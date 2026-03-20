Politicard : on a joué au jeu de cartes le plus corrosif sur la politique… et c’est redoutable

On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
Le 20/03/2026 à 11:35 par Nicolas Gary
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20/03/2026 à 11:35
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On ne met pas longtemps à comprendre ce que Politicard attend de ses joueurs : une forme d’abandon joyeux au cynisme. À peine les cartes distribuées, la table bascule. Les premières « affaires » tombent comme des évidences. “Blanchiment d’argent en bande organisée” s’abat sur un joueur encore en train de découvrir ses cartes ; quelques secondes plus tard, “Recel d’abus de pouvoir” circule déjà. Personne ne proteste vraiment : au contraire, les rires fusent.
Le principe s’impose d’emblée — accuser vite, se défendre mieux, et surtout ne jamais s’embarrasser de scrupules. À la fin, il ne reste plus qu’un constat. On ne gagne pas vraiment. On survit mieux que les autres. Le vainqueur n’est pas propre, juste un peu moins chargé que ses coreligionnaires. Et autour de la table, on sait très bien pourquoi ça nous amuse autant.
On comprend très vite dans quoi Politicard nous embarque. À peine les cartes distribuées, ça part déjà en vrille. La première partie s’emballe sans prévenir. On ne réfléchit pas vraiment, on attaque. Les cartes “Affaire” s’accumulent devant chacun, visibles, presque gênantes. On commente, on accuse, on s’amuse de la chute des autres — jusqu’au moment où ça se retourne. Celui qui distribuait les coups se retrouve soudain plombé. Les rires éclatent. En deux minutes, tout le monde traîne déjà quelque chose.
Et là, les “éléments de langage” arrivent. “Je suis victime d’un acharnement judiciaire !” Plus c’est (sur) joué, plus on y croit — plus c’est gros, plus ça passe. La carte aussi passera. L’affaire est enterrée, comme il se doit. Silence, puis éclat de rire. « Bien évidemment… » On ne joue plus seulement, on se découvre des réflexes tirés d’années à écouter les politiciennes et politiciens s’ébattre dans l’arène publique. Et quand on prend leur place, ça fonctionne tout aussi bien. Pire : on les pardonnerait presque cette indigence.
Deuxième manche. Plus tendue. Plus méchante aussi. On surveille tout. À force d’accumuler les affaires — trois d’un coup —, notre Bernard Tapis du moment est presque hors jeu. Il pioche, hésite, nous regarde. « Tu vas faire quelque chose ou pas ? » Il pose calmement : “Responsable mais pas coupable !”
Explosion autour de la table. L’affaire repart dans la pioche. Effacée. Comme si elle n’avait jamais existé. Entendu : tous les coups sont permis et sur un malentendu, la partie vacille. Alors faut attaquer plus fort et les coups deviennent plus directs. “Bonnet blanc et blanc bonnet”. Échange forcé.
« NAAAAAAAN ! »
Trop tard. Les pires cartes changent de camp. L’équilibre bascule instantanément. Celui qui l’emportait devient proie. On rit, mais ça grince un peu. C’est qu’on s’est pris au jeu, et qu’on veut sa revanche.
Une dernière pour la route ? Cette fois, les stratégies s’affinent : on commence à anticiper, à se méfier. Bim, une “Garde à vue”. Le joueur visé se fige. Il attend, regarde les autres jouer sans lui. Un tour, deux tours. Puis une “immunité” surgit. « Évidemment… » On le tenait, mais tout s'évanouit d'un coup... Rien ne tient. Et toute ressemblance, pour le coup, serait fortuite...
Même les cartes “sondage” finissent par devenir un gag. On les pioche, on soupire. “De toute façon, c’est que des stats…” Et littéralement, elles ne servent à rien, mortes par principe, sinon à rappeler, de manière brève, des éléments de perception publique. On les jette, et ça fait partie du plaisir. L’intérêt est ailleurs : purement satirique.
