio Pty trad. Lyse Leroy

Paru le 21/02/2024

40 pages

Hachette

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Le nom de la rose Tome 2

Milo Manara, Umberto Eco trad. Jean-Noël Schifano

Paru le 21/01/2026

72 pages

Glénat

18,00 €

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Le cercle de Lady Tan

Lisa See trad. Karine Guerre

Paru le 11/03/2026

570 pages

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La promesse cachée

Lucinda Riley trad. Emilie Passerieux

Paru le 02/10/2025

635 pages

Charleston éditions

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Parents à vendre

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 04/12/2014

95 pages

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12,00 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

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300 recettes pour tout cuisiner au airfryer

Marabout, Elodie Colombel, Lélia Castello, Guillaume Marinette

Paru le 19/03/2025

384 pages

Marabout

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Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

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Long Island

Colm Tóibín trad. Anna Gibson

Paru le 28/01/2026

401 pages

LGF/Le Livre de Poche

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La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

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La ferme des animaux

George Orwell trad. Philippe Jaworski

Paru le 02/01/2021

159 pages

Editions Gallimard

5,40 €

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La Meute

Charlotte Belaïch, Olivier Pérou

Paru le 05/02/2026

394 pages

Pocket

9,00 €

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La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Malgré tout ce qui nous sépare

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

304 pages

Albin Michel

20,90 €

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Prout atomique

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2018

77 pages

Tourbillon

12,00 €

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Le jour ou je suis devenu espion

Vincent Crouzet

Paru le 05/02/2026

235 pages

Editions de l'Observatoire

19,00 €

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Fearless

Lauren Roberts trad. Marie Demay

Paru le 19/02/2026

656 pages

Editions Gallimard

25,90 €

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La Nuit vous appartient

Pierre Alexis Geoffroy

Paru le 12/02/2026

340 pages

Robert Laffont

21,00 €

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13 à table !

Philippe Besson, Michel Bussi, Mireille Calmel, Sandrine Collette

Paru le 06/11/2025

252 pages

Pocket

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Lire Lolita à Téhéran

Azar Nafisi trad. Marie-Hélène Dumas

Paru le 05/03/2026

528 pages

Zulma

11,95 €

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Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

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La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

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Toilet-bound Hanako-kun Tome 24

AidaIro trad. Benjamin Moro

Paru le 04/03/2026

173 pages

Pika Edition

7,70 €

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American Spirits

Russell Banks trad. Pierre Furlan

Paru le 04/02/2026

256 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

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Mon refuge et mon orage

Arundhati Roy trad. Irène Margit

Paru le 12/02/2026

400 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Aqua

Gaspard Koenig

Paru le 09/01/2026

432 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

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L'amour

François Bégaudeau

Paru le 02/01/2026

112 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Où est Bluey ?

Ludo Studio Pty trad. Sophie Lecoq

Paru le 11/02/2026

32 pages

Hachette

6,90 €

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L'Alchimiste

Paulo Coelho trad. Jean Orecchioni

Paru le 10/03/2021

190 pages

J'ai lu

7,90 €

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Ichi the Witch Tome 2

Osamu Nishi, Shiro Usazaki trad. David Le Quéré

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

7,20 €

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Cats and Dragon Tome 1

Amara

Paru le 04/03/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Poussez-vous, les moches !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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A Promise of Lies

Clare Sager trad. Elsa Ganem

Paru le 11/03/2026

512 pages

Bragelonne

26,00 €

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Pokémon

Hachette, Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 10/09/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

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La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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