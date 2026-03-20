Venise 1934 : quand Hitler et Mussolini ont vacillé

Avec Le Pacte de Venise, Fabiano Massimi replonge dans l’Europe de 1934 et choisit d’ouvrir son roman par une hypothèse vertigineuse : des antifascistes veulent frapper Mussolini et Hitler lors de leur rencontre vénitienne. L’entrée en matière impose d’emblée un décor mental autant que politique. « La lumière, pensa Sauer. C’était la lumière qui créait la magie. »

Autour de Siegfried Sauer, ancien policier allemand brisé par les deuils et les renoncements, Venise n’a rien d’une carte postale : elle devient une scène de guet, de fièvre et d’attente.

Le cœur du récit tient d’abord dans cette mécanique de l’attentat manqué, montée avec une précision presque horlogère. Sauer, le Hongrois Sandor Baraly, le sarcastique Helmut Forster dit Mutti et le jeune Livio Sarpi composent un quatuor clandestin dont les tempéraments s’ajustent, s’opposent et se corrigent sans cesse.

Massimi excelle à rendre cette dynamique collective sensible : Sauer porte la gravité, Sandor l’obsession tactique, Livio la conviction politique, Mutti la saillie qui désamorce la panique. L’équilibre fonctionne parce que chacun amène une voix distincte et une manière différente d’habiter le danger. Cette circulation entre camaraderie, doute et discipline donne au livre une chaleur humaine rare dans un roman de conjuration.

Le roman gagne aussi en densité par son intelligence historique. L’auteur ne se contente pas d’utiliser Mussolini et Hitler comme silhouettes de fond. Il place ses personnages devant la possibilité concrète d’une alliance entre fascisme italien et nazisme allemand, et cette conscience tragique irrigue tout le livre.

« Car, ce jour-là, Mussolini était à Venise pour y recevoir la visite d’Hitler. Ce jour-là, les deux dictateurs avaient rendez-vous avec l’Histoire. » Dès lors, le suspense n’est pas seulement celui de l’action, mais celui d’un basculement du siècle que quelques hommes devinent avant les autres.

La grande force du livre réside dans sa tension narrative. Fabiano Massimi sait faire monter une scène, l’étirer, la relancer, puis la faire dérailler au moment exact où la réussite paraît possible. « Leur plan parfait avait prévu toutes les éventualités. Sauf une. » Cette phrase résume bien la logique du roman : la politique, la foule, le protocole, l’orgueil des chefs et le hasard fabriquent ensemble une matière imprévisible. Le livre avance alors comme un thriller historique traversé par l’idée que l’Histoire se joue parfois à quelques mètres, à une fenêtre mal choisie, à une seconde perdue.

Une autre ligne de force apparaît dans les séquences de San Clemente, où les transcriptions d’entretiens psychiatriques introduisent un contrechamp plus sombre. Elles déplacent le roman du complot vers l’enfermement, la manipulation et la violence institutionnelle.

Lorsque la patiente répond : « Torture. Vous devriez employer le mot “torture”. » le récit cesse d’être seulement celui d’hommes qui veulent tuer des tyrans : il devient aussi celui des corps et des esprits broyés par le pouvoir. Cette alternance donne au roman une respiration singulière et élargit son horizon moral. Elle installe aussi une inquiétude plus trouble, parce que la vérité s’y cherche entre dossier manquant, parole confisquée et mémoire abîmée.

Massimi réussit surtout à faire sentir que la lutte politique ne sépare jamais complètement l’intime du collectif. Rosa, absente et motrice, hante Sauer ; l’échec pèse sur les hommes ; les dialogues gardent une rudesse fraternelle qui évite l’héroïsation facile.

« Il n’avait plus bu une goutte d’alcool depuis dix ans et il se souvenait très bien de la vie qu’il menait avant de devenir sobre : une vie pleine de confusion, de brouillard, de colères folles. Il aurait volontiers effacé de sa mémoire bien des souvenirs de ce temps-là, mais il n’y arrivait pas. » En deux phrases, tout un passé reparaît, et avec lui la fatigue morale d’un personnage qui avance moins par certitude que par nécessité.

Tout n’est pas d’égale intensité. Par moments, l’abondance des explications stratégiques ou contextuelles ralentit l’élan, et certains effets de dramatisation appuient légèrement ce que la situation portait déjà. Mais ces réserves pèsent peu face à la maîtrise de l’ensemble.

« Il fallait empêcher cette foule de nuire. Coûte que coûte. » Dans cette nudité brutale se loge le nerf du livre : la conscience aiguë d’un désastre imminent, le refus de la passivité, et cette question, jamais simple, des moyens employés pour conjurer le pire. Roman d’atmosphère, de conspiration et de mémoire, Le Pacte de Venise tient surtout parce qu’il ne dissocie jamais le fracas de l’Histoire du tremblement des êtres.

Sortie le 1er avril.

Par Lucy L.

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