Leur inutilité mécanique renforce le commentaire implicite du jeu sur la place des sondages dans la vie politique — omniprésents, commentés, mais sans effet direct sur l’action immédiate des acteurs.
À la fin, il ne reste pas grand-chose de propre. Les affaires visibles, celles qu’on n’a pas réussi à faire disparaître, s’accumulent devant chacun. On compte. Définitivement, le gagnant est loin d’être irréprochable : c’est juste que les autres sont indécrottables.
Et autour de la table, personne ne conteste vraiment. On a ri, beaucoup. On s’est piégés, trahis, sauvés au dernier moment. Et surtout, on a reconnu quelque chose — dans les cartes, dans les phrases, dans les retournements. C’est sans doute là que le jeu touche juste.
On aurait dû faire l’ENA… on se serait peut-être plus marrés encore.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 19/02/2026
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Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).
02/03/2026, 15:53
Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire.
02/03/2026, 12:04
À la fin du Moyen-Âge, dans les années 1430, un jeu somptueux fut créé pour le divertissement des riches aristocrates de l’Italie du Nord. Ses cartes magnifiques, enluminées et dorées à l’or fin, se répandent dans les cours italiennes. Et depuis lors, ce jeu, appelé « jeu des triomphes » puis « tarot », fascine les esprits…
02/03/2026, 11:43
Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.
01/03/2026, 10:02
TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 9. Grand final. Oui, je respire encore. Il aura fallu des semaines de négociations pour aboutir. Je m'appelle Victoire. J'ai décidé de tout envoyer paître. Je vous annonce que je me casse, pour retrouver mon indépendance, dans un cadre respectueux et factuel.
27/02/2026, 16:57
Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité.
25/02/2026, 16:43
En octobre 2025, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne), vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposait une proposition de loi cherchant à empêcher « la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition ». Elle revient pour nous, à l'occasion d'un entretien, sur les motivations derrière ce texte, pensé en réponse à un phénomène qui « représente un danger pour notre démocratie ».
25/02/2026, 10:10
Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.
24/02/2026, 17:25
À l’approche des élections municipales de mars 2026, l’Association des archivistes français (AAF) intensifie son plaidoyer. L’organisation lance un appel national aux maires sortants candidats à leur réélection ainsi qu’à l’ensemble des futur·es candidat·es, les invitant à s’engager formellement en faveur d’une gestion rigoureuse des archives communales et intercommunales.
24/02/2026, 14:48
Qu’une médiathèque de l’Orne reçoive des conseils du maire, quant aux ouvrages qui ont droit de cité ou non dans les étagères, voici qui étonne. Le titre du récit que Swann Dupont a publié chez Istya & Cie, peut-être – Fille de pute –, mais l’argument serait court. Dans une longue tribune, l’autrice détaille cette étonnante situation et combien l’interventionnisme de l’édile va à l’encontre du sens commun – pour ne pas dire, du bien commun.
23/02/2026, 16:43
À un mois du rendez-vous parisien, La Conscience & l’Invisible, qui se tiendra au Grand Rex, voit son programme et ses intervenants susciter curiosité et intérêt. Dans la continuité des précédentes éditions conçues de concert, les éditions Guy Trédaniel s’associent à l’essayiste et conférencier Jean Staune. Cette rencontre rassemblera un large auditoire autour d’une interrogation qui résiste aux certitudes — ce que “nous” sommes, et ce qui, peut-être, subsiste lorsque le cerveau s’éteint.
23/02/2026, 15:31
Cette tribune naît d’une plongée dans le scandale Agessa, de ces mois passés à s’enliser dans un marécage administratif où chaque démarche enfonce davantage. Derrière les formulaires, les silences et les réponses dilatoires, se dessine un système qui exige des victimes qu’elles financent leur propre réparation. Ce récit d'Henri Fellner expose les rouages d’un piège institutionnel, ses acteurs, ses complicités et les forces qui s’acharnent à maintenir les auteurs hors du droit commun.
23/02/2026, 12:02
Top ArticlesAnna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
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