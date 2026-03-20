La librairie jeunesse L'Île aux livres, à Annecy, en liquidation judiciaire

Ouverte fin janvier 2026, la procédure de redressement judiciaire de L'Île aux livres a finalement été convertie en liquidation, par le tribunal de commerce d'Annecy le 13 mars dernier.

Créée en 1998 par Chantal Rossetti, installée au 9, rue Royale, la librairie spécialisée dans la littérature jeunesse avait été reprise en juin 2024 par Laurène Pialles, pour un montant de 80.000 €.

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Nous avons tenté de joindre la gérante pour obtenir des précisions sur cette fin d'activité, sans succès.

Photographie : Annecy (illustration, Daniel Jolivet, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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