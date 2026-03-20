Cinq titres finalistes pour le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026

Le verdict du Prix PhiloMonaco de l’Essai se rapproche, puisque la récompense sera décernée le 25 juin 2026 à Monaco lors de la Semaine PhiloMonaco. En attendant, le jury a réduit sa sélection à cinq titres, finalistes de cette distinction.
Le 20/03/2026 à 11:34 par Dépêche
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Publié le :
20/03/2026 à 11:34
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Une philosophie des sanglots, Estelle Ferrarese, Rivages
La parole aux machines, Thibaud Giraud, Grasset
Explosive modernité, Eva Illouz, Gallimard
La Déprise, Clotilde Leguil, Seuil
L'Élégance animale, Bertrand Prévost, Minuit
Le Prix est décerné lors d’une soirée présidée par les membres fondateurs des Rencontres Philosophiques de Monaco, en présence des membres du jury.
La récompense distingue un ouvrage qui, par sa rigueur, sa pertinence et son originalité, ouvre à la pensée contemporaine de nouvelles interrogations et de nouveaux chemins. Le livre primé doit s’émanciper du seul cadre universitaire ou académique sans pour autant relever de la simple vulgarisation.
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Le jury est présidé par Robert Maggiori. Il réunit Isabelle Alfandary, Étienne Bimbenet, Charlotte Casiraghi, Catherine Chalier, Denis Kambouchner, Sandra Laugier, Claire Marin, Géraldine Muhlmann, Corine Pelluchon, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan et Raphael Zagury-Orly.
Franck Fischbach a été désigné lauréat du Prix 2025 des Rencontres Philosophiques de Monaco pour son ouvrage Faire ensemble. Reconstruction sociale et sortie du capitalisme, paru aux éditions du Seuil.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 12/02/2025
288 pages
Rivages
19,00 €
Paru le 22/10/2025
474 pages
Grasset & Fasquelle
25,00 €
Paru le 15/05/2025
448 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 12/09/2025
272 pages
Seuil
21,00 €
Paru le 03/04/2025
167 pages
Les Editions de Minuit
19,00 €
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