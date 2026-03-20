Trotro revient à la télévision, accompagné de sa soeur Zaza

Si l'on connait bien l'âne Trotro, personnage créé par Bénédicte Guettier au début des années 2000, sa sœur Zaza reste moins populaire. Elle l'a pourtant rejoint dès 2007, à l'occasion de plusieurs titres, avant d'obtenir sa propre série littéraire, en 2021, sous l'intitulé Bébé Zaza.

Bénédicte Guettier restait aux commandes de cette nouvelle création, plus directement orientée pour les nouveau-nés, et toujours publiée par Gallimard Jeunesse.

Comme son grand frère, Zaza fait désormais ses premiers pas à la télévision avec la série d'animation Trotro & Zaza, coproduite par Ellipsanime Productions, Dupuis Audiovisuel et Studio Campedelli. Réalisée par Céline Papazian, elle compte pas moins de 78 épisodes, de 3 minutes 30 chacun. Destinée aux enfants âgés de 3 ans et plus, elle s'appuie sur une technique d'animation 2D.

Le petit âne tendre et coquin est devenu un super grand frère, le grand frère de Zaza ! Quel personnage cette Zaza ! Bien qu’il ait parfois du mal à la suivre et qu’il lui manque le mode d’emploi, Trotro adore sa petite sœur qui le lui rend bien. Impossible de résister à ses sourires et ses petits bisous ! Maintenant, ils sont deux. Et à deux, c’est deux fois plus d’aventures et deux fois plus rigolo ! Même si Zaza prend beaucoup de place, Trotro ne l’échangerait pour rien au monde ! Il est Trotro rigolo, elle est Zaza dorable ! – Le synopsis de la série Trotro & Zaza

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La série animée a été écrite par Bénédicte Guettier elle-même, avec Antonin Poirée, lui aussi auteur de littérature jeunesse. Il a notamment signé La Poule verte (illustré par David Drutinus, Gallimard Jeunesse) et La famille Colibri emménage (avec Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée, illustré par Robin, Gallimard Jeunesse).

La série d'animation Trotro, qui compte pour sa part 78 épisodes de 4 minutes, avait été réalisée par Éric Cazes et Stéphane Lezoray, et produite par Storimages et 2Minutes. Diffusée au début des années 2000, elle a été largement rediffusée depuis.

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Par Antoine Oury

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