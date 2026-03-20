Cinq titres finalistes pour le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026

Les finalistes du Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026

Une philosophie des sanglots, Estelle Ferrarese, Rivages



La parole aux machines, Thibaud Giraud, Grasset



Explosive modernité, Eva Illouz, Gallimard



La Déprise, Clotilde Leguil, Seuil



L'Élégance animale, Bertrand Prévost, Minuit

Le Prix est décerné lors d’une soirée présidée par les membres fondateurs des Rencontres Philosophiques de Monaco, en présence des membres du jury.

La récompense distingue un ouvrage qui, par sa rigueur, sa pertinence et son originalité, ouvre à la pensée contemporaine de nouvelles interrogations et de nouveaux chemins. Le livre primé doit s’émanciper du seul cadre universitaire ou académique sans pour autant relever de la simple vulgarisation.

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Le jury est présidé par Robert Maggiori. Il réunit Isabelle Alfandary, Étienne Bimbenet, Charlotte Casiraghi, Catherine Chalier, Denis Kambouchner, Sandra Laugier, Claire Marin, Géraldine Muhlmann, Corine Pelluchon, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan et Raphael Zagury-Orly.

Franck Fischbach a été désigné lauréat du Prix 2025 des Rencontres Philosophiques de Monaco pour son ouvrage Faire ensemble. Reconstruction sociale et sortie du capitalisme, paru aux éditions du Seuil.

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Par Dépêche

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