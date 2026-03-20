Politicard : on a joué au jeu de cartes le plus corrosif sur la politique… et c’est redoutable

On ne met pas longtemps à comprendre ce que Politicard attend de ses joueurs : une forme d’abandon joyeux au cynisme. À peine les cartes distribuées, la table bascule. Les premières « affaires » tombent comme des évidences. “Blanchiment d’argent en bande organisée” s’abat sur un joueur encore en train de découvrir ses cartes ; quelques secondes plus tard, “Recel d’abus de pouvoir” circule déjà. Personne ne proteste vraiment : au contraire, les rires fusent.

Le principe s’impose d’emblée — accuser vite, se défendre mieux, et surtout ne jamais s’embarrasser de scrupules. À la fin, il ne reste plus qu’un constat. On ne gagne pas vraiment. On survit mieux que les autres. Le vainqueur n’est pas propre, juste un peu moins chargé que ses coreligionnaires. Et autour de la table, on sait très bien pourquoi ça nous amuse autant.

“Vous n'avez pas le monopole du coeur”

On comprend très vite dans quoi Politicard nous embarque. À peine les cartes distribuées, ça part déjà en vrille. La première partie s’emballe sans prévenir. On ne réfléchit pas vraiment, on attaque. Les cartes “Affaire” s’accumulent devant chacun, visibles, presque gênantes. On commente, on accuse, on s’amuse de la chute des autres — jusqu’au moment où ça se retourne. Celui qui distribuait les coups se retrouve soudain plombé. Les rires éclatent. En deux minutes, tout le monde traîne déjà quelque chose.

Et là, les “éléments de langage” arrivent. “Je suis victime d’un acharnement judiciaire !” Plus c’est (sur) joué, plus on y croit — plus c’est gros, plus ça passe. La carte aussi passera. L’affaire est enterrée, comme il se doit. Silence, puis éclat de rire. « Bien évidemment… » On ne joue plus seulement, on se découvre des réflexes tirés d’années à écouter les politiciennes et politiciens s’ébattre dans l’arène publique. Et quand on prend leur place, ça fonctionne tout aussi bien. Pire : on les pardonnerait presque cette indigence.

Deuxième manche. Plus tendue. Plus méchante aussi. On surveille tout. À force d’accumuler les affaires — trois d’un coup —, notre Bernard Tapis du moment est presque hors jeu. Il pioche, hésite, nous regarde. « Tu vas faire quelque chose ou pas ? » Il pose calmement : “Responsable mais pas coupable !”

Explosion autour de la table. L’affaire repart dans la pioche. Effacée. Comme si elle n’avait jamais existé. Entendu : tous les coups sont permis et sur un malentendu, la partie vacille. Alors faut attaquer plus fort et les coups deviennent plus directs. “Bonnet blanc et blanc bonnet”. Échange forcé.

« NAAAAAAAN ! »

Trop tard. Les pires cartes changent de camp. L’équilibre bascule instantanément. Celui qui l’emportait devient proie. On rit, mais ça grince un peu. C’est qu’on s’est pris au jeu, et qu’on veut sa revanche.

Une dernière pour la route ? Cette fois, les stratégies s’affinent : on commence à anticiper, à se méfier. Bim, une “Garde à vue”. Le joueur visé se fige. Il attend, regarde les autres jouer sans lui. Un tour, deux tours. Puis une “immunité” surgit. « Évidemment… » On le tenait, mais tout s'évanouit d'un coup... Rien ne tient. Et toute ressemblance, pour le coup, serait fortuite...

Même les cartes “sondage” finissent par devenir un gag. On les pioche, on soupire. “De toute façon, c’est que des stats…” Et littéralement, elles ne servent à rien, mortes par principe, sinon à rappeler, de manière brève, des éléments de perception publique. On les jette, et ça fait partie du plaisir. L’intérêt est ailleurs : purement satirique.

Leur inutilité mécanique renforce le commentaire implicite du jeu sur la place des sondages dans la vie politique — omniprésents, commentés, mais sans effet direct sur l’action immédiate des acteurs.

À la fin, il ne reste pas grand-chose de propre. Les affaires visibles, celles qu’on n’a pas réussi à faire disparaître, s’accumulent devant chacun. On compte. Définitivement, le gagnant est loin d’être irréprochable : c’est juste que les autres sont indécrottables.

Et autour de la table, personne ne conteste vraiment. On a ri, beaucoup. On s’est piégés, trahis, sauvés au dernier moment. Et surtout, on a reconnu quelque chose — dans les cartes, dans les phrases, dans les retournements. C’est sans doute là que le jeu touche juste.

On aurait dû faire l’ENA… on se serait peut-être plus marrés encore.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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